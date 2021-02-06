Akşam Postası / 6 Şubat 2021

1. Boğaziçililerden Erdoğan’a açık mektup: Madem yürek demişsiniz cevap verelim

Fotoğraf: Reuters

Boğaziçi Dayanışması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik açık mektup yayınladı.

2. Erdoğan: Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik

Fotoğraf: @tcbestepe

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik” dedi.

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3. Profesör Akdeniz: Boğaziçi’ndeki iki yeni fakülte ‘Truva atı’ görevi görecek

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversite’sinde kurulan iletişim ve hukuk fakültelerinin ana amacının ‘Truva atı görevi yapmak’ olacağını söyledi.

4. Erdoğan’ın hedef gösterdiği Prof. Ayşe Buğra’ya yayıncısından destek: Gurur duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ismini anmadan hedef gösterdiği Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Osman Kavala’nın eşi Prof. Ayşe Buğra’ya bir destek de çok sayıda kitabını yayınlayan İletişim Yayınları’ndan geldi.

5. ABD’li büyükelçi: Biden’ın Erdoğan’ı araması sadece zamanlama meselesi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ülkesi ile Türkiye arasındaki tartışmalı konuları değerlendirdi.

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6. Özdağ’a saldırı soruşturması: Beş kişi hakkında 11 yıl 9’ar aya kadar hapis istemi

Ankara başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, beş şüpheli hakkında 11 yıl 9’ar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

7. Bakan Selçuk: Öğretmenlerin aşılanması için planlama süreci işliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 aşılama programına ilişkin, “Açılacak olan sınıfların öğretmenleri öncelikli olacak. Geçtiğimiz perşembe günü bu öğretmenlerimizin bilgilerini Sağlık Bakanlığıyla paylaştık. Şimdi o planlama süreci işliyor” dedi.

8. Kırşehir’de kadın cinayeti: 24 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde Zafer Kaplan, 24 yıllık eşi İ.K’yi 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

9. Baba, trans kızı kendini rahat hissetsin diye bikini markası yarattı: Her kız çocuğu parlamayı hak ediyor

Fotoğraf: Instagram

Kanada’da bir baba trans kızı kendisine uygun mayo bulmakta zorlanınca onun için bikini yaptı.