Akşam Postası / 7 Mayıs 2019

1. CHP’de seçim kararı: Boykot yok
CHP, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimini boykot etmeyip katılacağını açıkladı.
Saadet adayı, İmamoğlu lehine çekilmeye hazır: Parti kararını bekliyorum
‘Millet ittifakı’nda strateji arayışı: Akşener ‘sine-i millet’ önerdi
TKP 23 Haziran’da aday göstermeyecek
Vatan Partisi’nin İstanbul adayı: Tutumumuz CHP’ye bağlı
HDP’li Paylan: Faşistlerle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz
HDP lideri: 31 Mart’ta ne yaptıysak, bundan sonra da onu yapacağız
Turizmcilerden İstanbullulara: Oyunuzu kullanıp tatile öyle çıkın
Pegasus’tan 23 Haziran için kesintisiz iade ve iptal hakkı
2. Kılıçdaroğlu: YSK’da çete var
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Yüksek Seçik Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yenilenmesine ilişkin kararını ‘kumpas’ olarak niteleyerek demokrasiye, milletin iradesine kumpas yapıldığını savundu.
Akşener: Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan sivil darbe
CHP: İlk iftarı kul hakkı yiyerek yaptılar; AKP: Güçlenerek yola devam
DSP lideri: YSK kararı hukuka dair örselenmiş duyguları iyice yok etti
Ankara Barosu, YSK’ya yüklendi: Cübbesi üniformalaşmışların darbesi
Mersin Barosu: YSK halkın iradesine, demokrasiye, hukuka darbe yaptı
İzmir Barosu: YSK’nın kararı tarih önünde hükümsüzdür
AB, YSK kararını ‘son derece politik’ buldu
Avrupa Konseyi: Adil seçim şartları seçim öncesi teyit edilir, sonrası değil
Alman dışişleri bakanı: YSK kararı şeffaf ve anlaşılabilir değil
Fitch yetkilisi: Seçimlerin yenilenmesi iki ay daha ‘ekstra belirsizlik’ yaratır
Dolar/TL YSK kararı sonrası 6.20’ye dayandı
3. HDP, KHK’lı adaylar için AYM’ye başvurdu
HDP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararını bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.
4. İYİ Parti’nin ‘Seçimin tamamı yenilensin’ başvurusuna YSK’dan jet hızıyla ret
YSK, İYİ Parti’nin İstanbul seçimlerinin tamamının yenilenmesi talebini reddetti.
5. İktidara yakın vakıflara aktarılan kaynak 6 milyarı aştı
2006 yılından bu yana AKP’nin desteklediği vakıf kuruluşlara yerel yönetimler aracılığıyla aktarılan tutar 6 milyar TL’nin üzerine çıktı.
6. Erdoğan’dan TÜSİAD’a: Herkes haddini bilecek
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nın istanbul seçimleriyle ilgili kararına karşı tutum takınan TÜSİAD’a “Herkes haddini bilecek” diye tepki gösterdi.
Erdoğan: Çözüm süreci söz konusu değil
7. Myanmar, tutukladığı iki Reuters muhabirini serbest bıraktı
Uluslararası haber ajansı Reuters’ın Myanmar’da, 2017’de ordu tarafından öldürülen 10 Rohingya Müslümanıyla ilgili haber yapmak amacıyla bilgi topladıkları için tutuklanan iki çalışanı serbest bırakıldı.
8. İstanbul valisi, belediye başkan vekili olarak göreve başladı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanİstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladığını söyledi.
9. Çocuk istismarından ceza alan muhtarın mazbatası iptal edildi
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 31 Mart yerel seçiminde tekrar aday olup kazanan Karakurt mahallesinin muhtarı Yaşar Topbaş, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ndan yargılandığı davadan verilen dört yıl iki ay hapis cezası onanınca mazbatası iptal edildi. Mazbata en çok oy alan ikinci adaya verildi.