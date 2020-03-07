Akşam Postası / 7 Mart 2020

1. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı: Mülteci politikası uygulanmaya devam edilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Fahrettin Altun, sığınmacılara Avrupa’ya geçişlerinde müdahale edilmemesi yönündeki politikanın sürdürüleceğini ifade etti.

2. Odatv: Tutuklanan Barış Pehlivan cezaevinde darp edildi

Odatv, sitenin yayın yönetmeni Barış Pehlivan’ın cezaevinde darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

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3. Mahkeme ekmeği ucuz satan fırıncıyı ‘haksız’ buldu

Mahkeme, Erzurum Fırıncılar Odası’nın, 200 gramlık ekmeği odalar birliğince onaylanan fiyat olan 1 lira yerine, 75 kuruşa sattığı için dava ettiği fırıncıyı, ‘haksız’ buldu.

4. EGM açıkladı: ‘Corona Türkiye’de görüldü’ paylaşımları hakkında işlem yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), corona virüsünün Türkiye’de de görüldüğüyle ilgili gerçek dışı görüntü ve ses kayıtları paylaşan kişiler hakkında işlem yapılacağını duyurdu.

5. Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, lise ve meslek lisesi açacak

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde annelerinin yanında kalan çocuklar için kreş ve anaokulu, hükümlü ve tutuklu çocuk ve gençler için ise lise ve meslek lisesi açacak. Açık ortaokul ve lise öğrencisi tutuklu ve hükümlülere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.

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6. 12 Eylül’de işkenceyle öldürülen Ekrem Ekşi’nin dosyası yeniden açıldı

12 Eylül darbesinin ilk saatlerinde ‘Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği (YDGD) üyesi olmak suçlamasıyla’ gözaltına alınan ve işkence sonucunda 14 Ekim 1980’de hayatını kaybeden Ekrem Ekşi’nin dosyası yeniden açıldı.