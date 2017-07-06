Akşam Postası / 6 Temmuz 2017

1- Bir ilk: AP, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti

Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti.

2- Pazar günü Maltepe’de: CHP, ‘Adalet Mitingi’ne 1.5 milyon kişiyi bekliyor

CHP, ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından İstanbul’da yapacağı ‘Adalet Mitingi’ne 1.5 milyon kişiyi beklediklerini duyurdu.

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3- Erdoğan’ın 15 Temmuz programı: ‘Demokrasi nöbeti’, açılış, mezar ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminin yıldönümündeki programı belli oldu.

4- Af Örgütü ‘rahatsız ve öfkeli’: İnsan hakları savunucuları ‘derhal’ serbest bırakılsın

Uluslararası Af Örgütü, Büyükada’da “İhbar var”denerek gözaltına alınan insan hakları savunucularının ‘derhal ve koşulsuz’ serbest bırakılmasını istedi.

5- BBC araştırması: Türkiye’de son üç yılda ABD’ye ‘olumsuz’ bakış yüzde 28 arttı

BBC’nin 19 ülkede yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre 2014 yılına kıyasla ABD’ye olumsuz bakışın en fazla arttığı ülke yüzde 28’lik oranla Türkiye.

6- Yıldırım’dan halka çağrı, Suriyelilere gözdağı: Suç işleyeni sınırdışı ederiz

Başbakan Bnali Yıldırım, son dönemde artan Suriyelilere ayrımcı söylemlere karşı halkı uyarırken, Suriyelilere de, “Suç işleyen kendini sınır dışında bulur” uyarısı yaptı.

7- TRT ‘istendiği gibi’: Erdoğan’a ayrılan süre muhalefetin toplamından fazla

Kamu yayıncısı yapmakla yükümlü TRT’nin, 2013-2016’yı kapsayan dört yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a üç muhalefet partisinin toplamından fazla yer verdiği ortaya çıktı.

8- Sanatçılar, Özakça ve Gülmen için bugün açlık grevinde: Bir yudum su içmeyeceğiz

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bazı sanatçılar bir günlük açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

9- Sekiz ay sonra bir ilk: Demirtaş yarın duruşmaya getirilecek

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın ilk kez duruşmaya getirilecek.

10- Kulis: Akşener liderliğindeki yeni parti eylülde resmiyete bürünecek

MHP’li muhaliflerin Meral Akşener liderliğinde kuracağı yeni partinin eylül ayının ilk haftasında resmiyete bürüneceği öne sürüldü.

11- Dosya AYM’ye gönderildi: İlker Başbuğ, Yüce Divan’da yargılanacak

‘Ergenekon’ davasının yeniden görülmeye başladığı İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ’un da aralarında olduğu 19 sanığın dosyasını ‘Yüce Divan’ sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

12- Peker, ‘Adalet Yürüyüşü’nde ‘oyuna gelmeyecek’: Ne kadar zor olursa olsun sabretmeliyiz

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘Adalet Yürüyüşü’yle ilgili ‘oyunun bir parçası olmayacaklarını’ belirterek ‘sabır’ tavsiyesinde bulundu.

13- ‘Erkek dayanışmasıyla korunuyor’: Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda ‘muhbirvari ifade’ istifası

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Ali Açar’ın Cumhuriyet davasında tanık sıfatıyla verdiği ifade sonrasında, sadece uyarı cezası almasına tepki gösteren şube yönetim kurulu üyesi gazeteci Elif Akgül istifa etti.

14- Direksiyon başında mastürbasyon yaptığı öne sürülen şoförün savunması: Görüntüler hızlandırılmış, kaşıyordum

Metro Turizm, sosyal medyada paylaşılan bir videoda direksiyon başında mastürbasyon yaptığı öne sürülen şoförün işine son verildiğini duyurdu.