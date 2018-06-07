Akşam Postası / 7 Haziran 2018

1- Gezici anketi: Erdoğan yüzde 48.7, ilk kez kullananların yüzde 70’i oy vermiyor
Gezici araştırma şirketinin 24 Haziran seçimlerine yönelik son anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. ‘Cumhur ittifakı’ milletvekili seçimlerinde parlamentodaki çoğunluğunu kaybediyor.
Remres’in anketi: ‘Cumhur’ ve ‘millet’ başa baş, Erdoğan’ın oyu yüzde 41.7
2- ‘İnce ikinci tura kalırsa’ sorusuna Akşener: Destekleyeceğim, miting de yaparım
İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, bir kez daha CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması halinde destek vereceğini söyledi.
Şık’tan ‘İkinci turda HDP seçmeni İnce’ye oy verecek mi’ sorusuna: Evet
‘Kürtlere göre İYİ Parti üçüncü yol’ diyen Akşener: Duvarlar yıkılmaya başladı
3- Asker krizi mültecileri vurdu: Yunanistan’la geri kabul anlaşması durduruldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’la ikili geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu söyledi.
Bozdağ’ın sözleri Atina’yı ayağa kaldırdı: Türkiye askerleri kaçıracak mı!
4- Merkel net: Sığınmacı anlaşması dışında Türkiye’yle başka bir mutabakat yok
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile sığınmacılara ilişkin gizli bir anlaşma yapıp yapmadığı yönündeki soruya cevap verdi. Merkel, “Türkiye ile sığınmacı mutabakatının dışında anlaşma yok” dedi.
5- ‘Man Adası’ davası: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Erdoğan’a ‘Man Adası tazminatı’ ödeyecek Kılıçdaroğlu: Parayla pulla korkmayız
6- Tan’a göre Kürtler için tek alternatif Saadet: AKP komple attı, HDP devrimcilik oynuyor
HDP’den istifa ederek Saadet Partisi’nden (SP) milletvekili adayı olan Altan Tan, “Kürtlerin AKP’de, dindar muhafazakar Kürtlerin ise HDP’de siyaset yapma şansı kalmadı” dedi.
7- A Haber: ‘Bedelli’ çalışması başladı; 20-25 bin lira, yaş sınırı 28
A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, hükümetin ‘bedelli askerlik’ çalışması beklediğini söyledi ve detay paylaştı: “20-25 bin lira olması bekleniyor. Yaş konusunda da 28 yaş sınırı olacak şeklinde değerlendirmeler var.”
8- Merkez Bankası’nın döviz rezervi bir haftada 1 milyar 597 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası’nın (MB) döviz rezervi 1 milyar 597 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası faizi 1.25 puan artırdı: 17.75
9- Erdoğan’ın ‘Sattırmadı’ dediği Özal TRT arşivinde: Hem de çok iyi satarız kardeşim
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi hedef alarak, “CHP ‘Biz gelince yıkacağız’ diyor. Komünistler de ne diyordu: ‘Köprüleri satacağız.’ Özal sattırmadı” dedi. Ancak dönemin Anavatan Partisi (ANAP) lideri Turgut Özal, 6 Kasım 1983’te yapılan seçimler öncesi siyasi parti liderlerinin konuk olduğu programda köprü ve otoyolları özelleştirme planını anlatmıştı.
10- ‘Saray’daki zihniyeti yıkacağım’ diyen İnce, bu kez ‘Kibar Feyzo’yla geldi: TAMAM
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘Tosun Paşa’nın ardından bu kez ‘Kibar Feyzo’ filmiyle rakibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderme yaptı.
11- MHP umudu kesmedi: Hükümet ‘Affa karşıyız’ demedi, bayramda bekliyoruz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, genel afla ilgili olarak, “Hükümetten ‘Affa karşıyız’ diye bir görüş gelmedi. Sadece gündemlerinde olmadığını söylediler. Biz yine de bayramda, insanlara bu sevinci yaşatmalarını bekliyoruz” dedi.
12- Kılıçdaroğlu’nun ilk Gül açıklaması: Görüşmemiz olmadı, gazetelerden okudum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ‘çatı aday’ı olmaya çok yaklaştığı yönünde nisan ayındaki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu: “Bir görüşmem yok. Gazetelerden haberleri okudum.”
13- Erdoğan hem ‘Ekonomide efsaneyiz’ dedi, hem yastık altındakileri rica etti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ekonomi performansıyla dünya çapında bir efsane olduğunu öne sürdükten sonra kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı bankalara yatırarak lütfen sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunun” dedi.