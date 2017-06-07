Akşam Postası / 7 Haziran 2017

1- Hükümetten ‘acil’ hamle: Katar’a asker gönderme anlaşması öne çekildi

Katar’da TSK unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi konusundaki iki anlaşma, AKP oylarıyla Meclis gündeminde öne çekildi. İki anlaşma bugün ele alınacak.

2- İstikamet Ürdün: Almanya, İncirlik’ten çekileceğini resmen bildirdi

Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen’in Türk mevkidaşı Fikri Işık’ı arayarak İncirlik’teki Alman askerlerinin Ürdün’e intikal edeceğini aktardığı bildirildi.

3- İran’da çifte saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti, IŞİD üstlendi

İran’da meclis ve Ayetullah Humeyni’nin türbesi önünde gerçekleştirilen saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.

4- İran’a göre saldırının arkasında Suudi Arabistan var: İntikam alacağız

İran, meclis ve Ayetullah Humeyni’nin türbesi önünde bugün gerçekleştirilen saldırıların arkasında Suudi Arabistan’ın olduğunu savundu.

5- İhracatçılar hazır: Katar’ın ihtiyaçlarını karşılarız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ‘abluka’ya alınan Katar’ın gıda ve su ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

6- Körfez ablukasındaki Katar, gıda ve su tedariki için Türkiye ve İran’la temasta

Körfez ülkelerinin diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığı Katar, gıda ve su temin etmek için İran ve Türkiye’yle temas halinde.

7- Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça’nın doktoru: Kalp yetmezliğine gidiş başladı

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın doktoru, iki eğitimcide kalp yetmezliğine doğru gidişin başladığını söyledi.

8- ‘Kabine değişimi’ kulisi: Erdoğan istekli değil, Yıldırım ‘Fazla uzatılmasın’ diyor

Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, referandum sonrası gündemden düşmeyen kabine değişikliğinin şifrelerini yazdı.

9- ‘Doğa katliamı’nda sıra Enez’de: Arap turizmciler yat limanı için düğmeye bastı

Edirne Valisi Günay Özdemir, Arap Turizm Örgütü’nün (ATÖ), Saros Körfezi kıyısındaki Enez’e yat limanı kurmak için çalışmalara başladığını duyurdu: “Enez’de yapılan balıkçı barınaklarımız, yat limanı olarak hizmet verebilecek altyapıya sahip.”

10- Rudaw duyurdu: Iraklı Kürtler 25 Eylül’de bağımsızlık referandumuna gidiyor

Bir süredir bağımsızlık konusunun gündeme geldiği Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) 25 Eylül’de bağımsızlık referandumuna gidecek.

11- 2016’da işsizlik maaşına 1,5 milyonu aşkın başvuru

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre 2016’da işten atılan 1 milyon 520 bin 282 kişi işsizlik maaşı alabilmek için başvuru yaptı. Başvuranlar arasındaki 30 bin 912 kişi, 10-50 bin lira arası maaş alan yöneticilerden oluştu.

12- Suriye koalisyon güçlerini ‘gayrımeşru’ ilan etti, Hizbullah ‘ABD’yi vururuz’ dedi

ABD’nin dün bir kez daha vurduğu Suriye, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonu ‘gayrımeşru’ diye nitelerken, Hizbullah da hava saldırılarını durdurmadığı takdirde ABD’yi vuracağını açıkladı.

13- 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 16 yıl sekiz ay ağır hapis

Mersin’de birlikte yaşadığı sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla yargılanan adam, 16 yıl sekiz ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.

14- Vandallar işbaşında: Ordu’da kadın heykelleri yine tahrip edildi

Ordu’da kadın heykelleri bir kez daha tahrip edildi.

15- Tahliye edilen Seki’nin ilk konseri 15 Temmuz’da: Yorgunum, daha canımı acıtmayın

‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanıp iki buçuk yılın ardından tahliye edilen şarkıcı Deniz Seki, “Şarkı söylemeyi çok özledim” diyerek ilk konserini 15 Temmuz’da vereceğini söyledi.

16- Rıdvan Dilmen’e göre ‘milat’ 24 Ocak: Arda Turan ‘Evet’ kampanyasına katıldığı için bedel ödüyor

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldırısı sonrası milli takımı bırakan Arda Turan’ın, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Evet’ kampanyasına katıldığı için bedel ödediğini savundu.