Akşam Postası / 7 Ağustos 2017

1- Erdoğan da ‘yeni devlet’i tanımadı: Kim ne derse desin, hepsi hikaye
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li Ayhan Oğan’ın “Yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” sözleri hakkında ilk kez konuştu: “Başka devletimiz yok. Kim ne derse desin, hepsi hikaye.”
2- Soru: Damadınızın FETÖ’cü olduğunu biliyor muydunuz? Akın Öztürk’ün yanıtı: Hayır
Darbe girişimi davalarındaki en kıdemli sanık eski Hava Kuvvetleri komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk, 15 Temmuz gecesi Akıncı Hava Üssü’nde olduğunu kabul ederken, damadı Hakan Karakuş’la ilgili sorulara yanıt vermedi.
3- Devlet Tiyatroları, Tanpınar ve Orhan Veli’nin izini sürüyor
Devlet Tiyatroları, Ulus’taki genel müdürlük binasında Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan Veli Kanık’ın bir dönem yazılarını yazdıkları odaları araştırıyor.
4- Erdoğan’dan memleketinde ‘özeleştiri’: Ayder Yaylası’nı kirlettik, rezil ettik
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de yaptığı konuşmada özeleştiri sundu: “Ayder Yaylası’nı kirlettik, rezil ettik.”
5- Bozdağ emin: Kılıçdaroğlu 2019’da aday; ‘adalet’ değil ‘adaylık’ yürüyüşüydü
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 günlük ‘Adalet Yürüyüşü’nün aslında‘adaylık devşirme yürüyüşü’ olduğunu savundu.
6- Aracını köpeklerin üzerine sürüp birini öldüren sürücü serbest bırakıldı
Antalya’da, kullandığı aracı yol kenarında bekleyen köpeklerin üstüne süren, birisinin başının üzerinden geçerek öldürüp kaçan sürücü E.K. serbest bırakıldı.
7- Bozdağ ‘sordu’: Türkiye’de tweet attı diye tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı?
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kendi sorusunu yanıtladı: “Türkiye’de tweet attı diye tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı? Yok. Orada bir şey söylüyor. Suç olan bir şeyi icra ediyor.”
8- ‘YPG’li’ diye gözaltında tutulan İngiliz’in ailesi: Joe masum, öyle biri değil
Bir süre YPG’ye katıldığı için Aydın’ın Didim ilçesinde tatildeyken ‘terör örgütü üyeliği’nden gözaltına alınan Britanya vatandaşı Joe Robinson’ın ailesi, oğullarının suçsuz olduğunu söylerken Türkiye’den de en ufak bir bilgi alamadıklarını duyurdu.
9- Avrupa Komisyonu yetkilisi: Türkiye’ye mali yardımın süreceğini sanmıyorum
İlişkilerin bir türlü düzelmediği Almanya’nın Avrupa Birliği’ne (AB) Türkiye’ye mali yardımları kısıtlama çağrısının ardından Avrupa Komisyonu’ndan bu yönde ilk sinyal geldi.
10- ‘Olaylı’ Süper Kupa finaline çifte soruşturma: Ek tedbirler alınacak
Beşiktaş ve Konyaspor’un karşı karşıya geldiği Süper Kupa finalinde çıkan olaylarla ilgili iki bakanlık soruşturma başlattı.
11- Eroğlu’yla İstanbul’un suyu 2071’e kadar ‘garanti’: 2021’de kuraklık yaşanacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2020 ya da 2021’de kuraklık öngörüldüğünü belirterek, “İstanbul’un suyunu 2071 yılına kadar garanti altına alacağız” dedi.
12- ‘Adalar’ın nüfusu beş kat artacak’: 2B arazilerine tesis, zemin katlara dubleks izni
İstanbul’un tarihi ve kültürel SİT alanlarından Adalar için hazırlanan koruma planıyla adanın 2B arazilerine günü birlik tesis yapılabilecek. Butik otelciliğin ve ev pansiyonculuğunun önü açılırken zemin katlara dubleks izni getiriliyor. Adalar Savunması’nın hesabına göre Adalar’ın nüfusu beş katına çıkacak.
13- Bozdağ Eurovision için ümit vermedi: Şu anda öyle bir şey yok
Başbakan Yardımcısı ve Hükumet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye’nin önümüzdeki yıl yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına katılması yönünde bir çalışma olmadığını söyledi.