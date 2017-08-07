Akşam Postası / 7 Ağustos 2017

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1- Erdoğan da ‘yeni devlet’i tanımadı: Kim ne derse desin, hepsi hikaye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li Ayhan Oğan’ın “Yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” sözleri hakkında ilk kez konuştu: “Başka devletimiz yok. Kim ne derse desin, hepsi hikaye.”

2- Soru: Damadınızın FETÖ’cü olduğunu biliyor muydunuz? Akın Öztürk’ün yanıtı: Hayır

Darbe girişimi davalarındaki en kıdemli sanık eski Hava Kuvvetleri komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk, 15 Temmuz gecesi Akıncı Hava Üssü’nde olduğunu kabul ederken, damadı Hakan Karakuş’la ilgili sorulara yanıt vermedi.

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3- Devlet Tiyatroları, Tanpınar ve Orhan Veli’nin izini sürüyor

Devlet Tiyatroları, Ulus’taki genel müdürlük binasında Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan Veli Kanık’ın bir dönem yazılarını yazdıkları odaları araştırıyor.

4- Erdoğan’dan memleketinde ‘özeleştiri’: Ayder Yaylası’nı kirlettik, rezil ettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de yaptığı konuşmada özeleştiri sundu: “Ayder Yaylası’nı kirlettik, rezil ettik.”

5- Bozdağ emin: Kılıçdaroğlu 2019’da aday; ‘adalet’ değil ‘adaylık’ yürüyüşüydü

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 günlük ‘Adalet Yürüyüşü’nün aslında‘adaylık devşirme yürüyüşü’ olduğunu savundu.

6- Aracını köpeklerin üzerine sürüp birini öldüren sürücü serbest bırakıldı

Antalya’da, kullandığı aracı yol kenarında bekleyen köpeklerin üstüne süren, birisinin başının üzerinden geçerek öldürüp kaçan sürücü E.K. serbest bırakıldı.

7- Bozdağ ‘sordu’: Türkiye’de tweet attı diye tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı?

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kendi sorusunu yanıtladı: “Türkiye’de tweet attı diye tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı? Yok. Orada bir şey söylüyor. Suç olan bir şeyi icra ediyor.”

8- ‘YPG’li’ diye gözaltında tutulan İngiliz’in ailesi: Joe masum, öyle biri değil

Bir süre YPG’ye katıldığı için Aydın’ın Didim ilçesinde tatildeyken ‘terör örgütü üyeliği’nden gözaltına alınan Britanya vatandaşı Joe Robinson’ın ailesi, oğullarının suçsuz olduğunu söylerken Türkiye’den de en ufak bir bilgi alamadıklarını duyurdu.

9- Avrupa Komisyonu yetkilisi: Türkiye’ye mali yardımın süreceğini sanmıyorum

İlişkilerin bir türlü düzelmediği Almanya’nın Avrupa Birliği’ne (AB) Türkiye’ye mali yardımları kısıtlama çağrısının ardından Avrupa Komisyonu’ndan bu yönde ilk sinyal geldi.

10- ‘Olaylı’ Süper Kupa finaline çifte soruşturma: Ek tedbirler alınacak

Beşiktaş ve Konyaspor’un karşı karşıya geldiği Süper Kupa finalinde çıkan olaylarla ilgili iki bakanlık soruşturma başlattı.

11- Eroğlu’yla İstanbul’un suyu 2071’e kadar ‘garanti’: 2021’de kuraklık yaşanacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2020 ya da 2021’de kuraklık öngörüldüğünü belirterek, “İstanbul’un suyunu 2071 yılına kadar garanti altına alacağız” dedi.

12- ‘Adalar’ın nüfusu beş kat artacak’: 2B arazilerine tesis, zemin katlara dubleks izni

İstanbul’un tarihi ve kültürel SİT alanlarından Adalar için hazırlanan koruma planıyla adanın 2B arazilerine günü birlik tesis yapılabilecek. Butik otelciliğin ve ev pansiyonculuğunun önü açılırken zemin katlara dubleks izni getiriliyor. Adalar Savunması’nın hesabına göre Adalar’ın nüfusu beş katına çıkacak.

13- Bozdağ Eurovision için ümit vermedi: Şu anda öyle bir şey yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükumet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye’nin önümüzdeki yıl yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına katılması yönünde bir çalışma olmadığını söyledi.