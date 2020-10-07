Akşam Postası / 7 Ekim 2020

1- Çin’in ‘corona’ aşısı Ankara Şehir Hastanesi’nde de denenmeye başladı

Ankara Şehir Hastanesi’nde Çin’den gelen Covid-19 aşısının gönüllüler üzerindeki denemeleri başladı.

2- Rapor: Eylülde 23 şiddet olayında 69 sağlık çalışanı mağdur oldu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), eylül ayında şiddete uğrayan sağlık çalışanı sayısının 69 olduğunu açıkladı.

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3- Profesör Ceyhan’dan ‘karbonat gargarası’ çıkışı: Uzaklaştırma etkisi bile yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Canan Karatay’ın ‘corona’ya karşı karbonatlı suyla gargara önerisine ilişkin “Bu konuyla en ilgisiz bir vatandaş bile, bu virüsün karbonatla, tuzlu suyla, çorbayla, limonla ölmeyeceğini biliyor. Halkta yalancı güven duygusu oluşturup gerekli diğer tedbirleri uygulamamasına neden olacak bu gibi söylemler son derece tehlikeli” dedi.

4- Paşinyan: Azerbaycan da adım atmaya hazırsa taviz vermeye hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan da aynı adımı atmaya hazırsa Ermenistan’ın Dağlık Karabağ konusunda taviz vermeye hazır olduğunu söyledi.

5- Sayıştay raporu: Dokuz kamu idaresi 43 milyar lira fazladan harcamış

Sayıştay raporlarına göre, dokuz kamu idaresi toplam 42.7 milyar lira ödenek üstü harcama yaptı. 53.4 milyar liralık yedek ödeneğin de 53.3 milyar lirası kullanıldı.

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6- DİSK: Sekiz yılda sanayide verimlilik yüzde 51.1, ücret yüzde 14.8 arttı

DİSK Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), son sekiz yılda sanayide verimliliğin arttığı kadar işçi ücretlerinin artmadığını bildirdi.

7- Böcek’in son durumu: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Covid-19 testinin negatif çıkmasına rağmen başka enfeksiyonlar nedeniyle akciğerinde ciddi sorun bulunduğu, buna yönelik tedavinin sürdüğü açıklandı.

8- ‘FETÖ’ soruşturmaları: 49 kişiye gözaltı kararı

Farklı kentlerde başlatılan soruşturmalar kapsamında onlarca ‘FETÖ’ şüphelisi için gözaltı kararı çıkarıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

9- Meteoroloji’den ‘turuncu’ uyarı: İstanbul’da kuvvetli yağış ve dolu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), perşembe ve cuma günleri için Marmara bölgesinde ‘turuncu uyarı’ ilan etti.