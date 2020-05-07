Akşam Postası / 7 Mayıs 2020

1. ‘Merkez’in rezervi iki ayda 21 milyar dolardan fazla eridi
Merkez Bankası’nın (MB) toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin de etkisiyle şubat sonundan beri 21.6 milyar dolar düşüşle 86.2 milyar dolara geriledi.
S&P, ekonomide yüzde 3.1 küçülme, dolar/TL’de yıl sonu 6.8 bekliyor
Profesör Demiralp: Bu yıl ödenmesi gereken dış borç yaklaşık 169 milyar dolar
‘Askıda Fatura’ uygulamasında 5 milyon liralık fatura ödendi
BDDK ‘manipülasyon’ yönetmeliği yayınladı
BDDK, üç yabancı bankaya işlem yasağı getirdi
TÜSİAD başkanı: ‘Corona’ bazı dengesiz durumları düzeltmek için fırsat
Anadolu Efes ilk çeyrekte 83.5 milyon lira zararda: Yatırımlar askıya alındı
Salgında market alışverişi arttı: Migros’un ilk çeyrekteki satışı yüzde 31 yükseldi
AA: Ellerinde olmayan lirayla döviz almaya kalkan Londra’daki finansçılar temerrüde düştü
2. Bilim Kurulu üyesinden AVM uyarısı: Yapay havalandırmalı mekana gitmem
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Çok zorunlu olmadıkça, kapalı, yapay bir havalandırmanın olduğu mekanlara gitmemeyi tercih ederim. Güvenli değiller” dedi.
‘Corona’ önlemleri | Ücretsiz izin ödemelerine yarın başlanıyor
Bakanlık duyurdu: Cerrahi maske en fazla 1 liraya satılabilecek
Britanya, Türkiye’nin koruyucu kıyafetlerini ‘standartlara uymadığı’ için iade ediyor
3. ABD’den sonra Japonya da Covid-19 tedavisinde remdesivir kullanımını onayladı
Japonya Covid-19 tedavisinde antiviral ilaç remdesivir kullanımına onay verdi.
‘Corona’ günlüğü | İran’da can kaybı 68 artışla 6 bin 486’ya çıktı
4. ‘MİT haberi’ davasında iddianame kabul edildi
Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun ifşa edilmesi gerekçesiyle yedisi gazeteci sekiz şüpheli hakkında ‘MİT Kanunu’na muhalefet’ ve ‘gizli bilgi ve belgeleri açıklama‘ iddialarıyla hazırlanan iddianame İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İmamoğlu’nu ‘kanını akıtıp içirmek’le tehdit eden şahıs için tahliye kararı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu elektronik postalarla ölümle tehdit eden Tuna Görgünoğlu’nun tahliyesine karar verildi. Duruşma, dosyanın karar için incelemeye alınmasına hükmedilerek ertelendi.
5. ‘KHK’lılar oy kullanmasın; İstanbul seçimi tekrarlansın’ diyenlerdendi: Danıştay başkanlığına Zeki Yiğit seçildi
Danıştay başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör’ün yerine 8’inci Daire üyesi Zeki Yiğit seçildi.
6. ABD’de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 3 milyonu aştı
ABD Çalışma Bakanlığı geçen hafta işsizlik maaşında bulunanların sayısını 3 milyon 169 bin olarak açıkladı. Bu rakam önceki hafta 3 milyon 846 bin seviyesindeydi.