Akşam Postası / 6 Temmuz 2020

1. 24 saatte 1086 ‘corona’ tanısı: 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 315 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1086 corona virüsü tanısı konarken, 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 315 kişi iyileşti.

2. ‘Çoklu baro’ teklifi komisyonda kabul edildi

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

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3. Çavuşoğlu: AB Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa karşılığını veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Avrupa Birliği (AB) (Türkiye aleyhine) ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz” dedi.

4. ‘FETÖ borsası’nda iddianame: Polis ve MİT personeli sanıklar arasında

Varlıklı ‘FETÖ’ şüphelilerine ulaşarak soruşturmalarda takipsizlik kararı verileceği, pasaportlardan tahdidin kaldırılacağı vaadiyle yüklü miktarlarda para toplayan şüpheliler hakkındaki soruşturma tamamlandı.

5. HDP lideri Buldan: İttifakı daha da büyütme ve genişletme zamanı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart ve 23 Haziran’daki yerel seçimi anımsatarak “İttifakı daha da büyütme ve genişletme zamanı” dedi.

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6. Rus Kilisesi’nden Ayasofya tepkisi: Ortaçağ’a dönemeyiz

Rus Ortodoks Kilisesi, Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılarak ibadete açılmasıyla ilgili girişimlere karşı çıkarak “Ortaçağ’a dönemeyiz” açıklamasında bulundu.

7. Bakanın oteli ‘Salda’ savunması yaparken ‘mermer tozu’ kullandığı ortaya çıktı

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait Antalya’daki otelde sahilde beyaz kum olarak mermer tozu kullanılmasını Meclis gündemine taşıdı.

8. Batman belediyesi eşbaşkanı ve meclis üyeleri gözaltına alındı

Belediye Meclis Toplantısı’na katılmaları engellenen Batman Belediyesi Eşbaşkanı Songül Korkmaz ve yed meclis üyesi ile HDP İl Eşbaşkanı Ömer Kulplu gözaltına alındı.

9. Yargıtay’dan ‘babacan tavır’ açıklaması: Hüküm tanığın ifadesi nedeniyle bozuldu

Yargıtay Genel Sekreterliği, Bursa’da kamu kurumunda müdür olarak görev yapan kişinin kadın memura yönelik elle tacizinde, eylemin ‘babacan tavır‘ olarak nitelendirildiği gerekçesiyle bozma kararı verilmediğini, kararda dosyadaki tanığın ifadesinin etkili olduğunu açıkladı.

10. Araştırma: Halkın yarısından çoğu ‘corona’ aşısı Türkiye’de geliştirilirse yaptıracak

Covid-19’a karşı aşı Türkiye’de geliştirilirse yaptıracağını söyleyenlerin oranı yüzde 58. Üniversite mezunlarının çoğu virüsün Çin’deki bir laboratuvardan insanlar tarafından yayıldığına inanıyor.

11. Motorine 10 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litresine 10 kuruş zam yapıldığını bildirdi.

12. Floyd davasında üçüncü polis memuru da kefaletle salıverildi

Siyah Amerikalı George Floyd’un gözaltında ölümü ile ilgili tutuklanan üçüncü polis memuru da kefaletle serbest bırakıldı.