Akşam Postası / 7 Nisan 2019

1. AKP İstanbul’da tüm oyları saydırmak için YSK’ya başvuracak: Organize usulsüzlük var
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’un tüm ilçelerinde geçerli geçersiz tüm kullanılmış oyların sayımı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuracaklarını açıkladı.
CHP’li İmamoğlu, eline hesap makinesini aldı: Tüm oyların sayımı 280 günü bulur
Güncel veri: CHP’li İmamoğlu 16 bin 106 oy önde
AKP’nin ‘Ankara’da tüm oylar yeniden sayılsın’ talebine ret
2. CHP’li Tezcan’ın iddiası: Büyükçekmece’de İçişleri devrede, listelerle eve giriliyor
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, AKP’nin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde seçimleri iptal ettirmek için yaptığı başvurunun ardından polisin seçmen listeleri üzerinden gidip kontrol yaptığını önü sürdü.
3. Iğdır’da iptal başvurusu reddedilen MHP YSK’ya gidiyor
HDP’nin belediye başkanlığını kazandığı Iğdır’da, MHP’nin il seçim kuruluna yaptığı seçimin iptali yönündeki başvurusu reddedildi.
4. Tanzim satışta ‘soğan kıtlığı’ başladı: Tanzimsiz raflarda fiyat 10 liraya dayandı
Sebzede tanzim satışlarının seçimin hemen öncesinde sokaktaki standlardan büyük marketlere taşınmasıyla birlikte yükselen ulaşılabilirlik ve talep nedeniyle ‘yok satmaya’ başlayan kuru soğanın fiyatı patladı.
Soğanda ‘sıfır gümrük’ uygulaması cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldı
5. ABD programı: Albayrak trilyonluk fonlara reform anlatacak, Akar S-400’ü görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gelecek hafta başlayacak ABD gezisinde trilyon dolarları idare eden fon yöneticileriyle düzenlenecek konferans kapsamında bir araya geleceği bildirildi.
6. Ankara Üniversitesi’ndeki profesör tecavüz suçlamasıyla tutuklandı
Ankara Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. H.B. ortaklarından olduğu hayvan hastanesinde nöbete kalan veterinere tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.