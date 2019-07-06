Akşam Postası / 6 Temmuz 2019

1. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya görevden alındı: Yerine Murat Uysal atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Cumhurbaşkanı Kararı ile görevinden alındı, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

2. MB eski başkanı Yılmaz: MB başkanı istifa etmediği sürece görevden alınamaz

Merkez Bankası (MB) eski başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, “Kendisi istifa etmediği sürece, başkanın görevden alınması mümkün değildir. Bu güvence MB bağımsızlığının ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

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3. CHP’den ‘Merkez’ atamasına: ‘Ekonomimize güvenin’ deme hakkını kaybettiler

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nun cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınmasına ilk tepki CHP’den geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bunu yapanlar ‘Bizim ekonomimize güvenin’ deme hakkını kaybetmiştir” dedi.

4. Çelik: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin röntgeni, MR’ı çekilecek

AKP sözcüsü Ömer Çelik, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin parti içinde yeniden gözden geçiriliyor’ iddialarına “Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur. Bürokrasinin sisteme uyum sağlayamadığı noktalar tespit edilecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR’ı çekilecek” yanıtını verdi.

5. Soylu: İstanbul Suriyeli kaydına kapalıdır

İstanbul’daki kayıtlı Suriyeli sayısının 546 bin 296 olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, “İstisnaların dışında İstanbul’da Suriyeli kaydı almıyoruz. Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır” dedi.

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6. CHP’li Çakırözer’den 12 maddede gazetecilerin ‘yargı reformu’ beklentileri

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye’nin uzun süredir Yargıda Reform paketini beklediğini vurguladığı açıklamasında başta gazetecilerin olmak üzere, yazarların, çizerlerin, avukatların, siyasetçilerin ve sivil toplumcuların yargı reformundan beklentilerini sıraladı.

7. İmamoğlu: Meclis gün sayısını ikiye düşürmeyi teklif edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, haftada iki günün daha verimli olacağı gerekçesiyle ‘İl Meclis toplantılarının gün sayısını ikiye düşürmeyi teklif edeceğini’ söyledi.

8. Binlerce konut inşa edecekti: Uluhan Grup iflas etti

İstanbul’a Tac Mahal projesi

İstanbul Esenyurt’ta satışını yaptığı binlerce dairesi yarım kalan Uluhan Grup için mahkeme iflas kararı verdi. 9 yıl önce temeli atılan projesini tamamlayamayan şirket için tasfiye süreci başladı.

9. Adalet Bakan Yardımcısı Menteş AYM üyeliğine atandı

Ağır ceza mahkemesi başkanlığı, müsteşar yardımcılığı, OHAL komisyonu başkanlığı ve adalet bakanlığı müsteşarlığı gibi kritik görevlerde bulunan Selahaddin Menteş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AYM’ye beşinci ataması oldu.

10. Kazandığı büyük ikramiye icra borçlarına gitti: Çiftçiliğe devam edecek

Mustafa Taşkın üç talihliden biri olmuştu.

Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen Şans Topu’nda kazandığı büyük ikramiye ile icra borçlarını ödeyen çiftçi traktör aldı, “Çiftçiliğe devam edeceğim” dedi.

11. İstanbul’da ‘yıldızlar altında sinema’ geceleri başladı!

Geçtiğimiz yıllarda tek tük başlayan yazlık sinema girişimleri geçen yaz hızla çoğalırken, bu yıl artık daha iyi seçilmiş film listeleri ve sponsor destekleri ile temmuz ayında gerçekleşecek ‘yıldızlar altında sinema’ geceleri şehirde kalan sinemaseverlere eğlenceli ve keyifli yaz akşamları yaşatacak.