Akşam Postası / 7 Kasım 2018

1. Trump’ın işi artık daha zor: Partisi, Temsilciler Meclisi’ni kaybetti

ABD’de yapılan ara seçimlerde başkan Donald Trump’ın üyesi olduğu Cumhuriyetçi Parti, Senato çoğunluğunu korurken Temsilciler Meclisi’nde azınlığa düştü.

2. Dışişleri: ABD’nin PKK yöneticilerinin bulunması için ödül koyması olumlu

Ankara, ABD’nin üç PKK yöneticisinin bulunmasına yardımcı olanlara para ödülü vereceğini açıklamasını olumlu karşıladı.

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3. Doktorların tepkisini çeken madde yeniden komisyonda

KHK’yla ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması nedeniyle mesleğe alınmayan doktorların çalışma alanlarını kısıtlayacak düzenleme Meclis komisyonunda yeniden ele alınıyor.

4. Media Markt CEO’su daralma bekliyor: İşsizlik ve iflas dalgası başlayabilir

Media Markt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, konkordato ilan eden şirket sayısının artması durumunda ülkede işsizlik ve iflas dalgasının başlayabileceğini söyledi.

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5. YSK’nın raporu: 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan 866 ölüden bağış aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçiminden önce cumhurbaşkanı adayları Tayyip Erdoğan’a 866, Muharrem İnce’ye yedi, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’na birer ölünün bağışta bulunduğunu saptadı.

6. Tahliye edilmeyen HDP milletvekili Leyla Güven süresiz açlık grevine başladı

Kelepçeyle ifade vermeyi kabul etmediği için duruşmaya götürülmeyen tutuklu Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını açıkladı.

7. Hazine dış borçta programın dışına mı çıkıyor: Üç yabancı bankaya yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde BNP Paribas, HSBC ve ING’ye avro cinsinden borçlanma yetkisi verdi.

8. Köprü ve yol mütahhitleri de ‘hane halkı’ndan sayıldı: 2019’da 4.5 milyar

Dev köprü, tünel ve otoyol projelerinde müteahhit firmalara yapılan ödemelerin 2019 bütçesinde, ‘hane halkına yapılan transferler’ kaleminin altında 4.5 milyar liralık ödenek olarak yer aldığı ortaya çıktı.

9. Seyahat verileri açıklandı: 10 kişiden yedisi arkadaş ve akrabada konakladı

2018’in nisan-haziran döneminde yurt içinde ikamet eden 15 milyon 47 bin kişinin seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 7,4 milyar liraya yükseldi. Ancak verilere göre seyahate çıkanların ancak yaklaşık yüzde 20’si otellerde konaklayabildi.

10. Yunan hükümeti rahipleri devlet memurluğundan çıkarmayı planlıyor

Yunan hükümeti din görevlilerinin devlet memurluğundan çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

11. AKP’li eski belediye başkanına ‘FETÖ’den altı yıl üç ay hapis

Kayseri’de eski AKP’li Develi Belediye Başkanı Recep Özkan’a ‘FETÖ üyeliği’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

12. Terim ve Cengiz bir kez daha PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray kulübünü, başkanını ve teknik direktörünü bir kez daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

13. Tutuklu havalimanı işçileri hakkında iddianame: Mala zarar verme, direnme…

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yaptıkları eylemin ardından gözaltına alınan 61 İstanbul Havalimanı işçisi hakkında iddianame hazırlandı.

14. Ankara’da vergi dairesine saldırıda 50 şüpheliye dava

Ankara’da Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı’nda bomba infilak ettirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 50 kişi hakkında terör davası açıldı.