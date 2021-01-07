Akşam Postası / 7 Ocak 2020

1. ‘Kayyım rektör’ protestosu: İki öğrenci tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım rektör’ü protesto ettikleri için gözaltına alınan öğrenciler İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Öğrencilerin ifade işlemi bittikten sonra savcı Edip Şahiner iki öğrenciyi tutuklama istemiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk etti, 20 öğrencinin adli kontrol şartıyla bir öğrencinin de herhangi bir kısıtlama olmadan serbest bırakılmasına karar verildi.

2. Reuters: Sinovac’ın aşısı ileri aşama denemelere göre yüzde 78 etkili

Reuters’ın kendi kaynağından aktardığına göre, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı, Brezilya’da yapılan ileri aşama denemelerinin sonuçlarına göre yüzde 78 etkili.

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3. İçişleri bakanlığı, CHP’li iki belediye meclis üyesini görevden uzaklaştırdı

İçişleri Bakanlığı, ‘terör örgütüyle irtibatlı oldukları’ gerekçesiyle CHP’li Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Adnan Erol’u görevlerinden uzaklaştırdı.

4. ‘Kobani iddianamesi’ kabul edildi: Demirtaş ve Yüksekdağ dahil 108 kişiye dava

Tutuklu eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

5. AYM’den ‘Nurettin Yıldız’ kararı: Gökdemir’e verilen ceza ‘basın özgürlüğü ihlali’

Anayasa Mahkemesi, ilahiyatçı Nurettin Yıldız’ın şikayeti üzerine yazar Orhan Gökdemir’e verilen para cezasının ‘hak ihlali’ olduğuna hükmetti.

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6. Akşener: Evim basıldı; Sayın Sağlar gibi giyinmiş hakim saldırganları beraat ettirdi

Fotoğraf: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Benim evim basıldı. Sayın Sağlar gibi giyinmiş bir erkek hakim, o saldırganların tamamını beraat ettirdi” diyerek giyim kuşam üzerinden tarif yapmanın doğru olmadığını ifade etti.

7. Türkiye’nin eğilimleri araştırması: Kutuplaşma son dört yılın zirvesinde

Kadir Has Üniversitesi’nin ‘Türkiye’nin Eğilimleri’ araştımasının 2020 sonuçlarına göre siyasal kutuplaşma olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 55.9 ile son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

8. Barajları ‘dip seviyeyi’ gören Edirne’de içme suyu, kuyulardan karşılanacak

Fotoğraf: DHA

Son 91 yılın en kurak senesinin geçirildiği Edirne’de, barajlarda beş aylık su kalması nedeniyle belediye tarafından kuyu açılmaya başlandı.

9. AYM, Alpay’ın ‘konutu terk etmeme’ cezasını ‘hak ihlali’ saydı

Fotoğraf: DHA

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, yazar Şahin Alpay’ın tahliye edilmesinin ardından ‘ev hapsi’ne alınmasının da ‘hak ihlali’ olduğuna karar verdi.

10. İş Bankası’na 110 milyon lira para cezası

Ticaret Bakanlığı’nın denetimi neticesinde İş Bankası’na 110.1 milyon lira tutarında idari para cezası tebliğ edildi.

11. ‘Varlık barışı’ için rehber hazırlandı: Yabancılar da yararlanabilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı rehbere göre, varlık barışı uygulamasında vatandaşlık şartı bulunmuyor. Ülkeye getirilen nakit parada gümrük belgesi yeterli olacak.

12. Kongre de tescil etti: Biden, ABD’nin yeni başkanı

ABD Kongresi, başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden’ın kazandığını tescil etti.

13. Bursa’da kumar baskını: Ceza yememek için uyuma numarası yaptı

Fotoğraf:DHA

Bursa Eski Boksörler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kumar oynandığı gerekçesiyle polis tarafından basıldı. Bazı kişiler, uyuma numarası yaparak cezadan kurtulmaya çalıştı.