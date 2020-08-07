Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 7 Ağustos 2020

1. ‘Ekonomi uçuyor’ diyen Erdoğan’dan Akşener ve İnce yorumu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye tırmanışta, bunu görmek istemeyenler var. Belgelerle konuşuyorum. 105 milyar dolar rezervimiz var, Türkiye dünden güçlü. Maliye bakanımızla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamada bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor” dedi.

2. İstanbul Sözleşmesi Raporu: Türkiye çekilsin, yerli ve milli düzenleme yapılsın

İstanbul Sözleşmesi Çalışma Platformu Sözcüsü Figen Şaştım, Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesini ve kadına yönelik şiddetle ilgili ‘yerli ve milli’ bir yasal düzenleme hazırlanmasını önerdiklerini söyledi.

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3. CHP’li vekil: Bursa’da entübe edilmesi gereken hasta yer olmadığı için sevk edildi

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, kentte geçen gece entübe edilmesi gereken bir hastanın yer olmadığı için İstanbul’a sevk edildiğini belirtti.

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4. İYİ Parti’den ekonomi çıkışı: Bu Erdoğan döneminin iflası

İYİ Parti Bursa milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, fakirleşme ve yoksulluk sürecinin yaşandığını belirterek, “Maliyeti 2001 krizinden daha derin ve daha geniş çaplı bir kriz sürecini yavaşlatılmış olarak yaşıyoruz” dedi.

5. HDP: Tek adam rejimi ekonomiyi çökertti

HDP, Türk lirasının son dönemdeki hızlı değer kaybı sonrası açıklama yayınladı. ‘Kur, enflasyon, faiz’ sarmalına yeniden girdiği belirtilen ekonominin, ‘tek adam rejimi‘ nedeniyle çöktüğü savunuldu.

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6. ‘Merkez’den ‘örtülü faiz artışı’ hamlesi

Merkez Bankası likidite yönetimi çerçevesinde piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitlerinin yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

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‘Corona’ denetimi: 54 bin kişi karantinada

İçişleri Bakanlığı, bugün itibarıyla 32 ildeki dört belde, 37 köy, 39 mahalle ve üç mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde Covid-19 karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.

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