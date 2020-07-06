Akşam Postası / 6 Temmuz 2020

1. 24 saatte 1086 ‘corona’ tanısı: 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 315 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 1086 corona virüsü tanısı konarken, 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 315 kişi iyileşti.
TÜRSAB başkanı: Almanya yasağı kaldırınca turistler koşarak Türkiye’ye gelmez
2. ‘Çoklu baro’ teklifi komisyonda kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
3. Çavuşoğlu: AB Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa karşılığını veririz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Avrupa Birliği (AB) (Türkiye aleyhine) ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz” dedi.
4. ‘FETÖ borsası’nda iddianame: Polis ve MİT personeli sanıklar arasında
Varlıklı ‘FETÖ’ şüphelilerine ulaşarak soruşturmalarda takipsizlik kararı verileceği, pasaportlardan tahdidin kaldırılacağı vaadiyle yüklü miktarlarda para toplayan şüpheliler hakkındaki soruşturma tamamlandı.
5. HDP lideri Buldan: İttifakı daha da büyütme ve genişletme zamanı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart ve 23 Haziran’daki yerel seçimi anımsatarak “İttifakı daha da büyütme ve genişletme zamanı” dedi.
6. Rus Kilisesi’nden Ayasofya tepkisi: Ortaçağ’a dönemeyiz
Rus Ortodoks Kilisesi, Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılarak ibadete açılmasıyla ilgili girişimlere karşı çıkarak “Ortaçağ’a dönemeyiz” açıklamasında bulundu.
Kremlin: Ayasofya Türkiye’nin iç meselesi ama statüsü de göz önünde bulundurulmalı
7. Bakanın oteli ‘Salda’ savunması yaparken ‘mermer tozu’ kullandığı ortaya çıktı
CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait Antalya’daki otelde sahilde beyaz kum olarak mermer tozu kullanılmasını Meclis gündemine taşıdı.
8. Batman belediyesi eşbaşkanı ve meclis üyeleri gözaltına alındı
Belediye Meclis Toplantısı’na katılmaları engellenen Batman Belediyesi Eşbaşkanı Songül Korkmaz ve yed meclis üyesi ile HDP İl Eşbaşkanı Ömer Kulplu gözaltına alındı.
9. Yargıtay’dan ‘babacan tavır’ açıklaması: Hüküm tanığın ifadesi nedeniyle bozuldu
Yargıtay Genel Sekreterliği, Bursa’da kamu kurumunda müdür olarak görev yapan kişinin kadın memura yönelik elle tacizinde, eylemin ‘babacan tavır‘ olarak nitelendirildiği gerekçesiyle bozma kararı verilmediğini, kararda dosyadaki tanığın ifadesinin etkili olduğunu açıkladı.
10. Araştırma: Halkın yarısından çoğu ‘corona’ aşısı Türkiye’de geliştirilirse yaptıracak
Covid-19’a karşı aşı Türkiye’de geliştirilirse yaptıracağını söyleyenlerin oranı yüzde 58. Üniversite mezunlarının çoğu virüsün Çin’deki bir laboratuvardan insanlar tarafından yayıldığına inanıyor.
11. Motorine 10 kuruş zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litresine 10 kuruş zam yapıldığını bildirdi.
12. Floyd davasında üçüncü polis memuru da kefaletle salıverildi
Siyah Amerikalı George Floyd’un gözaltında ölümü ile ilgili tutuklanan üçüncü polis memuru da kefaletle serbest bırakıldı.