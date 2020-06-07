Akşam Postası / 7 Haziran 2020

1. Son 24 saat: 914 kişiye ‘corona’ tanısı, 23 can kaybı; 2 bin 647 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 914 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 647 kişi iyileşti

2. CHP: Asgari ücret yeniden belirlensin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yılbaşında zamlanan asgari ücretin, alım gücünün düşmesi nedeniyle bir kez daha belirlenmesini istedi.

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3. Anadolu Isuzu genel müdürü: Yurt içinde eylülde eski rakamlara dönebiliriz

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, yurt içi satış rakamları açısından durumun eylül ayında düzelebileceğini söyledi.

4. Twitter’da ‘erkekler yerini bilsin’ akımı başlatıldı, KADEM ‘ulaştığı boyutu’ kınadı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), sosyal medya kullanıcılarının cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak, kadınlara dayatılan hak ihlallerine tepki vermek adına başlattığı ‘erkekler yerini bilsin’ akımının ‘ulaştığı boyutu’ kınadı.

5. İstanbul’dan şehirler arası günlük sefer sayısı 30’dan 800’e çıktı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, normalleşme döneminde şehirlerarası otobüslerin günlük sefer sayısının 30’den 800’e çıktığını söyledi.

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6. Buldan: Artık HDP olmadan kimse seçim kazanamaz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “İstanbul’da, Ankara’da, Antalya’da, Mersin’de HDP olmadan hiç kimse seçimi kazanamaz bir hale geldi. Bundan sonra Türkiye’nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz” dedi.