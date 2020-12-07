Akşam Postası / 7 Aralık 2020

1. Erdoğan: Ülkemiz 18 yıl öncesine göre hayal dahi edilmeyecek bir yerde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 18 yıl öncesine göre hayal dahi edilmeyecek bir yerde olduğunu söyledi.

2. Demirtaş: Mevcut gelişmeler erken seçimi zorunlu kılıyor

Fotoğraf: Reuters

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, mevcut gelişmelerin erken seçimi giderek zorunlu kıldığını ifade etti.

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3. İmamoğlu ilk dosyayı açtı: 23 kişi hakkında ‘kamu zararı’ gerekçesiyle suç duyurusu

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 15.4 milyon liralık kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle önceki yönetimden 23 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

4. Rapor: Atölyelerdeki 10 işçiden yedisinde işten kaynaklanan hastalık var

İzmir’de atölyelerde çalışanlar işçilerle yapılan araştırmada, her 10 işçinin yedisinin işten kaynaklanan bir hastalığı bulunduğunu ortaya koydu.

5. Yakın temaslıların 14 günlük karantina süreci 10 güne indirildi

Sağlık Bakanlığı, Covid-19’un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi.

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6. Britanya, Pfizer’ın aşısını bu hafta piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Britanya, bu hafta Pfizer ve BioNTech’in Covid-19 aşısını piyasaya sürecek ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

7. DİSK’in asgari ücret talebi net 3 bin 800 lira

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2021 yılı asgari ücretinin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini söyledi.

8. MSB: 23-25 Kasım’da planlanan sevk işlemleri 22-24 Aralık’ta yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23-25 Kasım’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemlerinin 22-24 Aralık’ta, 22-24 Aralık’ta sevk edilmesi planlananların işlemlerinin ise 26-28 Ocak’a ertelendiğini duyurdu.

9. Fitch: Türk bankalarının döviz likiditesine ulaşması merkez bankasına bağımlı oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının döviz likiditesine ulaşmasının merkez bankasına yüksek oranda bağımlı hale geldiğini açıkladı.

10. Hindistan’da gizemli hastalık: Bir can kaybı, yüzlerce kişi hastanede

Fotoğraf: PTI

Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinde gizemli bir hastalık nedeniyle en az bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı.

11. Dünya ‘yanıyor’: Geride bıraktığımız ay kayıtlara geçen en sıcak kasım oldu

Fotoğraf: Reuters

Kasım 2020, hava durumu kayıtları tutulmaya başladığından beri en sıcak kasım ayı olarak tarihe geçti. 2020 ise kayıtlara geçen en sıcak yıl olma yolunda ‘emin adımlarla‘ ilerliyor.

12. Madrid’de barın müdavimleri içkilerini önden ödeyerek destek oldu

Fotoğraf: Reuters

İspanya’nın başkenti Madrid’de salgın nedeniyle batmak üzere olan bir barın imdadına müşterileri yetişti.