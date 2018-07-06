Akşam Postası / 6 Temmuz 2018

1. İnce’den uyarı: CHP değişmezse yerel seçimde sıfır çeker

CHP’li Muharrem İnce, partisinde değişim gerçekleşmezse Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerde ‘sıfır çekecekleri’ni savundu.

2. CHP’li Yarkadaş açıkladı: 50 bin sandıktan veri alamadık, 20 bin sandıkta kimse yoktu

CHP PM üyesi ve eski milletvekili Barış Yarkadaş, partisinin 24 Haziran seçimlerinde 50 bin sandıktan veri alamadığını ve 20 bin sandıkta partinin müşahidinin bulunmadığını söyledi.

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3. ‘Ne olacak şimdi?’: LGS’de puan ve yüzdelik dilimler sil baştan

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hatasını kabul edip Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) yabancı dil puanlarını düzeltti. Birçok öğrencinin LGS puanı arttı, yüzdelik dilimi yükseldi. Veliler ‘hak kaybı’ndan şikayetçi.

4. Yazarların yargılandığı Zaman davasında karar açıklandı

Kapatılan Zaman yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada karar açıklandı.

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5. Akşener ‘ittifak kapısı’nı kapattı: AKP’nin yerine gelmek istiyoruz, yedekliği kim ister

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in, ‘AKP’yle ittifak’ iddiasıyla ilgili “Biz MHP’nin yerine değil, AK Parti’nin yerine gelmeyi hedefliyoruz. Yedek olmayı kim ister” dediği öne sürüldü.

6. ‘FETÖ’ operasyonu dediler: 1’inci Ordu eski komutanı orgeneral Tolon dolandırıldı

Ankara’da, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan kişiler, aralarında 1’inci Ordu eski komutanı emekli orgeneral Hurşit Tolon’un da bulunduğu sekiz kişiyi ‘FETÖ’ operasyonunda adlarının geçtiğini söyleyerek dolandırdı.

7. 20 aydır tutuklu: HDP’li Yüksekdağ’a yine tahliye çıkmadı

Tutuklu yargılanan eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksedağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

8. Bakan Albayrak’ın kardeşine ait Nun Vakfı, vergiden muaf tutuldu

Bakanlar kurulu, 10 Mayıs 2018 tarihli kararıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kardeşinin kurucusu olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’na vergi muafiyeti tanıdı. Beykoz’daki ikinci sınıf sit alanı üzerine okul inşa eden vakıf, böylece ‘kamu yararına çalışan dernek’ statüsü almış oldu.

9. Yıllık mutfak enflasyonu yüzde 19.7: Açlık sınırı 1757 liraya yükseldi

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) verilerine göre, haziran ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı bir yılda yüzde 19.7’lik artışla 1,757 liraya yükseldi.

10. ‘Kanal İstanbul’ adım adım: Kanal genişliği düşürüldü, hafriyat ‘millet bahçesi’ne

Seçim öncesi gündemden düşmeyen ‘Kanal İstanbul’ projesinde 400 metre olarak planlanan kanal genişliği 275’e inecek. Bu sayede 30 milyarlık tasarruf sağlanması hedeflenirken, çıkacak hafriyatın bir bölümü de Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak ‘millet bahçesi’nde kullanılacak.

11. La Casa De Papel, üçüncü sezon için Nesrin Cavadzade ile görüşüyor

Netflix’in İspanyol dizisi ‘La Casa De Papel’in üçüncü sezonu için Türkiye’de yaşayan Azerbaycan asıllı oyuncu Nesrin Cavadzade ile görüşülüyor.

12. ‘Tek yol sokağa dökülmek’: 24 Haziran yorumundan tutuklanan reklamcıya tahliye

24 Haziran seçimlerinin sonucuna dair Instagram’dan yaptığı paylaşımdan ötürü ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklanan reklamcı Hakan Aykut Nilli tahliye edildi.

13. ‘Yerli ve milli’ kredi derecelendirme kuruluşu geliyor: Bankalara not verecek

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben “Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık. Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek” dedi.

14. HDP’nin çalışması: En çok geçersiz oy, HDP görevlisi bulunmayan sandıklarda

HDP 24 Haziran seçimlerinde en çok geçersiz oyun, HDP sandık kurulu görevlisi bulunmayan sandıklardan çıktığını belirledi.

15. Federasyon resmen açıkladı: Önümüzdeki sezon VAR uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Rusya’da devam eden Dünya Kupası’nda ilk kez kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını önümüzdeki sezon uygulamaya resmi olarak karar verdi.

16. Rekor: Bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü 170 ton

Bankalardaki altın hesapları, mayısta 2017 sonuna kıyasla 7.7 milyar lira artarak 31 milyar 814 milyon liraya ulaşırken, bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.