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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 7 Mayıs 2019

1. CHP’de seçim kararı: Boykot yok

CHP, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimini boykot etmeyip katılacağını açıkladı.

Saadet adayı, İmamoğlu lehine çekilmeye hazır: Parti kararını bekliyorum

‘Millet ittifakı’nda strateji arayışı: Akşener ‘sine-i millet’ önerdi

TKP 23 Haziran’da aday göstermeyecek

Vatan Partisi’nin İstanbul adayı: Tutumumuz CHP’ye bağlı

HDP’li Paylan: Faşistlerle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz

HDP lideri: 31 Mart’ta ne yaptıysak, bundan sonra da onu yapacağız

Turizmcilerden İstanbullulara: Oyunuzu kullanıp tatile öyle çıkın

Pegasus’tan 23 Haziran için kesintisiz iade ve iptal hakkı

2. Kılıçdaroğlu: YSK’da çete var

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Yüksek Seçik Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yenilenmesine ilişkin kararını ‘kumpas’ olarak niteleyerek demokrasiye, milletin iradesine kumpas yapıldığını savundu.

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Akşener: Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan sivil darbe

CHP: İlk iftarı kul hakkı yiyerek yaptılar; AKP: Güçlenerek yola devam

DSP lideri: YSK kararı hukuka dair örselenmiş duyguları iyice yok etti

Ankara Barosu, YSK’ya yüklendi: Cübbesi üniformalaşmışların darbesi

Mersin Barosu: YSK halkın iradesine, demokrasiye, hukuka darbe yaptı

İzmir Barosu: YSK’nın kararı tarih önünde hükümsüzdür

AB, YSK kararını ‘son derece politik’ buldu

Avrupa Konseyi: Adil seçim şartları seçim öncesi teyit edilir, sonrası değil

Alman dışişleri bakanı: YSK kararı şeffaf ve anlaşılabilir değil

Fitch yetkilisi: Seçimlerin yenilenmesi iki ay daha ‘ekstra belirsizlik’ yaratır

Dolar/TL YSK kararı sonrası 6.20’ye dayandı

3. HDP, KHK’lı adaylar için AYM’ye başvurdu

HDP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararını bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

4. İYİ Parti’nin ‘Seçimin tamamı yenilensin’ başvurusuna YSK’dan jet hızıyla ret

YSK, İYİ Parti’nin İstanbul seçimlerinin tamamının yenilenmesi talebini reddetti.

5. İktidara yakın vakıflara aktarılan kaynak 6 milyarı aştı

2006 yılından bu yana AKP’nin desteklediği vakıf kuruluşlara yerel yönetimler aracılığıyla aktarılan tutar 6 milyar TL’nin üzerine çıktı.

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6. Erdoğan’dan TÜSİAD’a: Herkes haddini bilecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nın istanbul seçimleriyle ilgili kararına karşı tutum takınan TÜSİAD’a “Herkes haddini bilecek” diye tepki gösterdi.

Erdoğan: Çözüm süreci söz konusu değil

7. Myanmar, tutukladığı iki Reuters muhabirini serbest bıraktı

Fotoğraf: reuters

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın Myanmar’da, 2017’de ordu tarafından öldürülen 10 Rohingya Müslümanıyla ilgili haber yapmak amacıyla bilgi topladıkları için tutuklanan iki çalışanı serbest bırakıldı.

8. İstanbul valisi, belediye başkan vekili olarak göreve başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanİstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladığını söyledi.

9. Çocuk istismarından ceza alan muhtarın mazbatası iptal edildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 31 Mart yerel seçiminde tekrar aday olup kazanan Karakurt mahallesinin muhtarı Yaşar Topbaş, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ndan yargılandığı davadan verilen dört yıl iki ay hapis cezası onanınca mazbatası iptal edildi. Mazbata en çok oy alan ikinci adaya verildi.

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Vatan Partisi’nin İstanbul adayı: Tutumumuz CHP’ye bağlı

Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’ın Ekrem İmamoğlu lehine adaylıktan çekilebileceğini, Türkiye Komünist Partisi’nin 23 Haziran’da aday göstermeyeceğini açıklamasından sonra Vatan Partisi’nin adayından da İstanbul seçiminin yenilenmesine ilişkin açıklama geldi.

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