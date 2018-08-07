Akşam Postası / 7 Ağustos 2018

1- ‘Çözüm masası’: Türkiye’den 10 kişilik resmi heyet ABD’ye gidiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki 10 kişilik bir heyetin önümüzdeki günlerde ABD’ye giderek görüşmeler yapacağı bildirildi.

2- Doları ‘diplomatik kaynaklar’ frenledi: ‘Pastör krizinde ön mutabakat’ haberi

5,41 ile lira karşısında tarihi zirveye tırmanan doların tırmanışı, ‘diplomatik kaynaklar’a dayanarak basına yayılan ‘pastör Brunson krizinin çözümü için ABD ile ön mutabakat sağlandı’ haberiyle frenlendi.

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3- İnce’den kurultay mesajı: Bize güvenenleri yarı yolda bırakmayacağız

CHP’den genel başkanlık için adı geçen Muharrem İnce, partiden kimsenin istifa etmemesini istedi.

4- CHP’den Berberoğlu için eylem kararı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, MİT TIR’larına ilişkin belgeleri sızdırdığı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun serbest bırakılmaması halinde Türkiye genelinde eylemler yapacaklarını söyledi.

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5- ‘Yasak Elma’ setinde tacizle suçlanan oyuncu Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı

‘Yasak Elma’ dizisinin çalışanı tarafından tacizle suçlanan oyuncu Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı verildi.

6- Türk Telekom’un basketbol takımında taciz iddiası: Soruşturma başlatıldı

Türk Telekom Spor Kulübü’nün basketbol takımında 11-14 yaş arasındaki çocukların taciz edildiğine ilişkin haber üzerine soruşturma başlatıldı.

7- Doktoru ve oğlu açıkladı: Yoğun bakımdaki Cüneyt Arkın’ın durumu iyi

Doktoru ve oğlu, yoğun bakımdaki oyuncu Cüneyt Arkın’ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

8- ‘Nükleer’in gölgesindeki Sinop’un belediye başkanı: Daha az kişi ölsün diye seçildik

Sinop’un CHP’li belediye başkanı Baki Ergül, bölgeye kurulması planlanan nükleer santralle ilgili, “Patlama olursa daha az kişi ölsün diye Sinop seçildi” dedi ve nihai karar için referandum yapılmasını önerdi.

9- Posta’dan gönderilen Aldoğan: Tazminatsız atılmamın nasıl bir gerekçesi olabilir?

Posta gazetesi tarafından yazılarına son verilen gazeteci Yazgülü Aldoğan sordu: “Tazminatsız atılmamın nasıl bir gerekçesi olabilir?”

10- Akar duyurdu: ‘Bedelli’ye iki günde 200 bin başvuru

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldığını açıkladı.

11- İYİ Parti’de bir üst düzey istifa daha: Mehmet Fatih Eryılmaz

İYİ Parti kuruculardan Mehmet Fatih Eryılmaz istifa etti.

12- BTP lideri Haydar Baş’a yurtdışı yasağı ve mal varlığına tedbir

‘Yağmaya azmettirme’ suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın mal varlığına tedbir konurken yurt dışına çıkışına yasak getirildi.