Akşam Postası / 6 Şubat 2019

1. İstanbul Kartal’da bina çöktü: Bir kişi öldü, enkazda kaç kişi olduğu bilinmiyor

İstanbul’un Kartal ilçesinde patlama sonrası bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirirken, enkazın altında kalan en az dört kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

2. Macron ilan etti: 24 Nisan, artık Fransa için resmen ‘soykırımı anma günü’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915’te Ermenilerin osmanlı toprakları içinde sürgün edilmesine ilişkin kararın alındığı 24 Nisan’ı “Ermeni soykırımını anma günü” ilan ettiğini açıkladı.

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3. ‘Cumhurbaşkanlığı Spor’ futbol kulübü kuruldu

Ankara’da ‘Cumhurbaşkanlığı Spor‘ adıyla amatör futbol kulübü kuruldu.

4. Gıda fiyatlarına bir kötü haber de meteorolojiden: Yağış seraları yine vurabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya başta olmak üzere seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı bölgelerde görülen kötü hava koşullarının yeniden yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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5. Erdoğan’dan vakıf üniversitelerine: Onca ayrıcalığa rağmen bazıları kazanç odaklı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı vakıf üniversitelerinin yalnızca kazanç odaklı faaliyet gösterdiğini, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesine yeterince katkı sağlamadığını söyledi.

6. Gıda fiyatlarına ‘çözüm’ planı: Belediyeler ‘halk manav’ açacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıdada belediyelerin hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacağını açıkladı.

7. Kılıçdaroğlu: İşbirliğimiz HDP’yle değil, sandıkta Kürtlerle, DSP oy bölemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’yle yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını belirtirken Demokratik Sol Parti’nin (DSP) oyları bölmeyeceğini savundu.

8. Gezici anketi: İstanbul ve Ankara’da AKP’nin adayları önde

Gezici Araştırma’nın anketine göre yerel seçime kısa süre kala İstanbul ve Ankara’da AKP’nin adayları önde.

9. Freedom House raporu: Türkiye 2019’da da ‘özgür’ değil

Freedom House tarafından her yıl hazırlanan Dünya Özgürlükler Raporu’na göre demokrasi tüm dünyada 13 yıldır gerilemeye devam ediyor. Türkiye ise geçtiğimiz yıl ilk kez yer aldığı ‘özgür olmayan’ ülkeler kategorisindeki yerini koruyor.

10. Piyasada açmaz: Bankalar, batık kredileri KGF’den istiyor, KGF ‘Yapılandır’ diyor

Bankalar Kredi Garanti Fonu (KGF) garantörlüğündeki işletmelere verdiği kredilerinden takibe attıkları kısmı tahsil edemiyor.

11. Ankara-Washington çözüm toplantıları: Somut ilerleme yok, ‘kararlılık’ teyit edildi

Türkiye ve ABD arasındaki sorunların çözümü için yapılan çalışma grubu toplantısında iki tarafın da her alanda ilerleme sağlama konusundaki kararlılığı teyit edilirken, üzerinde uzlaşmaya varılan somut bir konudan söz edilmedi.

12. Af Örgütü’nden kurum içi rapor: Çalışanlara ırkçı, cinsiyetçi baskı var

Uluslararası Af Örgütü’nün çalışanları üzerinde yapılan bir araştırma, çalışanların sık sık zorbalığa ve ayrımcılığa maruz kaldığını ve yöneticiler tarafından küçük düşürüldüğünü ortaya koydu.

13. Lüks villalarıyla biliniyordu: 170 milyon lira borçlu Neo Yapı konkordato talep etti

Piyasalara 170 milyon borcu olduğu ortaya çıkan ve lüks villa projeleriyle bilinen Neo Yapı konkordato talep etti.

