Akşam Postası / 7 Nisan 2021

1. Vaka sayısında ilk beşteyiz: Aktif vaka sayısı 400 bine dayandı

Türkiye, salgındaki en zorlu dönemlerinden birini yaşarken, hem vaka hem de ölüm sayılarında artış devam ediyor. Dünyada ise vaka sayısında ilk beşteyiz.

2. Prof. Ceyhan: ‘Şu hastalığın varsa bu aşıyı yaptır’ diye bir şey yok

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin ya da Alman aşısı tercihinde “Şu hastalığın varsa bu aşıyı yaptır” demenin doğru olmadığını söyledi.

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3. AKP’li yetkili: Bildiri aslında Allah’ın lütfu

104 emekli amiralin bildiri yayınlamasından sonra bu tür girişimler için idari ve yasal yaptırımı gündemine alan AKP’de üst düzey bir yönetici, “Bu bildiri aslında bir anlamda Allah’ın lütfu” dedi.

4. 11 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası Meclis’e sunuldu

‘Yasama Dokunulmazlığının Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri’, Meclis başkanlığınca yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu ‘karma komisyon’a gönderildi.

5. Uluslararası Af Örgütü: Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu

Uluslararası Af Örgütü’nün 2021 raporunda, “Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu ve kamuoyunun dikkatini belirli web siteleri, hesaplar ve ‘sakıncalı bilgilerden’ uzak tutmak için çevrimiçi sınırlandırmalara ve yanlış yönlendirmelere başvurdu” dendi.

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6. ‘ÇHD davası’: Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’in tutukluluğu devam

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu’na bağlı 18 avukatın savunma faaliyetleri gerekçe gösterilerek yargılandığı davada verilen hükmün üç avukat yönünden Yargıtay tarafından bozulması üzerine ilk duruşma bugün yapıldı. Tutuklu avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

7. Ayvatoğlu’ndan sonra ‘enteresan profil’ de gözaltında

AKP’nin genel merkezinde büro personeli olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu’nun kokain kullandığı görüntüyü ortaya çıkaran Twitter hesabının yeni ‘keşfi‘, cumhurbaşkanı koruması olduğunu öne süren kişi gözaltına alındı.

8. Karar yazarı Kahveci: Zam furyası kapıda

Karar gazetesinin ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, ‘ortada çok ciddi bir maliyet baskısı bulunduğunu’ vurgulayarak, “Bu maliyet baskısı raf fiyatlarına yansımak için adeta fırsat kolluyor” diye yazdı.

9. Borsa dipte ama yabancılar hala kaçıyor

2013 yılından bu yana dolar bazında en ucuz dönemin yaşandığı Borsa İstanbul’da, buna rağmen yabancı yatırımcıların son dönemde hız kazanan çıkışı devam ediyor.

10. TRT’de darbe bildirisi okutan eski yarbaya ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz’daki darbe girişiminde darbe bildirisini TRT’de okutan eski yarbay Ümit Gençer’e ‘anayasal düzeni ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

11. 365 kişinin mal varlığına ‘terör’ ipoteği

‘FETÖ’, IŞİD, DHKP/C veya PKK/KCK’ya finans sağladığı gerekçesiyle 365 kişinin Türkiye’deki mal varlığı donduruldu.

12. Kanal İstanbul’un etrafı nasıl bölüşüldü? Bugüne kadar kim ne kadar arsa aldı?

Yeniçağ gazetesinden Murat Ağırel, üç gün boyunca Kanal İstanbul’un geçeceği bölgede ne kadar arazi satıldığını, kimin ne kadar arazi aldığını yazdı.

13. 5 bin Boğaziçili 35 metrelik pankartla ‘Melih Bulu istifa’ dedi

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi, atanmış rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun istifası için binlerce imza topladı.

14. Gösteri uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

Konya’da Türk Yıldızları’na ait bir gösteri uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

15. Erdoğan ve hemcinsi başkan oturmuş; kadın komisyon başkanı ayakta kalmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaretinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ayakta kalmış!

16. Dubai’deki ‘balkon çıplakları’ hapis cezasından yırttı: Sınırdışı edilecekler

Dubai’de bir binanın balkonunda çıplak fotoğraf çekimi yaptığı için gözaltına alınan ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Ukraynalı modeller ve Rus fotoğrafçının sınırdışı edilmesine karar verildi.