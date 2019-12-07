Akşam Postası / 7 Aralık 2019

1- İBB şirketi Medya AŞ, 21 milyon liralık reklam işini Ensar yöneticisine devretmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2018 yılındaki yolcu durakları ve reklam işi ihalesini alan İBB şirketi Medya AŞ’nin işi Ensar Vakfı ve Türken Vakfı’nın yönetiminde bulunan Halil İbrahim Bacacı’ya ait PANOUT Reklam AŞ’ye devrettiği ortaya çıktı.

2- Marmara’da av denetimi: 13 ton balığa el kondu

Fotoğraf: DHA

Marmara Denizi’nde balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı. 13 ton balığa el kondu.

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3- Torbaya eklendi: Milletvekillerine trafikte geçiş üstünlüğü sağlanacak

TBMM genel sekreteri ve milletvekillerinin de bulunduğu 601 yeni araca trafikte geçiş üstünlüğü sağlanacak.

4- Van ve Batman’da dört HDP’li belediye başkanı görevden alındı

Batman’ın Beşiri beldesi ve Van’ın üç ilçe belediyesindeki HDP’li başkanlar görevden alınarak kayyım atandı.

5- Başak Demirtaş: Yol eziyeti son bulsun

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden Başak Demirtaş, ‘yol eziyetinin son bulması gerektiğini’ söyledi.

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6- Bulduk Barajı’ndaki balık ölümleri Meclis’te: ‘Atıklardan kaynaklanıyor’ iddiası

Fotoğraf: CHP

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü, İzmir milletvekili Murat Bakan, Karabük’teki Eskipazar Bulduk Barajı’ndaki balık ölümlerini Meclis gündemine taşıdı.

7- MEB’den Doğa Koleji’ne soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin maaşlarını ödeyemeyen Doğa Koleji hakkında soruşturma başlattı.

8- Erdoğan: Türkiye’yi seven bizi seviyor; nefret eden bizden nefret ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin kaderiyle AKP’ninkinin ortak olduğunu savunarak, “Türkiye’yi seven bizi seviyor, Türkiye’den nefret eden bizden nefret ediyor” dedi.

9- Uludağ’da kaybolan dağcılar kuyu ve mağaralarda arandı

Bursa’da tırmandıkları Uludağ’da kaybolan iki dağcıyı arama çalışmaları altıncı gününe girdi. Ekipler, mağara ve kuyulara bakıyor.

10- Araştırma: Türkiye’de ortalama mutfak masrafı 945 lira

Beyaz eşya şirketi Arçelik’in araştırması, Türkiye’deki ortalama mutfak masrafının 935 lira olduğunu gösterdi.

11- İYİ Partili vekil kararı duyurdu: ‘Merkez’ dört ayda İstanbul’a taşınacak

İYİ Parti grup başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Merkez Bankası’nın bazı birimlerinin 1 Ocak’tan itibaren Ankara’dan İstanbul’a taşınacağına dair bir karar olduğunu bildirdi.

12- Kiliseden çevrilen tarihi camiye ‘metal çatı’ savunması: Orijinalliğine olumsuz etkisi yok

Osmaniye’de 1800 yıllık Ala Camii’nin çatısı metal malzemeyle kapatıldı. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran, restorasyonun yapının orijinalliğinin bozulmadığını öne sürdü.

13- Leylekler kanser olmasın diye baz istasyonunun sinyal panelleri alüminyumla kapatıldı

Fotoğraf: DHA

Antalya’da 15 yıldan beri, her yıl aynı baz istasyonunun tepesine yuva yapan leylek çiftinin radyasyondan kanser olabileceği gündeme gelince istasyon görevlileri devreye girdi. İstasyonun sinyal panelleri, alüminyum kaplamayla kapatıldı.

14- Tecavüz ettikleri gerekçesiyle açtığı davayı izlemeye giderken ateşe verilen Hintli kadın hayatını kaybetti

Hindistan’da, kendisine tecavüz ettikleri gerekçesiyle şikayetçi olduğu iki adamın yargılandığı duruşmayı izlemeye giderken ateşe verilen, ağır yaralanan 23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

15- Doğan Holding yatırım bankasında başlangıç sermayesini artırdı

Doğan Şirketler Grubu Holding D Yatırım Bankası’nın başlangıç sermayesinin 150 milyon liradan 200 milyon liraya yükseltildiğini duyurdu.