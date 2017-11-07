Akşam Postası / 7 Kasım 2017

1- Başbakandan ‘Paradise Papers’ açıklaması: Oğullarıma her türlü soruşturma yapılabilir

‘Vergi cenneti’ Malta’da oğullarının beş ‘off shore’ şirketi bulunduğu ortaya çıkan Başbakan Binali Yıldırım, “Bunların gizlisi saklısı yok, çocuklarımın dokunulmazlığı yok, her türlü soruşturma yapılabilir” dedi.

2- Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: Tutuklu kalmaya devam edecek

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bozma kararını, usul ve yasaya aykırı bularak reddetti.

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3- Yıldırım da ‘ABD’ye güvence’yi yalanladı: Hukuk devletinde olmaz

Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin vize yasağının gevşetilmesi karşılığında Türkiye’nin bazı konularda güvence verdiği yönündeki açıklamasına karşılık, “Hukuk devletinde güvence olmaz” dedi.

4- Kılıçdaroğlu, Sabah yazarı Engin Ardıç’a çıkıştı: Şaklaban

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlara katılan gazilere yazısında ‘şaklaban‘ diyen Sabah yazarı Engin Ardıç’a“Sensin şaklaban” diye çıkıştı.

5- Polis raporu: Eski Konyaspor başkanının telefonunda ‘ByLock’ yok

Polis, eski Konyaspor başkanı Ahmet Şan’ın kullandığı telefonda ‘ByLock’ programı bulunmadığını raporladı.

6- Moskova’dan Ankara’ya yalanlama: Suriye halkları kongresi ertelenmedi

Rusya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı yalanlayarak Suriye halkları kongresinin ertelenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

7- Migros da ‘ucuz et’ satışına başladı

Migros bir hafta boyunca kıymanın kilosunu 29, kuşbaşını ise 31 TL’den satacağını duyurdu.

8- ‘FETÖ’ yöneticiliğiyle suçlanan Sözcü’nün imtiyaz sahibi: Semtine bile uğramadım

Sözcü gazetesine açılan ‘FETÖ’ davasında savunma yapan Sözcü gazetesi imtiyaz sahibi Akbay, ‘FETÖ’nün semtine bile uğramadığını’ söyledi.

9- Mimarlar Odası: AKM’ye ‘ihanet’ ediliyor, yargıya gideceğiz

Mimarlar Odası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni AKM projesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

10- Başsavcı Mustafa Alper’in ölümüne neden olan kamyon şoförüne 12 yıl hapis

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförünün ölümüne neden olmak suçundan yargılanan kamyon şoförüne 12 yıl hapis cezası verildi.

11- Taşerona kadroda öne çıkan seçenek: Özel statülü personel

Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro alternatifleri belli oldu. Seçenekler arasında ‘özel statülü personel’ modelinin iyileştirilerek uygulamaya konması öne çıktı.

12- Sözcü muhabiri Ulu: Haberimden önce darbeciler Erdoğan’ın yerini biliyordu

Tutuklu yargılanan Sözcü muhabiri Gökmen Ulu, kendi haberinden çok daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerinin darbeciler tarafından bilindiğinin birçok kez kanıtlandığını söyledi.

13- Cenazedeki ‘isyan’ıyla gündeme gelen eski yarbay CHP’ye üye oldu

Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenaze töreninde iktidara isyanıyla gündeme gelen eski yarbay Mehmet Alkan CHP’ye üye oldu.

14- Boşanma davalarına ‘aile arabuluculuğu’ geliyor, kadına şiddet muaf

Boşanma, nafaka, mal paylaşımı, tazminat, velâyet, çocukla kişisel ilişki kurma gibi konularda yargı yoluna başvuracak bireyler ‘aile arabulucusu’na yönlendirilecek. Kadına şiddet eksenli boşanma davaları arabuluculuk sisteminden muaf tutulacak.

15- Amerikalı yargıç ‘Sarraf davası’nı hızla bitirmek istiyor: Erteleme talebine ret

Kapatılan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf ve eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı davanın yargıcı Richard Berman, 27 Kasım’da başlayacak ana duruşmanın ertelenmesi yönündeki talebi reddetti.

16- Durmuyor: Benzine bir kez daha zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS), benzine zam gelmesinin beklendiğini bildirdi.

17- Beğeniler dahil: Sosyal medyada terör propagandası suçlamasıyla üç öğrenciye gözaltı

Kayseri’de terör propagandası yapmakla suçlanan üç üniversiteli gözaltına alındı.

18- Die Welt muhabiri Yücel’in başvurusunda AİHM’den Türkiye’ye son mühlet

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) henüz iddianamesi bile hazırlanmamasına rağmen tecritte tutulan Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in başvurusuna karşılık savunma yapması için Türkiye’ye tanınan süreyi son kez uzattı.

19- ‘Özelleştirme yok’ sözü alan madenciler ocaklardan çıktı

Madenlerin özelleştirilmesine karşı kendilerini madene kilitleyen binlerce madenci, devletin işlettiği ocaklarda özelleştirme yapılmayacağının sözünü alınca eylemlerini bitirdi.

20- Trump’tan Suud’un tutuklama furyasına tam destek: Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’daki toplu tutuklamalara tam destek verdi: “Suudi Arabistan kralı ve veliaht prensine büyük güven duyuyorum.”

21- Türk Telekom’un hissedarlarından: Gözde Suudi prens öldürüldü

Suudi Arabistan’ın gözde prenslerinden Abdülaziz bin Fahd, kendisini tutuklamak için gelen polislere direnince öldürüldü. Abdülaziz, Türk Telekom’un yüzde 55’inin sahibi ‘Saudi Oger’in büyük hissedarlarından biriydi.

22- Kıbrıs Cumhuriyeti doğalgaz aramak için Total ve Eni’yle anlaştı

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Fransız Total ve İtalyan Eni enerji şirketlerinin bu yılın sonu ya da 2018 başında ada açıklarında bir blokta ortaklaşa doğalgaz aramaya başlayacaklarını söyledi.

23- FEMEN, Ekim Devrimi’ni selamlayıp Ukrayna liderlerini protesto etti

FEMEN, Ekim Devrimi’nin 100’üncü yıldönümünde Ukrayna liderlerini protesto etti.

24- Barzani: Belki de Ruslar ABD’den daha iyi bir dost olabilir

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) eski başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumu kararından pişman olmadığını belirterek gelinen noktada ABD ile ilişkileri yeniden değerlendireceğini söyledi.

25- Zimbabwe’de sosyal medyada devlet başkanına hakaretle suçlanan gazeteci tutuklandı

Zimbabwe’de devlet başkanına Twitter’dan hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan ABD’li gazeteciye 20 yıl hapis isteniyor.