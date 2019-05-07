Akşam Postası / 7 Mayıs 2019

1. CHP’de seçim kararı: Boykot yok

CHP, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimini boykot etmeyip katılacağını açıkladı.

2. Kılıçdaroğlu: YSK’da çete var

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Yüksek Seçik Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yenilenmesine ilişkin kararını ‘kumpas’ olarak niteleyerek demokrasiye, milletin iradesine kumpas yapıldığını savundu.

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3. HDP, KHK’lı adaylar için AYM’ye başvurdu

HDP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararını bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

4. İYİ Parti’nin ‘Seçimin tamamı yenilensin’ başvurusuna YSK’dan jet hızıyla ret

YSK, İYİ Parti’nin İstanbul seçimlerinin tamamının yenilenmesi talebini reddetti.

5. İktidara yakın vakıflara aktarılan kaynak 6 milyarı aştı

2006 yılından bu yana AKP’nin desteklediği vakıf kuruluşlara yerel yönetimler aracılığıyla aktarılan tutar 6 milyar TL’nin üzerine çıktı.

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6. Erdoğan’dan TÜSİAD’a: Herkes haddini bilecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nın istanbul seçimleriyle ilgili kararına karşı tutum takınan TÜSİAD’a “Herkes haddini bilecek” diye tepki gösterdi.

7. Myanmar, tutukladığı iki Reuters muhabirini serbest bıraktı

Fotoğraf: reuters

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın Myanmar’da, 2017’de ordu tarafından öldürülen 10 Rohingya Müslümanıyla ilgili haber yapmak amacıyla bilgi topladıkları için tutuklanan iki çalışanı serbest bırakıldı.

8. İstanbul valisi, belediye başkan vekili olarak göreve başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanİstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladığını söyledi.

9. Çocuk istismarından ceza alan muhtarın mazbatası iptal edildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 31 Mart yerel seçiminde tekrar aday olup kazanan Karakurt mahallesinin muhtarı Yaşar Topbaş, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ndan yargılandığı davadan verilen dört yıl iki ay hapis cezası onanınca mazbatası iptal edildi. Mazbata en çok oy alan ikinci adaya verildi.