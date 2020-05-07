Akşam Postası / 7 Mayıs 2020

1. ‘Merkez’in rezervi iki ayda 21 milyar dolardan fazla eridi

Merkez Bankası’nın (MB) toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin de etkisiyle şubat sonundan beri 21.6 milyar dolar düşüşle 86.2 milyar dolara geriledi.

2. Bilim Kurulu üyesinden AVM uyarısı: Yapay havalandırmalı mekana gitmem

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Çok zorunlu olmadıkça, kapalı, yapay bir havalandırmanın olduğu mekanlara gitmemeyi tercih ederim. Güvenli değiller” dedi.

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3. ABD’den sonra Japonya da Covid-19 tedavisinde remdesivir kullanımını onayladı

Japonya Covid-19 tedavisinde antiviral ilaç remdesivir kullanımına onay verdi.

4. ‘MİT haberi’ davasında iddianame kabul edildi

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun ifşa edilmesi gerekçesiyle yedisi gazeteci sekiz şüpheli hakkında ‘MİT Kanunu’na muhalefet’ ve ‘gizli bilgi ve belgeleri açıklama‘ iddialarıyla hazırlanan iddianame İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İmamoğlu’nu ‘kanını akıtıp içirmek’le tehdit eden şahıs için tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu elektronik postalarla ölümle tehdit eden Tuna Görgünoğlu’nun tahliyesine karar verildi. Duruşma, dosyanın karar için incelemeye alınmasına hükmedilerek ertelendi.

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5. ‘KHK’lılar oy kullanmasın; İstanbul seçimi tekrarlansın’ diyenlerdendi: Danıştay başkanlığına Zeki Yiğit seçildi

Danıştay başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör’ün yerine 8’inci Daire üyesi Zeki Yiğit seçildi.

6. ABD’de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 3 milyonu aştı

ABD Çalışma Bakanlığı geçen hafta işsizlik maaşında bulunanların sayısını 3 milyon 169 bin olarak açıkladı. Bu rakam önceki hafta 3 milyon 846 bin seviyesindeydi.