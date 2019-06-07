Akşam Postası / 7 Haziran 2019

1- ABD: 31 Temmuz’a kadar S-400 alınırsa F-35 programı tamamen iptal edilecek

F-35 savaş uçağının önden görüntüsü (Fotoğraf: Reuters)

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta, Türkiye’nin, 31 Temmuz’a kadar S-400 alması halinde, F-35 programının ‘tamamen iptal edileceğini’ bildirdi. Shanahan ayrıca, Türkiye’nin, ABD’ye eğitim için gönderdiği 42 F-35 savaş uçağı pilotu ve personelinin de, 31 Temmuz’a kadar ülkeden ayrılmalarını istedi.

2- Ordu Valisi Yavuz’dan, İmamoğlu’na dava

Ordu Valisi Seddar Yavuz, önceki gün Ordu Havaalanı’nda yaşanan İstanbul CHP büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu’nun VIP salonuna alınmaması hakkında, olay sırasında ‘kendisine hakaret edildiğini’ ve bunun ‘hukuki sonuçları olacağını’ ileri sürdü. Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada da, olayla ilgili kamera kayıtlarının ellerinde bulunduğu öne sürülerek, ‘hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemlerin valilikçe başlatılacağı’ belirtildi.

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3- CHP: İGDAŞ personeli ev ev dolaşıp Yıldırım’a oy istiyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul büyükşehir belediyesinin şirketi İGDAŞ’ın imkanlarının AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyası için kullanıldığını iddia etti.

4- Yabancıya satılacak denmişti: Milli Piyango’dan kamuya 1.6 milyar lira kaynak

Fotoğraf: DHA

Lisans haklarının yabancı yatırımcılara devredileceği açıklanan Milli Piyango’nun yaptığı çekilişler sonucu geçen yıl kamuya yaklaşık 1.6 milyar lira kaynak sağlandığı bildirildi.

5- Rus ve ABD savaş gemileri Çin’in doğusunda çarpışacak kadar yaklaştı

ABD ve Rus donanmalarına ait iki gemi Filipinler Denizi’nde neredeyse çarpışacak kadar birbirine yaklaştı.

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6- Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 113’e yükseldi

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sudan’da güvenlik güçlerinin oturma eylemi yapan göstericilere müdahalesi sonrası yaşanan silahlı çatışmalarda ölenlerin sayısı, Sudan Doktorları Merkez Komitesi’ne göre, 113’e yükseldi.

7- Küresel doğalgaz talebinde 14 yılın en sert artışı görüldü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dünya doğalgaz talebinin Çin’de artan tüketimi sayesinde 2024 yılına kadar her yıl yüzde 1.6 büyüyeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

8- Obama çifti Spotify’dan ortak yayın yapacak, dile getirilmeyenleri konuşacak

ABD eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, dünyada yaygın olarak kullanılan Spotify isimli müzik dinleme uygulamasında yayın yapacak. Yayınların amacının, çok fazla dile getirilmeyen şeyleri dile getirmek olduğu belirtildi.

9- Yamaç paraşütçüsüne havada şahin saldırdı

Fotoğraf: DHA

Burdur’da yamaç paraşütü yapan Uğur Sayın, gökyüzünde şahin saldırısına uğradı.

10- Uber New York’ta helikopter seferlerine başlıyor

Araç paylaşım uygulaması Uber, New York’ta helikopter seferlerine başlayacak. Sekiz dakikalık tek yön yolculuğun ücreti, yer transferleri de dahil toplam 200 ila 225 dolar olacak.