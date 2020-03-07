Akşam Postası / 7 Mart 2020

1. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı: Mülteci politikası uygulanmaya devam edilecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Fahrettin Altun, sığınmacılara Avrupa’ya geçişlerinde müdahale edilmemesi yönündeki politikanın sürdürüleceğini ifade etti.
‘143 bini aşkın sığınmacı ayrıldı’ diyen Soylu: Su 40 santimetre, yürüyüp geçebilirsiniz
2. Odatv: Tutuklanan Barış Pehlivan cezaevinde darp edildi
Odatv, sitenin yayın yönetmeni Barış Pehlivan’ın cezaevinde darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
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Kumpasta ikinci perde: 9 soruda Odatv operasyonu
3. Mahkeme ekmeği ucuz satan fırıncıyı ‘haksız’ buldu
Mahkeme, Erzurum Fırıncılar Odası’nın, 200 gramlık ekmeği odalar birliğince onaylanan fiyat olan 1 lira yerine, 75 kuruşa sattığı için dava ettiği fırıncıyı, ‘haksız’ buldu.
4. EGM açıkladı: ‘Corona Türkiye’de görüldü’ paylaşımları hakkında işlem yapılacak
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), corona virüsünün Türkiye’de de görüldüğüyle ilgili gerçek dışı görüntü ve ses kayıtları paylaşan kişiler hakkında işlem yapılacağını duyurdu.
5. Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, lise ve meslek lisesi açacak
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde annelerinin yanında kalan çocuklar için kreş ve anaokulu, hükümlü ve tutuklu çocuk ve gençler için ise lise ve meslek lisesi açacak. Açık ortaokul ve lise öğrencisi tutuklu ve hükümlülere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.
6. 12 Eylül’de işkenceyle öldürülen Ekrem Ekşi’nin dosyası yeniden açıldı
12 Eylül darbesinin ilk saatlerinde ‘Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği (YDGD) üyesi olmak suçlamasıyla’ gözaltına alınan ve işkence sonucunda 14 Ekim 1980’de hayatını kaybeden Ekrem Ekşi’nin dosyası yeniden açıldı.