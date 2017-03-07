Akşam Postası / 7 Mart 2017

1- DSG beş köyden çekildi: TSK Menbiç’te artık Suriye ordusuyla karşı karşıya

Türkiye’nin sık sık Fırat Kalkanı’nda El Bab’dan sonraki hedef olarak gösterdiği Menbiç’in beş çevre köyü, Suriye hükümeti yetkililerine devredildi.

2- Çavuşoğlu kararlı: Ben bugün Hamburg’a gidiyorum, kimse engelleyemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum kampanyasındaki konuşmasının iptal edildiği Hamburg’a yine de gideceğini duyurup, “Kimse ziyaretimize engelleyemez” dedi.

3- Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na ‘müptela’ yakıştırması: İçine FETÖ ve PKK kaçmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kafası güzel’ olduğunu öne sürüp, “Onda oyun çoktur. O memleket idare etmiyor. İçine FETÖ ve PKK kaçmış, onları idare ediyor” dedi.

4- Erdoğan BBP lideri Destici’yi ikna edememiş: Bu teklif Seyyar Tayyar taslağı, ‘Hayır’

Büyük Birlik Partisi (BBP) ‘başkanlık sistemi’ni içeren anayasa değişikliği referandumuna ‘Hayır’ diyeceğini açıkladı.

5- ‘Erdoğan’a suikast’ davasında albay: Gezi olayları gibi bir şeyler başladı sandık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele darbe girişimi gecesi operasyon düzenleyen askerlerden albay Murat Dağlı, 15 Temmuz gecesi ‘Gezi olayları gibi bir durum yaşandığını zannettiğini’ söyledi.

6- Özgür Gündem davaları

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan gazeteci Nadire Mater’e 15 ay, Yıldırım Türker’e bir yıl 10 ay hapis cezası verildi. Yazar Murat Uyurkulak 15 ay hapis, gazeteci Hasan Cemal ise 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

7- Türk Metal’in 8 Mart etkinliğine giden otobüsü devrildi: Yedi kadın hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinin Osmaniye köyü yakınlarında, Türk Metal Sendikası’nın kadın üyelerini taşıyan otobüs devrildi.

8- Tehdit kervanına Erdoğan’ın başdanışmanı da katıldı: ‘Hayır’cılar, 7 Haziran sonrası kaosu mumla arar

Başkanlık sistemi’ni hedefleyen anayasa değişikliği teklifi referandumuna ilişkin tehdit mesajı verenler kervanına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından İlnur Çevik de katıldı.

9- AKP’ye ‘set çeken’ Avusturya’dan topyekun yasak hazırlığı

Avrupa’da AKP’nin referandum kampanyası kapsamında yapmayı planladığı toplantılar iptal edilirken, Avusturya Dışişleri Bakanı Wolfgang Sobotka yabancı siyasetçilerin Avusturya’da konuşmalarının yasaklanmasını istedi.

10- MHP liderine göre Almanya ‘Hayır’ın yanında: Yolu yol değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanların Almanya’da yapmayı planladığı referandum toplantılarının iptal edilmesinin ardından iki ülke arasındaki gerginliği değerlendirirken Berlin’in ‘Hayır’ için çalıştığını ima edip “Almanya’nın yolu yol değildir” dedi.

11- ‘Hükümeti aşağılamaktan’ yargılanan Demirtaş: Bana karşı suç işleniyor

‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’ iddiasıyla yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dava iddianamesinde kendisine karşı suç işlendiğini belirtti.

12- HDP’li Baydemir: Adaletsizlikler listelense adalet bakanının boyunu aşar

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, AKP’nin referandum kampanyalarının yasaklandığı Almanya ile Türkiye’yi kıyaslayarak ülkedeki adaletsizliklerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın boyunu aşacağını söyledi.

13- HDP lideri Yüksekdağ ve iki vekile üç ayrı suçtan fezleke

HDP’nin tutuklu eş başkanı Figen Yüksekdağ ve Van milletvekilleri Adem Geveri ve Bedia Özgökçe Ertan hakkında üç ayrı suçtan fezleke hazırlandı.

14- Bahçeli’den eski MHP’li Oğan’a saldırıya ‘tuhaf yorum’: Ülkücü işini yarım bırakmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin eski vekillerinden Sinan Oğan’a konuşması sırasında yapılan saldırıya ‘tuhaf’ bir yorum getirdi: “Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

15- Darbe girişimi | AA’nın cumhurbaşkanlığı muhabiri gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Şubat-1 Mart tarihlerindeki Pakistan gezisini de izleyen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri İlhan Toprak gözaltına alındı. Toprak’ın Pakistan dönüşü, cumartesi gecesi gözaltına alındığı bildirildi.

16- Adana’daki ABD konsolosluğunda görevli tercüman ‘PKK üyeliği’nden tutuklandı

Adana’daki ABD konsolosluğunda uzun yıllardır tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, PKK üyeliği iddiasıyla tutuklandı.

17- ‘Hayır’cıları silahla tehdit eden AKP’li yönetici, ‘algı operasyonu’na sığındı

AKP Sinop il yönetim kurulu üyesi Musa Yıldırım, sosyal medyadan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’na ‘Hayır’ diyen yurttaşları silahla tehdit etti. Gelen tepkileri ‘algı operasyonu’ diye savuşturmaya çalışan Yıldırım, amacının espri yapmak olduğunu savundu.

18- ‘Lahana aşkına hayır’: Longoz ormanına sanayi bölgesi yapımı durduruldu

Sakarya’nın lahanasıyla ünlü Kaynarca ilçesinde Acarlar Longozu’na yapılmak istenen organize sanayi bölgesi için ‘ÇED olumlu’ kararına karşı köylülerin açtığı iptal davasında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

19- TÜİK verileri: Türkiye kadın istihdamında hala sınıfı geçemedi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre okuma yazma bilmeyen kadınlar erkeklerden beş kat fazlayken kadın istihdam oranı da erkeklerin yarısından az.

20- Evini günübirlik kiraya veren yurttaşa 10 bin 383 lira ceza

Evini günübirlik kiraya veren bir yurttaşa 10 bin 383 lira ceza kesildi. Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evin Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Sistemi’ne (GİYKİMBİL) dahil edilmediği belirlendi.

21- ‘Reis’e sahip çıkılmadı, film gişede çakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluk yıllarını ve İstanbul belediye başkanlığına adaylık dönemini anlatan ‘Reis’ filmi gösterildiği ilk hafta sonunda gişede umduğunu bulamadı.

22- Macaristan, sığınmacıların doğrudan gözaltına alınmasını ‘sağlayan’ yasayı onayladı

Macaristan’da parlamento ülkeye giren sığınmacıların doğrudan gözaltına alınmasını ‘sağlayan’ yasayı onayladı.

23- Oyuncu Emma Watson, kapak pozu eleştirilerine ‘set çekti’: Feminizm, özgürce hareket edebilmektir

Cinsiyet eşitliği konusunda yaptığı çalışmalarla da bilinen Britanyalı oyuncu Emma Watson, Vanity Fair dergisi için çektirdiği pozun ardından feminizme bakışını sorgulayan eleştirilere yanıt verdi: “Feminizm, özgürce hareket edebilmektir.”