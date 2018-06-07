Akşam Postası / 7 Haziran 2018

1- Gezici anketi: Erdoğan yüzde 48.7, ilk kez kullananların yüzde 70’i oy vermiyor

Gezici araştırma şirketinin 24 Haziran seçimlerine yönelik son anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. ‘Cumhur ittifakı’ milletvekili seçimlerinde parlamentodaki çoğunluğunu kaybediyor.

2- ‘İnce ikinci tura kalırsa’ sorusuna Akşener: Destekleyeceğim, miting de yaparım

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, bir kez daha CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması halinde destek vereceğini söyledi.

Reklam

3- Asker krizi mültecileri vurdu: Yunanistan’la geri kabul anlaşması durduruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’la ikili geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu söyledi.

4- Merkel net: Sığınmacı anlaşması dışında Türkiye’yle başka bir mutabakat yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile sığınmacılara ilişkin gizli bir anlaşma yapıp yapmadığı yönündeki soruya cevap verdi. Merkel, “Türkiye ile sığınmacı mutabakatının dışında anlaşma yok” dedi.

Reklam

5- ‘Man Adası’ davası: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

6- Tan’a göre Kürtler için tek alternatif Saadet: AKP komple attı, HDP devrimcilik oynuyor

HDP’den istifa ederek Saadet Partisi’nden (SP) milletvekili adayı olan Altan Tan, “Kürtlerin AKP’de, dindar muhafazakar Kürtlerin ise HDP’de siyaset yapma şansı kalmadı” dedi.

7- A Haber: ‘Bedelli’ çalışması başladı; 20-25 bin lira, yaş sınırı 28

A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, hükümetin ‘bedelli askerlik’ çalışması beklediğini söyledi ve detay paylaştı: “20-25 bin lira olması bekleniyor. Yaş konusunda da 28 yaş sınırı olacak şeklinde değerlendirmeler var.”

8- Merkez Bankası’nın döviz rezervi bir haftada 1 milyar 597 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası’nın (MB) döviz rezervi 1 milyar 597 milyon dolar azaldı.

9- Erdoğan’ın ‘Sattırmadı’ dediği Özal TRT arşivinde: Hem de çok iyi satarız kardeşim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi hedef alarak, “CHP ‘Biz gelince yıkacağız’ diyor. Komünistler de ne diyordu: ‘Köprüleri satacağız.’ Özal sattırmadı” dedi. Ancak dönemin Anavatan Partisi (ANAP) lideri Turgut Özal, 6 Kasım 1983’te yapılan seçimler öncesi siyasi parti liderlerinin konuk olduğu programda köprü ve otoyolları özelleştirme planını anlatmıştı.

10- ‘Saray’daki zihniyeti yıkacağım’ diyen İnce, bu kez ‘Kibar Feyzo’yla geldi: TAMAM

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘Tosun Paşa’nın ardından bu kez ‘Kibar Feyzo’ filmiyle rakibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderme yaptı.

11- MHP umudu kesmedi: Hükümet ‘Affa karşıyız’ demedi, bayramda bekliyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, genel afla ilgili olarak, “Hükümetten ‘Affa karşıyız’ diye bir görüş gelmedi. Sadece gündemlerinde olmadığını söylediler. Biz yine de bayramda, insanlara bu sevinci yaşatmalarını bekliyoruz” dedi.

12- Kılıçdaroğlu’nun ilk Gül açıklaması: Görüşmemiz olmadı, gazetelerden okudum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ‘çatı aday’ı olmaya çok yaklaştığı yönünde nisan ayındaki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu: “Bir görüşmem yok. Gazetelerden haberleri okudum.”

13- Erdoğan hem ‘Ekonomide efsaneyiz’ dedi, hem yastık altındakileri rica etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ekonomi performansıyla dünya çapında bir efsane olduğunu öne sürdükten sonra kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı bankalara yatırarak lütfen sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunun” dedi.