Akşam Postası / 6 Şubat 2020

1- Van’da çığ felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki iki kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düşmesi sonrasında toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. 47 kişi hastanede tedavi altına alınırken, geride kalan iki kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2- Pegasus genel müdürü: Kara kutular deşifre ediliyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmak üzere İzmir’den havalanan Pegasus Hava Yolları’na ait uçağın pistten çıkarak kaza yapmasına ilişkin Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, “Şirketin yıllık bazdaki skorları Avrupa Birliği standartlarından yüksek. Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devretmek için teşvik edilmektedir” dedi.

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3- Çin’de yeni doğan bir bebekte corona virüsü tespit edildi

Çin’de ‘corona’ teşhisi konan bir kadının doğurduğu bebekte de yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) tespit edildi.

4- Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankları taşıyan TIR’lar, Gaziantep’in Nurdağı ilçesine ulaştı.

5- CHP CNN Türk’e boykot kararı aldı: Hiçbir CHP’li kanala çıkmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partide CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmama kararı alındığını belirterek, “Hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak, tuzaklarını boşa çıkartacaktır. Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza bu kanalı izlememelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

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6- MHP’den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

7- İş adamı aracını çalan 17 yaşındaki çocuğu polis memuru kuzeniyle çapraz ateşte öldürdü

Balıkesir’de iş adamı Ömer E. otomobilini çalan 17 yaşındaki Mustafa A.’yı, polis memuru olan amcasının oğlu Halil İbrahim E. ile birlikte çapraz ateş açarak öldürdü.

8- Gezi Parkı davası: Savcı Kavala için ağırlaştırılmış müebbet istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi davasında esas hakkındaki görüşünü mahkemeye bildirdi. Savcılık, davanın tek tutuklu sanığı iş adamı Osman Kavala ile sanıklar Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

9- ‘Şırınga çikolata’ sebebiyle ölen çocuğun okul yöneticilerine ceza

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın ölümüyle ilgili soruşturma sonucunda okul müdürü ve yardımcısı ile sorumlu görülen iki öğretmene ‘bir yıl kademe ilerleme cezası’ verildi; hepsinin görev yeri değiştirildi.

10- RTÜK, FOX TV sunucusu Portakal’ın sözlerini gerekçe göstererek para cezası verdi

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kurumun akşam haberlerini sunan Fatih Portakal’ın yayında kullandığı sözleri gerekçe göstererek FOX TV’ye ağır para cezası verdi.