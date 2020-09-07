Akşam Postası / 7 Eylül 2020

1- Düğünde ‘yasak tanımayan’ AKP’li vekil: ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derlerdi

Kocaeli’de oğlunun düğününde Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, kurallara uyduğunu savundu.

Fotoğraf: Twitter

2- Baro başkanı: Hiçbir dava kestirilemez, talimat söz konusu

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu “Bugün Türkiye’de hiçbir davayı kestirebilmek mümkün değil. Anladığım kadarıyla bir talimat söz konusu ve bu talimata göre hareket ediliyor” dedi.

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3- Esnafın talebi: Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV düşürülsün

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını döneminde vatandaşların gıda ve temizlik ürünleri harcamalarının arttığını belirterek, bu ürünlerden alınan KDV oranının düşürülmesini istedi.

4- Suudi Arabistan’da görülen Kaşıkçı davasında karar: Beş kişiye 20’şer yıl hapis

İstanbul’daki Suudi Arabistan büyükelçiliğinde öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’da görülen davasında sekiz kişi suçlu bulundu, beş kişi 20’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5- RTÜK uyarmıştı: Netflix ‘Minnoşlar’ filmini Türkiye kataloğundan çıkardı

Netflix, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) geçen hafta yaptığı uyarı sonrası ‘Minnoşlar’ (Cuties) filmini katalogdan çıkardı. Film Türkiye’de yayınlanmayacak.

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6- Güleda’nın ailesi ağırlaştırılmış müebbet istiyor: Katilin mektubu göz ardı edildi

Isparta’da öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel’in ailesinin avukatı, mahkemenin katilin mektubunu ‘gör ardı edildiğini’ belirterek cezanın ağırlaştırılmış müebbet çevrilmesini istedi.

7- Yunanistan: Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlıyoruz

Yunanistan’ın hükümet sözcüsü Stelios Petsas, hükümetin yeni silah satın almayı, ordusunu güçlendirmeyi ve savunma sanayisini modernize etmeyi planladığını açıkladı.