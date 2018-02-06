Akşam Postası / 6 Şubat 2018

1. Büyük sansür kapıda: Görüntülü ve sesli internet yayınları RTÜK’e tabi olacak

Meclis’e sunulan yeni torba yasa tasarısıyla, internette düzenli olarak yapılan her tür ses ve görüntü yayını için lisans almak gerekecek, RTÜK’ün denetimine tabi olunacak. Hükümet, hoşuna gitmeyen yayını mahkeme kararıyla sonlandırabilecek.

2- Erdoğan: Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tabipleri Birliği’nin başındaki ‘Türk’ çıksın

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı eleştirmelerinin ardından 11 üyesi gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği’nin başındaki ‘Türk’ ifadesinin çıkarılması gerektiğini, aynı durumun Türkiye Barolar Birliği’yle ilgili de geçerli olduğunu söyledi.

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3- Zeytin Dalı Harekatı | TSK: Şimdiye kadar 970 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 18’nci gününe girdi. ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

4- Kılıçdaroğlu ‘YPG terör örgütü’ deyip ekledi: Sen Nusra’ya terör örgütü diyemiyorsun

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PYD’nin eski lideri Salih Müslim’in 2015’te Ankara’da ağırlanmasına atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı örgütlerle işbirliği yapmakla suçladı.

5- Bahçeli’nin öngörüsü: AKP’yle ittifak MHP oylarını geri getirir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’yle yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını belirtirken, mevcut ortaklıklarının AKP’ye giden MHP oylarını geri getireceğini söyledi.

6- Erdoğan’dan ABD’ye: Hadi çıkın, Münbiç’e geleceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin toprakları asıl sahibi olanlara teslim etmek üzere YPG’nin kontrolündeki Menbiç’e gideceğini belirterek ABD’ye “Hadi çıkın” diye seslendi.

7- Tabletler çöpe: Eğitimde ‘imaj’ projesi Fatih çöktü, klavyeli bilgisayarlar geliyor

Hükümetin eğitim sistemindeki aksaklıklara ‘çare’ olarak sunduğu okullarda tabletli eğitim sistemini içeren Fatih Projesi’nin uygulamasınının değiştirilmesine karar verildi.

8- ‘KHK günleri’nde Gemlik: Ev satılmıyor, fiyatlar düştü, bankalar kredi için çekiniyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sadece riskli alanlarda dönüşüm yapılacak olmasına rağmen ilçenin taşınacağı söylentisi çıktı. İlçede ev fiyatları düştü, bankalar kredi vermeye çekiniyor.

9- Yerli WhatsApp’: Haberleşme uygulaması ‘PTT Messenger’ı başbakan tanıttı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ‘yerli WhatsApp’ diye nitelendirdiği yeni haberleşme platformunu tanıttı: ‘PTT Messenger’.

10- Sinop’ta nükleer karşıtlarına biber gazlı ve coplu saldırı

Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santral projesi için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısına alınmayan yaklaşık 200 kişi, valilik binasına yürüdü.

11- Rusya: İdlib’de düşürülen uçağın pilotunun cenazesi Türkiye’nin yardımıyla alındı

Suriye’nin İdlib bölgesinde cihatçıların düşürdüğü savaş uçağının hayatını kaybeden pilotu Roman Filipov’un naaşının, Türkiye’nin yardımıyla Rusya’ya teslim edildiği bildirildi.

12- Bitcoin uzmanı profesör: Doğru yatırımın 10 bin kat getirmesi hala mümkün

Kripto para uzmanı Profesör Emin Gün Sirer, Bitcoin’un tahtını sallama niyetinde yüzlerce kripto para projesi olduğunu belirterek, “Doğru yatırımın 10 bin kat getirmesi hala mümkün” dedi.

13- Araştırma: Türkiye’nin yüzde 53’ünün en uzak hissettiği parti HDP

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ‘Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları’ araştırmasına göre, Türkiye’nin yüzde 53’ü en uzak hissettiği siyasi parti sorusuna HDP cevabını verdi.

14- 2023 hedefi tehlikede mi: Akkuyu nükleer projesinden Kolin ve Kalyon çekildi

Akkuyu Nükleer Santrali projesinde Rusya’nın ortağı olan konsorsiyumdan Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat’ın çekildiği ve Rus tarafının ortaklık için kamuya ait Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve bazı Türk enerji şirketleriyle görüştüğü belirtildi.

15- İkinci kez: Nevruz’da Kemal Kurkut’u vuran polise tutuklama talebine ret

Diyarbakır’da üniversiteli Kemal Kurkut’u vuran ve halen görevde olduğu ortaya çıkan polise tutuklama talebi ikinci kez reddedildi.

16- Hayatını kaybeden Dilek Özçelik’in ailesi: Anıt istemiyoruz, suç duyurusunda bulunacağız

Dönemin Çevre ve Şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar’ın dilenci muamelesi yaptığı kanser hastası kadın Dilek Özçelik’in amcası, yeğeni için Saray’da yapımına başlanan anıta tepki gösterdi: “Kapısına gittiğimiz insanlar bir kez bile geri dönüş yapmadı. Eğer yapılırsa kaldırılması için suç duyurusunda bulunacağız.”

17- Meclis istedi, TRT ‘ikiletmedi’: ‘Kalk Gidelim’ dizisinde ‘başçavuş’ hitabı kullanılmayacak

TBMM, TRT’de yayınlanan ‘Kalk Gidelim’ dizisinde kullanılan ‘başçavuş’ hitabının yurttaş şikayeti üzerine bir daha kullanılmaması istedi, TRT kabul etti.

18- İddia: Brezilya’dan ithal edilen büyük baş hayvanlar sağlıksız koşullarda getiriliyor

Brezilya’dan Türkiye’ye ithal edilen hayvanların sağlıksız koşullarda taşındığı iddia edildi.

19- Yetmez mi: İstanbul 15 milyonu aşan nüfusuyla 129 ülkeyi geride bıraktı

İstanbul 15 milyonu aşan nüfusuyla 129 ülkeyi geride bıraktı.

20- Erdoğan’ın avukatlarından başvuru: Hak savunucusu Eren Keskin barodan çıkarılsın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının insan hakları davalarının takibiyle tanınan avukat Eren Keskin’in barodan çıkarılması için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

21- Oltu çayına tonlarca zift ve atık yağ döküldü, balıklar ve kuşlar öldü

Erzurum’daki Oltu çayına zift ve atık yağ dökülmesi sonucu çok sayıda kuş ve balık öldü.

22- Suriye, Halep ve İdlib’e yeni hava savunma füzeleri yerleştirdi

Suriye, Halep ve İdlib’e yeni hava savunma füzeleri konuşlandırdığını açıkladı.