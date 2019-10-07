Akşam Postası / 7 Ekim 2019

1- Trump, Suriye için dosta düşmana ‘mealen’ şöyle dedi: Ne haliniz varsa görün, biz yokuz

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye için, ‘bu saçma savaştan çekilme zamanın geldiğini’ belirterek, IŞİD’i Türkiye, Avrupa, Suriye, Irak, İran, Rusya ve Kürtlere havale etti.

2- 600 koltuklu Meclis’te 758 dokunulmazlık dosyası: 526’sı 57 HDP’li vekil için

Fotoğraf: DHA

Yeni sistemde koltuk sayısı 550’den 600’e çıkan TBMM’de 171 milletvekili hakkında dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Anayasa Karma Komisyonu’na sevk edilen dosya sayısı 758’e ulaştı.

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3- Savcılık: ‘FETÖ’, üyelerini darbe girişimi veya örgütsel faaliyet için bekletiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, ‘FETÖ’nün ikinci bir darbe girişimi ya da örgütsel faaliyet için mensuplarını hazır beklettiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

4- Küçükçekmece’de okuldaki çatlak panik yarattı: İdareye göre deprem riski yok

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Gültepe İlkokulu’ndaki çatlaklar, velilerle idarecileri böldü.

5- Uzaklaştırma cezası olan adam eşini durakta bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Fotoğraf: DHA

Kayseri’de evden uzaklaştırma cezası bulunan oto lastik tamircisi Mustafa Çay, eşi Cevahir Çay’ı otobüs durağında bıçakladı. Yaralı eşinin başında elinde bıçakla bekleyerek, çevredekilerin yardım etmesini engelleyen Mustafa Çay, gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Cevahir Çay ise hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

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6- EPDK başkanı ‘yüreklere su serpti’: Elektriğe yıl sonuna kadar zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 2020’ye kadar elektriğe yeni bir zam yapılmayacağını söyledi.

7- AYEDAŞ’ın hatası yüzünden mağdur aileye dört aydır herhangi bir yardım yok

Fotoğraf: Ayedaş

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Koşuyolu’nda altyapı çalışmaları sırasında üç çocuklu yardıma muhtaç bir ailenin evini su basmasına neden olan AYEDAŞ’ın zararı tazmin edeceğini belirtmesine rağmen dört aydır taahhüdünü yerine getirmediği belirtildi.

8- Ürdünlü çocuğa tokat atan kişiye tutuklama kararı

Mersin başsavcılığı, Mezitli ilçesinde bir kişinin, Ürdünlü çocuğa tokat atmasının ardından ev hapsiyle serbest bırakılmasına itiraz etti. Mahkeme tutuklama kararı çıkardı.

9- Eski araştırmacı gazeteci ‘Kararlarımın sonuçları var’ dedi ve AREA’yı geliştirdi

Fotoğraf: Twitter / Cheryl Einhorn

Eski bir araştırmacı gazeteci, verdiği kararların sonuçları çok fazla insanın hayatını etkilediğinden, bir karar mekanizması, karar verme sistemi oluşturmaya karar verdi. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs gibi devlere bile alacakları karmaşık kararlar konusunda danışmanlık yapan Cheryl Strauss Einhorn, bireylerle de kurumlarla da çalışıyor. Geliştirdiği AREA metodunu anlattığı iki kitabına da daha önce birlikte çalışma fırsatı bulduğu Britanya eski başbakanı Tony Blair önsöz yazmış: “Cheryl iyi bir karar verme sürecinin kısmen hayal gücü kısmen de bilimsel olduğunu gösteriyor. Bu muhteşem kitap karar verme biliminin nasıl uygulanacağını gösteriyor ve sonuçların da daha iyi olmasını sağlıyor. Bugünün karmaşık dünyasında hayli kullanışlı bir rehber”.

10- İBB, Çince eleştirilerine karşılık maziyi andı: Mevlüt Uysal da Çinlileri ağırlamıştı

Bazı duraklara Çince tabelalar asması nedeniyle eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bunun turist sayısını artırmak amacıyla tüm dillerde yapılacağını bildirdi.

11- Polislerin yalnız bıraktığı şüpheli, ekip aracını ve silahları alıp kaçtı

Konya’dan Ankara’ya götürülen bir şüpheli, sivil polislerin araçtan inmesini fırsat bilerek kayıplara karıştı.

12- İspanya’nın en büyük uyuşturucu şebekesi ülkeler arası ortak operasyonla çökertildi

Fotoğraf: DHA

İspanya’da en büyük uyuşturucu ve para aklama şebekesi çok sayıda ülkenin katılımıyla ortak düzenlenen operasyonla çökertildi. 81 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 milyon avro nakit para ele geçirildi.

13- Irak’taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Irak’ta güvenlik güçleri ve hükümet karşıtı protestocular arasında altı gündür devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı ve 6 binden fazla kişi yaralandı.

14- 2019 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülleri sahipleri belli oldu

2019 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ABD’li William Kaelin Jr, Britanyalı Peter Ratcliffe ve ABD’li Gregg Semenza’nın oldu. Ödül, ‘hücrelerin oksijen mevcudiyetini nasıl algıladıklarına ve adapte olduklarına dair keşifler’ alanındaki çalışmaları nedeniyle verildi.