Akşam Postası / 7 Mart 2021

1. Eski eşinin, beş yaşındaki kızının gözü önünde dövdüğü kadın hastaneye kaldırıldı
Samsun’un Canik ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından, beş yaşındaki kızının yanında, sokak ortasında dövüldü. Yüzünde ve kafasında ezikler oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Dayak yediği anların görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.
2. CHP lideri: Türkiye’nin kaderini ilk defa oy kullanacak 6.3 milyon genç belirleyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlerde Türkiye’nin kaderini sandığa gidip ilk kez oy kullanacak 6 milyon 300 bin gencin belirleyeceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu: İktidar, kendisine oy vermeyen Kürtleri cezalandırmak istiyor
3. İBB’de seçimlerden sonra kadın yönetici sayısı üç kat arttı
İstanbul Planlama Ajansı’nın verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) kadın yönetici sayısı, 24 Haziran 2019’dan bugüne yaklaşık üç kat arttı.
4. Eşini bıçaklayarak öldürdü: Daha önce de şiddet uyguladığı için ‘uzaklaştırılmış’
Ankara’da, Zeynel K. (38), eşini dört çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü.
5. Eski karısını öldürdü: Kaçtığı Kütahya’da yakalandı
Denizli’nin Çal ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlı, Kütahya’nın Gediz ilçesinde gözaltına alındı; çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
6. Kayseri’de eski eşini ‘kendisini boşadığı için’ öldüren zanlı tutuklandı
Kayseri’de eski eşi N.K’yi tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şükrü Efe tutuklandı. Efe’nin, “N.K’yi seviyor ve kıskanıyordum. Beni boşaması zoruma gitti. Kendimi kaybettim ve ateş ettim” dediği öğrenildi
7. Jack Dorsey ilk tweet’ini satılığa çıkardı: Teklif 2.5 milyon dolara ulaştı
Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey, 2006 yılında paylaştığı ilk tweet’ini açık artırmayla satışa çıkardı. Tweet için yapılan teklif 2.5 milyon doları (yaklaşık 19 milyon lira) buldu.
8. Çiçek satarak geçimini sağlayan kadın: Kızımı Oxford’da okutuyorum
Hatay’da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan iki çocuk annesi Gülseren Bozkurt (57), kazandığı parayla kızını Oxford Üniversitesi’nde okutuyor.
9. Salgına kısa bir mola: 1300 ‘kobay’ araştırma için DJ performansı eşliğinde eğlendi
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bilimsel bir araştırma için kobay olmayı kabul eden dans müziği severler Covid-19 kısıtlamalarına kısa bir mola vererek bir yıl aranın ardından DJ performansı eşliğinde dans etmenin tadını çıkardı.