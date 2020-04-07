Akşam Postası / 7 Nisan 2020

1. CHP’nin anketi: AKP ve MHP tabanına göre ‘corona’ paketi yetersiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan çalışmaya göre katılımcılar Covid-19 salgınıyla mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarını olumlu bulurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomiye destek paketi hakkında olumsuz görüş bildiriyor. AKP ve MHP tabanının da büyük bölümü paketin yetersiz olduğu görüşünü savunuyor.
2. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar şirketleri ‘Limit bitti’ diyerek geri çeviriyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu şirketlerin bankalar tarafından kredi başvurusu dahi alınmadan geri çevrildiğine dair şikayetlerin arttığını, bankaları sıkıntıya düşen tüm firmalara destek olmaya çağırdığını söyledi.
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3. TMSF’deki şirket siyanür havuzu yapmak için harekete geçti; mahalle ayağa kalktı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın İşletmeleri, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşam alanlarının yakınına siyanürlü atık depolama tesisi yapılması için harekete geçti. Mahalleli ayağa kalktı.
4. Yavaş’tan GSM operatörlerine çağrı: Öğrencilere yardım edin!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, maddi durumu yetersiz öğrencilerin internet ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanması için GSM operatörlerinden fiyat indirimi istedi.
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5. ‘Corona’ önlemleri
Milli Savunma Bakanlığı, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneleri sağlık çalışanlarına açtı… Kırklareli’deki Kurudere, Bitlis’teki Dönertaş, Trakya’daki Kurudere ve Sinop’taki Olukbaşı, Yeniköy, Güngören köyleri karantinaya alındı… Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, araçlar için egzoz emisyon ölçüm süresinin ertelendiğini duyurdu… Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, barajların doluluk oranını açıkladı… Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Evsizlere Konaklama Projesi’ başlattı…
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6. Bilim kurulu üyesi: Semptom göstermeyen vaka çok olunca maske takmayı önerdik
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Asemptomatik (belirti göstermeyen) vakaların fazla olduğunu görmeye başladık. Bu nedenle maske takmayı önerdik” dedi.
7. Esnaf temsilcisinden fatura tepkisi: Kapalı dükkanın ortalama tüketimi mi olur?
Türkiye genelindeki 2 milyondan fazla esnaf ve sanatkarı temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğalgaz faturalarının son iki yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden hesaplanacak olmasına tepki göstererek, “Yakmadığın elektriğin bedeli mi olur? Çalışmayan, kapanmış dükkanın ortalama tüketimi mi olur” dedi.
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8. BİSAM: Dört kişilik ailenin mutfak masrafı 2 bin 341 lira
Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için, günlük en az 78.04 lira, aylık 2 bin 341 liralık harcama yapması gerekiyor.
9. İstanbul Valiliği: Esenyurt’taki binanın doğalgaz tesisatında patlama oldu; üç kişi yaralandı
İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir binanın dördüncü katında patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği, doğalgaz tesisatında patlama olduğunu, üç kişinin yaralandığını duyurdu.
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10. ‘Corona’ günlüğü
Dünya genelinde, vaka sayısı 1 milyon 378 bin 527’i bulurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 820’ye yükseldi. İspanya’da bir günde 739, İran’da 133, Almanya’da ise 173 kişi hayatını kaybetti.
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11. Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Önlemler vaktinden erken kaldırılmamalı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ülkelerin corona virüsü salgınını yavaşlatmak için aldığı önlemleri nasıl gevşetecekleri konusunda genel bir tavsiyesi olmadığını belirterek önlemlerin vaktinden erken kaldırılmaması yönünde uyarıda bulundu.
12. Whatsapp’tan özellikle aile gruplarını ‘rahatlatacak’ uygulama: Mesaj iletimi sınırlandırıldı
Whatsapp uygulaması corona virüsüyle ilgli yanlış ve zaman zaman insan sağlığını tehlikeye atabilen bilgilerin yayılmasını yavaşlatmak için yeni bir önlem aldı.