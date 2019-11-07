Akşam Postası / 7 Kasım 2019

1- İntihar eden kardeşlerden biri, ‘Ölürsem ne yaparlar, onları da öldürürüm’ demiş

İstanbul’un Fatih ilçesinde evlerinde ölü bulunan dört kardeşin 35 senelik aile dostu olduğunu söyleyen Serpil Alkan, cenazelerin kendisine verilmesi için savcılığa başvuruda bulundu.

2- Ormancılar Derneği: Kaz Dağları’nda açıklananın 26 katı kadar ağaç kesildi

Türkiye Ormancılar Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Salih Sönmezışık, Kaz Dağları’nda altın arama çalışmaları nedeniyle çevre katliamına yol açan Kanadalı Alamos Gold şirketinin bölgede 347 bin 815 ağaç kestiğini tespit ettiklerini açıkladı.

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3- Aksaray’da veliler otizmli çocukları yuhaladı

Aksaray’daki Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürü hakkında soruşturma başlattı.

4- Şule Çet davası: Sanığın telefonuna ölüm bildirim listesi gelmiş

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüyle ilgili davada tutuklu sanık Berk Akand’ın telefon kayıtlarının silinmiş olabileceği ortaya çıktı. Akand’ın telefonuna resmi birimlere dahi kısmen verilen ölüm bildirim listesinin geldiği de belirtildi.

5- Milliyet yazarı: ABD mahkemesi Nusret Gökçe’ye 250 bin dolar para cezası verdi

Tuz dökme stiliyle ‘Salt Bae’ lakabını kazanan et restoranları sahibi Nusret Gökçe, ABD’nin New York kentindeki Manhattan semtinde bulunan restoranında çalışan elemanlarının açtığı dava sonucunda ABD federal mahkemesi tarafından 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

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6- ‘Boykot’ ters tepti: Hamidiye Su, satışlarını üçe katladı

İktidarın Hamidiye Su’ya uygulamak istediği boykot ters tepti. Diken’in iletişime geçtiği Türkiye’nin önde gelen su markalarının bayileri Hamidiye Su’ya hızla müşteri kaybediyor.

7- AKP’li yönetici, Arınç’ın istifasını istedi: O toplantıya gidemezdim

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

8- Türkiye, Suriye’deki sivillere 100 bin ton un hibe edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine un ve bakliyat hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’ni (TMO) görevlendirdi.

9- Eski AKP’li hakimin HDP’li vekille yargı imtihanı

Hakim olmadan önce AKP İzmir il yöneticisi olan hakim, 24 sanığın beraat ettiği olayda tutuklu eski milletvekili HDP’li Sebahat Tuncel’e verdiği mahkumiyet kararını, yargı paketine rağmen kaldırmadı. Hakim Serdal Çiçekliyurt, Tuncel’in avukatının reddi hakim talebinden sonra ise ‘ret kararını sehven verdiğini’ belirterek infazın durdurulmasına ve temyize gidilmesine karar verdi.

10- Yeniden yargılanan kına gecesi magandasına ‘iyi hal’ indirimiyle 25 yıl hapis

Bursa’da, sokaktaki kına gecesinde tabancayla rastgele havaya ateş açıp 16 yaşındaki Beyza Özer’in ölümüne, 59 yaşındaki Hasane Sevinç’in de yaralanmasına yol açan Ahmet Ülger’e verilen 16 yıl sekiz ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkarılan Dülger, ağırlaştırılmış müebbet aldı; ancak ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

11- İmamoğlu ‘temel atmama’ töreni düzenledi: 1.5 milyar lira tasarruf

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, maliyetinin 1.5 milyar lirayı bulacağını söylediği Silahtarağa Arıtma Tesisi projesi için ‘temel atmama töreni’ düzenledi. Tesisin yapılmaktan vazgeçildiği alana park yapılacak.