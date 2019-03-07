Akşam Postası / 7 Mart 2019

1. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Erdoğan’dan Akşener’e suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla suç duyurusuyla bulundu.



2. Amedspor’un kaptanı Mansur Çalar’a futboldan men

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryaspor maçında rakibini jiletle yaraladığı iddia edilen Amedspor’un kaptanı Mansur Çalar’a futboldan men cezası verdi.



Reklam

3. Eski savcı Bharara: Erdoğan, 17 Aralık’ı örtbas ettiğinden beri Türkiye daha otoriter

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ı ABD’de dolandırıcılıktan tutuklatan eski savcı Preet Bharara, anılarını kaleme aldığı kitabında, ‘Sarraf davası’na ilişkin de bilgiler verdi.



4. ‘İstanbul güvensiz’ diyen İmamoğlu’na Soylu’dan yanıt: Adamı beş paralık ederim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’un güvenli bir şehir olmadığını savunan CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için ağır ifadeler kullandı.

5. Kılıçdaroğlu: Bay Kemal olmak için oğluna ‘Paraları sıfırladın mı’ dememek lazım

Aydın’da düzenlenen ortak mitingde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Reklam

6. Pedofili yükselişte: 11 yaş altı kızlara cinsel taciz dört yılda iki katına çıktı

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2014-2017 yıllarında kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet yüzde 67 artarken, 11 yaş altı kız çocuklarına yönelik cinsel saldırılar neredeyse ikiye katlandı.

7. Sıla hakime anlattı: Yatırıp tekmeledi, kafamı duvara vurdu, ara ara devam etti

Fotoğraf: DHA

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural’ın kendisini dövmesini mahkemede, “Ara ara devam eden bir dayaktı. Kafamı duvara vurdu, yere düşürüp kafamı ve böbreklerimi tekmeledi” diye anlattı.



8. Otomotivde ihracat yüzde 9 düştü

Şubat ayında otomotiv endüstrisi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 azalarak 2.54 milyar dolar oldu.



9. İmralı mahkumuna telefon yasaklanmıştı: AYM ‘hak ihlali’ dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde bulunan beş mahkum arasındaki Veysi Aktaş’ın telefon görüşmesinin yasaklanmasını ‘hak ihlali’ olarak kabul etti.



10. Zonguldak’ta 655 geçici işe 6 bin 436 kişi başvurdu

Zonguldak’ta belediyeler ve kamuda geçici 655 iş için 6 bin 436 kişi başvurdu.

