Akşam Postası / 7 Nisan 2019

1. AKP İstanbul’da tüm oyları saydırmak için YSK’ya başvuracak: Organize usulsüzlük var

Fotoğraf: DHA

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’un tüm ilçelerinde geçerli geçersiz tüm kullanılmış oyların sayımı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuracaklarını açıkladı.

2. CHP’li Tezcan’ın iddiası: Büyükçekmece’de İçişleri devrede, listelerle eve giriliyor

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, AKP’nin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde seçimleri iptal ettirmek için yaptığı başvurunun ardından polisin seçmen listeleri üzerinden gidip kontrol yaptığını önü sürdü.



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3. Iğdır’da iptal başvurusu reddedilen MHP YSK’ya gidiyor

HDP’nin belediye başkanlığını kazandığı Iğdır’da, MHP’nin il seçim kuruluna yaptığı seçimin iptali yönündeki başvurusu reddedildi.

4. Tanzim satışta ‘soğan kıtlığı’ başladı: Tanzimsiz raflarda fiyat 10 liraya dayandı

Sebzede tanzim satışlarının seçimin hemen öncesinde sokaktaki standlardan büyük marketlere taşınmasıyla birlikte yükselen ulaşılabilirlik ve talep nedeniyle ‘yok satmaya’ başlayan kuru soğanın fiyatı patladı.

5. ABD programı: Albayrak trilyonluk fonlara reform anlatacak, Akar S-400’ü görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gelecek hafta başlayacak ABD gezisinde trilyon dolarları idare eden fon yöneticileriyle düzenlenecek konferans kapsamında bir araya geleceği bildirildi.

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6. Ankara Üniversitesi’ndeki profesör tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

Ankara Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. H.B. ortaklarından olduğu hayvan hastanesinde nöbete kalan veterinere tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

