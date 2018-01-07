Akşam Postası / 7 Ocak 2018

1- İYİ Parti, ‘silahlı eğitim kampı’ iddiasının arkasında: Nokta da verebiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, sivillere yönelik ‘silahlı eğitim kampları kurulduğu’ yönündeki iddiasını sürdürürken “Sadece Konya ve Tokat’ta değil, ülkenin belirli yerlerinde kamplar kuruluyor. Nokta da verebiliriz” dedi.

2- Münir Özkul’u halk uğurladı: Kalabalık ‘Mahmut Hoca’ diye tempo tuttu

İstanbul’da önceki gün 93 yaşında ölen tiyatro ve sinema oyuncusu Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

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3- Erdoğan’dan ‘Boğaziçi’ne: Milli değerlere yaslanmadığı için beklenen yere gelemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi mezunları programında yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesi’ni eleştirdi.

4- ‘Konuya Türk’ün bakışıyla bakın’ diyen Erdoğan: Vurduk mu oturturuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti dönüşü uçakta kendisine eşlik eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

5- CHP İzmir il kongresinde adayların destekçileri birbirine girdi

CHP İzmir İl Kongresi’nde kavga çıktı.

6- Gözaltına alınan HDP’li Osman Baydemir, ifadesinin ardından serbest

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, partisinin programları kapsamında geldiği İzmir’de, hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle dün akşam gözaltına alındı. HDP’li vekil ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

7- Hizbullah hükümlüsü taciz sanığı öğretmen: Bunalımda olduğum dönemde mesajlaştık

Diyarbakır’da 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etmek suçundan tutuksuz yargılanan öğretmen, çocukla ‘bunalımda olduğu bir dönemde’ mesajlaştığını söyledi.

8- AYM, 12 Eylül işkenceleriyle ilgili hukuk defterini kapattı: Gerekçe zamanaşımı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 12 Eylül döneminde Mamak Askeri Cezaevi’nde işkence yapılarak öldürülen İlhan Erdost’un kızı Alaz Erdost’un, Ankara Başsavcılığı’nın işkenceyle ilgili soruşturmada zamanaşımı gerekçesiyle verdiği takipsizlik kararına ilişkin bireysel başvurusunu reddetti.

9- Son rakamlar: Sokaktaki her 25 kişiden biri Suriyeli, toplam sayı 3 milyon 424

Türkiye’ye sığınan Suriyeli sayısı son rakamlara göre 3 milyon 424 bin. Bu rakam sokaktaki her 25 kişiden birinin Suriyeli olması anlamına geliyor.

10- 7’nci Kolordu’nun UFO avı: Komandolar ve F-16’lar alarma geçirilmiş

Türkiye – Suriye sınır hattında 1999 yılında ışık saçan yabancı cisimlerin uçması üzerine, bölgeye F-16 savaş uçakları ve helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı timinin gönderildiği ortaya çıktı.

11- Yeni ‘imar affı’ gündemde: Kaçak katlar, ruhsatsız yapılar yasallaşıyor

Türkiye genelinde tapusu olmadan yapılan gecekondular, apartmanlar, kaçak çıkılan katlar için af getirileceği belirtildi.

12- Gerekçesiz durdurulmuştu: ‘Adalar-Beşiktaş seferleri yeniden başlasın’ eylemi

İstanbul Şehir Hatları’nın yaz aylarında hizmete açılan Adalar-Beşiktaş vapur seferlerini 1 Ocak 2018’den itibaren kış boyunca durdurma kararı yüzlerce vatandaş tarafından bugün protesto edildi.

13- ‘Komünist başkan’ın yeni hamlesi: Ovacık markasıyla ‘komünist süt ürünleri’ geliyor

Ovacık’ın Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Ovacık markasıyla süt ve süt ürünleri üretilmesi için girişimlere başladı.

14- Türkiye’nin ‘en büyük sorunu’ anketi: Ekonomi ve eğitim son üç yılın zirvesinde

2016 yılının sonunda Türkiye genelinde yüzde 61’le ‘en büyük sorun’ olarak terör görülürken, 2017’de vatandaşların kaygıları değişti. En büyük sorun olarak terörü görenler yarı yarıya azalırken, ekonomi ve eğitimle ilgili endişelerin ciddi şekilde arttığı görülüyor.

15- Dört bakan önlem aldı ama: Öğrenci servis şoförü hareket halinde bonzai krizi geçirdi

İstanbul’da hareket halindeki öğrenci servis şoförü bonzai krizi geçirince, bir anne ve iki çocuğu korkulu anlar yaşadı.