Akşam Postası / 6 Şubat 2017

1- ‘Alternatif Hazine’ye kaynak: Varlık Fonu’na 2.3 milyon metrekare arazi de devredildi

İktidarın ‘mega projeleri’ne kaynak yaratmak için kamuya ait dev kuruluşları bir bir bünyesine katan Türkiye Varlık Fonu, çoğunluğu turizm bölgelerinde toplam 2.3 milyon metrekare Hazine arazisini de ‘yuttu’.

Türkiye Varlık Fonu, bünyesine aktarılan şirketleri teminat göstererek iktidarın ‘mega projeleri’ne yurt dışından kaynak arayacak.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe, dünyada varlık fonlarının neden kurulduğunu anlatırken, Türkiye’deki uygulamanın sorunlarına da dikkat çekti.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Türkiye Varlık Fonu’nun amacının büyük kamu şirketlerinin daha iyi yönetilmesi olduğunu söyledi.

CHP Sözcüsü Selin Sayek BökeTürkiye Varlık Fonu’nun kanunla kurulmuş bir aile şirketi olduğunu söyledi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’ndan ‘Varlık Fonu’na aktarılan 3 milyar TL’nin referandumda ‘Hayır’ çıkmasını engellemek için kullanılacağından endişe ettiklerini belirtti.

2- ‘Taksim’e cami’ projesine onay: Altına 180 araçlık otopark ve konferans salonu

Türkiye gündemini ‘zaman zaman’ meşgul eden Taksim’e cami projesine 19 Ocak’ta onay verildiği ortaya çıktı.

3- Ege Denizi’nde peş peşe iki deprem: Dört kentte hissedildi, köy evleri yıkıldı, dört yaralı var

Ege Denizi’nde sabah ve öğle saatlerinde meydana gelen iki depremde Çanakkale’deki çok sayıda köy evi hasar gördü, dört kişi yaralandı.

4- Prof. Dr. Ercan’dan ‘çifte ihtimal’: Ya artçılar sürecek ya da büyük bir deprem olacak

Çanakkale’de meydana gelen depremin artçı sarsıntısının 5.0 büyüklüğünde olmasına dikkat çeken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, iki ihtimalin üzerinde duruyor: “Birinci seçenek yaklaşık bir hafta artçı depremler sürecek ve dinecek. İkinci seçenek ise 6.0- 6.5 büyüklüğünde daha büyük bir deprem olabilir.”

5- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sosyal medya paylaşımına üç tutuklama

Ankara’da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen üç kişi tutuklandı.

6- Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianameye ret: İnandırıcı ve kesin delil yok

Yılbaşı akşamı yayınladığı video nedeniyle tutuklanan ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapsi talep edilen modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame reddedildi.

7- TÜSİAD’dan bir kez daha ‘OHAL uyarısı’: En kısa sürede bitmeli

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’in en kısa sürede bitmesi gerektiğini söyledi.

8- Darbe girişimi | İTÜ’de görevli 28 akademisyene tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından Gülen Cemaati’nin akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevli 28 akademisyenin tutuklanmaları talep edildi.

9- Son bir haftada ‘FETÖ’den 73, PKK’dan 29 kişi tutuklandı; 820 kişi IŞİD’den gözaltında

Son bir haftada ‘FETÖ’ operasyonlarında gözaltına alınan 701 kişiden 73’ünün tutuklandığı açıklandı.

10- Aladağ’daki yurt faciasında serbest bırakılan dört yönetici tekrar tutuklandı

Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar Cemaati’ne ait kaçak yurtta 11 çocuk ve 18 yaşında bir eğitmenin yanarak can vermesiyle ilgili soruşturmada serbest bırakılan dört kişi avukatların itirazı üzerine tekrar tutuklandı.

11- ‘Kiracı’ devlet: Son iki yılda araç ve bina için yaklaşık 900 milyon lira harcandı

Son iki yılda devlet araç ve hizmet binası kiralamak için 900 milyon lira harcadı.

12- Erdoğan ‘işareti vermişti’: Büyükşehir sayısı 30’dan 51’e çıkacak

Büyükşehir sayısını 30’dan 51’e çıkartacak yasal düzenleme için çalışma başladı.

13- Kapatılan Hayatın Sesi’ne ‘örgüt propagandası’ndan dava

Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Hayatın Sesi televizyonuna ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla dava açıldı.

14- AVM’lerin ziyaretçi sayısı azaldı, cirosu arttı

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ sistemi tartışmalarının ardından doların yükselmesi ve bombalı saldırıların ardından ‘kriz’in yaşandığı ekonomi AVM’leri çok da etkilemedi. 2016’da AVM’lerin ziyaretçi sayısı biraz azaldı ama ciroları arttı.

15- TSK’da ‘devrim’: İlk başörtülü pilot yolda

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Merve Gürbüz, Hava Harp Okulu’nda intibak eğitimine alınan ilk başörtülü öğrenci oldu. Gürbüz, bu aşamayı da geçince TSK’nın ilk başörtülü pilotu olacak.

16- Adana’dan bir kentsel dönüşüm hikayesi: ‘Evimiz değerinin altında kamulaştırılıyor’

Adana’da Sucuzade mahallesinde yaşayan yurttaşlar, kentsel dönüşüm kapsamında evlerinin belediye tarafından değerinden daha ucuza alınmak istendiğini iddia etti.

17- ‘Rockçı imam’ Tüzer Diyanet’e karşı açtığı davayı kazandı

Gazetecilere açıklama yaptığı gerekçesiyle imamlıktan alınan ‘Rock’çı imam’ lakaplı Ahmet Muhsin Tüzer, kararın yürütmesinin durdurulması için açtığı davayı kazandı.

18- Niyet ettim ‘Evet’e: Propaganda tepki alınca imam ‘şehadet’e sığındı

Ümraniye’deki bir camide cuma vaazı vermesi gereken imamın, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek başkanlık sistemi için ‘Evet’ kampanyası yapınca cemaatin tepkisiyle karşılaştığı öne sürüldü.

19- Bor sokaklarını köpük bastı: ‘Olağan şüpheli’ kirlilik sorunu çözülemeyen Akkaya Barajı

Niğde’nin Bor ilçesinde sokakları kaplayan köpüğün, kirlilik sorunu çözülemeyen Akkaya Barajı’ndan kaynaklandığını belirtildi.

20- Müzisyen Yurdatapan’dan ‘Hayır’ şarkısı: Mehmetlerin yasına, yalaka bir basına, tek adam sultasına…

Müzisyen Şanar Yurdatapan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’na ‘Hayır’ çağrısı yapan bir şarkı hazırladı.

21- Aşırı sağcı Wilders ‘başbakan olursa’ Amsterdam, ‘cumhuriyet’ ilan edecek

Amsterdam belediyesi, Avrupa’nın popülist siyasetçilerinden Geert Wilders’ın bakan olması halinde ‘cumhuriyet’ ilan edecek.