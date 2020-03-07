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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 7 Mart 2020

1. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı: Mülteci politikası uygulanmaya devam edilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Fahrettin Altun, sığınmacılara Avrupa’ya geçişlerinde müdahale edilmemesi yönündeki politikanın sürdürüleceğini ifade etti.

‘143 bini aşkın sığınmacı ayrıldı’ diyen Soylu: Su 40 santimetre, yürüyüp geçebilirsiniz

2. Odatv: Tutuklanan Barış Pehlivan cezaevinde darp edildi

Odatv, sitenin yayın yönetmeni Barış Pehlivan’ın cezaevinde darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

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İstanbul Barosu’ndan Odatv açıklaması: Gözaltı değil gözdağı

Kumpasta ikinci perde: 9 soruda Odatv operasyonu

3. Mahkeme ekmeği ucuz satan fırıncıyı ‘haksız’ buldu

Mahkeme, Erzurum Fırıncılar Odası’nın, 200 gramlık ekmeği odalar birliğince onaylanan fiyat olan 1 lira yerine, 75 kuruşa sattığı için dava ettiği fırıncıyı, ‘haksız’ buldu.

4. EGM açıkladı: ‘Corona Türkiye’de görüldü’ paylaşımları hakkında işlem yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), corona virüsünün Türkiye’de de görüldüğüyle ilgili gerçek dışı görüntü ve ses kayıtları paylaşan kişiler hakkında işlem yapılacağını duyurdu.

5. Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, lise ve meslek lisesi açacak

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde annelerinin yanında kalan çocuklar için kreş ve anaokulu, hükümlü ve tutuklu çocuk ve gençler için ise lise ve meslek lisesi açacak. Açık ortaokul ve lise öğrencisi tutuklu ve hükümlülere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.

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6. 12 Eylül’de işkenceyle öldürülen Ekrem Ekşi’nin dosyası yeniden açıldı

12 Eylül darbesinin ilk saatlerinde ‘Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği (YDGD) üyesi olmak suçlamasıyla’ gözaltına alınan ve işkence sonucunda 14 Ekim 1980’de hayatını kaybeden Ekrem Ekşi’nin dosyası yeniden açıldı.

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Odatv’nin yayın yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, iki kişinin tutuklandığı MİT görevlisinin cenaze haberi soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. Savcı, Pehlivan’ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti.

Meraklısına Bilim: İbrahim Tatlıses’in hafızası neden şaşıyor?

Popüler bilim sitesi sarkac.org, hepsi konusunda uzman akademisyenler tarafından hazırlanan güncel yazılarından bir seçki hazırladı ve gündelik hayatta karşımıza çıkan sorulara yanıt verdi. Doğan Kitap’tan çıkan ‘Meraklısına Bilim’i yayına hazırlayan sarkac.org genel yayın yönetmeni Defne Üçer Şaylan’la kitabı, Türkiye’de bilim yayıncılığını ve bilimin hayatımıza verdiği yönün neden son dönemde çok daha hissedilir olduğunu konuştuk.

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