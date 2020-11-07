Akşam Postası / 7 Kasım 2020

1- Merkez Bankası başkanı görevden alındı
Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal görevinden alındı.
Muhalefetten MB başkanını görevden alan iktidara eleştiri: ‘Dış güçler yalanı bitti’
2- Erdoğan: Bizden hainler nefret eder
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu ayın 15’inde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret edeceklerini duyurdu. Erdoğan, “Orada törenlere katılacağız sonrasında Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız” dedi, AKP ve Erdoğan’dan ‘hainlerin nefret edeceğini’ söyledi.
3- ‘FETÖ’den aranıyordu: Bank Asya’nın kurucu ortağı, Ankara’da yakalandı
‘FETÖ’ bağlantısı nedeniyle kapatılan Bank Asya’nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M. gözaltına alındı.
4- Bilim kurulu üyesinden ateş ölçer uyarısı: Güvenilir değil, HES kodu kullanılsın
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, alışveriş merkezleri, kafeler gibi yerlerin girişlerinde kullanılan ateş ölçüm sistemlerinin güvenilir olmadığını; bunun yerine Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının daha sağlıklı olacağını vurguladı.
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5- Kadir Şeker için ikinci istinaf başvurusu: ‘Müebbet hapis verilsin’
Sevgilisini dövdüğüne tanık olduğu kişiyi engellemeye çalışırken öldüren 20 yaşındaki Kadir Şeker’in davası, hayatını kaybeden Özgür Duran’ın ailesi tarafından istinaf mahkemesine taşınacak.
6- Biden ‘300 delege yolundayız’ dedi, Trump ‘yasal süreci’ işaret etti
ABD’de Demokratların başkan adayı Joe Biden, başkan seçilebilmesi için 300 delegeye ulaşmak üzere olduğunu söyledi. Mevcut başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise Biden’ın ‘aceleci olmaması’ konusunda uyardı.