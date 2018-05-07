Akşam Postası / 7 Mayıs 2018

1- ‘İmza’da son durum: Perinçek dördüncü günde 60 binde

Cumhurbaşkanlığı için aday göstermek üzere imza verme işlemi dördüncü gününde.

2- İnce’den gençlere vaat: 19 Mayıs ve 29 Ekim’de 500’er lira

CHP’nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce, seçilirse milli bayramlar 19 Mayıs ve 29 Ekim’de gençlere 500’er lira verileceğini söyledi.

Reklam

3- HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’tan gençlere, kadınlara ve emeklilere vaatler

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, gençler, kadınlar ve emekliler için seçim vaatlerini açıkladı.

4- ‘Mavi Marmara’ 20 milyona kapatılmıştı: Erdoğan, iki cihanda da İsrail’den davacı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Filistin’de yaşananlara dikkati çekerek “Biz insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin’in ve Kudüs’ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız” dedi.

Reklam

5- ‘Merkez’in dövize karşı hamlesi: 2.2 milyar dolarlık müdahale, üç kuruşluk etki

Merkez Bankası’nın (MB) dolar fiyatındaki yükselişe piyasaya dolaylı olarak 2.2 milyar dolar sürerek yaptığı müdahale sadece üç kuruşluk etki yaptı.

6- ‘FETÖ’den tutuklu işadamı itirafçı oldu, AKP’li üç vekilin adını verdi

‘FETÖ’ye finansal destek sağlamak iddiasıyla tutuklu işadamı Ahmet Küçükbay’ın itirafçı olduğu ve 84 kişinin ismini verdiği belirtildi. Küçükbay’ın ismini verdiği kişiler arasında AKP’li üç vekil ve ‘Gavat’ıyla meşhur olan eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş da bulunuyor.

7- Soylu’dan Ahmet Şık ve Cumhuriyet’e suç duyurusu: Belirli çevrelerden kurgulanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın makam odasında intiharına ilişkin haber üzerine Cumhuriyet gazetesi ve haberi yapan muhabir Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu.

8- AKP’nin ‘imar affı’ yasası Sarraf ve Gündeş’e yarayabilir: Mahkeme bekleyecek

Rıza Sarraf ve şarkıcı eşi Ebru Gündeş Sarraf’ın Kanlıca’daki yalılarına usulsüz tadilat yaptıkları gerekçesiyle üç yıl hapis istemiyle yargılandıkları davanın, hükümetin çıkarmayı planladığı imar affından düşme ihtimali belirdi.

9- ‘Özgür Gündem davası’nda mütalaa: 12 isme toplamda 95 yıl altı ay hapis istemi

KHK’yla kapatılan Özgür Gündem gazetesinin ‘nöbetçi genel yayın yönetmenliği’ kampanyasına katılan 12 kişi hakkında toplamda 95 yıl altı ay hapis cezası talep edildi.

10- ‘Sözleşme davası’nda karar: TFF, Fatih Terim’e faiziyle 9 milyon lira ödeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sözleşmesini haksız yere feshettiği gerekçesiyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 9 milyon lira ödeyecek.

11- Akşener’in planı: Cumhurbaşkanı olunca borçları sileceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye Dayanışma Fonu aracılığıyla halkın borçlarını sileceğini açıkladı.

12- İYİ Partililere saldıranlardan sekizi yakalandı

İstanbul Bağcılar’da İYİ Parti’nin seçim standına yönelik saldırıyla ilgili sekiz kişi gözaltına alındı.

13- ‘Sandık Gücü’nün tespiti: Şanlıurfa’da 5 bin 600 korsan seçmen kuşkusu

Seçim güvenliğini denetlemek amacıyla ‘Sandık Gücü’ adlı organizasyonu kuran CHP Parti Meclisi üyesi Mehmet Ali Çelebi, Şanlıurfa’da sahte seçmen yazıldığı yönünde bazı kuşkulu tespitlerini açıkladı.

14- ABD’li rahip Brunson duruşmada: Gizli tanığın iddialarına yanıt verdi

ABD’nin iadesini istediği tutuklu Amerikan vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson, ikinci kez hakim karşısına çıkarak gizli tanık ‘Serhat’ın iddialarına yanıt verdi.

15- Rekabet Kurumu, Doğan Medya’nın Demirörenlere satılmasına izin verdi

Rekabet Kurumu, Doğan Medya’nın, Demirören Holding tarafından satın alınmasına onay verdi.

16- Erdoğan böyle istedi: Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu kariyerine son verdi

Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘isteğiyle’ kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

17- Lübnan’da dokuz yıl sonra ilk seçim: ABD’nin ‘terörist’ dediği Hizbullah kazandı

Lübnan’da dün düzenlenen genel seçimleri, ABD ve İsrail’in ‘terörist örgüt’ olarak tanımladığı Hizbullah ve müttefiklerinin oluşturduğu Direniş’e Vefa ittifakı kazandı.

18- İsrail’den Esad’a suikast tehdidi: İran, Suriye sınırlarını kullanırsa onu tasfiye ederiz

İsrail, İran’ın Suriye sınırlarını İsrail’e saldırı amacıyla kullanması durumunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a suikast düzenleyeceklerini bildirdi.