Akşam Postası / 6 Ocak 2021

1. Yasak aşıldı: Boğaziçili öğrenciler ‘kayyım rektör’ü Kadıköy’de protesto etti

Fotoğraf: Arşiv

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, valiliğin Beşiktaş ve Sarıyer’de gösteri yasağı getirmesine karşılık ‘kayyım rektör’ü Kadıköy’de protesto etti.

2. Profesör Ceyhan: Sinovac aşısını 60 yaş üzerine uygulamak tamamen kumar

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Türkiye’nin satın aldığı ve önümüzdeki günlerde uygulamayı planladığı Sinovac aşısıyla ilgili “60 yaşın üzerinde hiçbir verisi yok. Bu gruba aşıyı yapmak açıkçası tamamen bir kumar” dedi.

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3. Havai fişek fabrikasındaki patlama: Yedi sanık hakim karşısına çıktı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen, yedi kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu yedi sanığın yargılanmasına başlandı. Daha büyük bir duruşma salonunun hazır edilmesini isteyen mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Mart’a erteledi.

4. Dava ‘dava’ doğurdu: Yıldız ve Dükel hakkında gizli bilgi temin etme suçlaması

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in haber kaynağı asker Erdal Baran ile yaptığı telefon görüşmeleri nedeniyle yargılandığı davaya bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

5. Bir yılda 610 bin otomobil satıldı: Renault ve Fiat ilk sıralarda

Türkiye’de geçen yıl satılan sıfır kilometre otomobil sayısı, bir önceki yıla göre yarıdan fazla arttı.

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6. İş Bankası genel müdürü: Mart ayında görevimi bırakıyorum

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, mart ayındaki genel kurul tarihinde görevini bırakacağını duyurdu.

7. Koca’dan ‘SMA kampanyası’na: Samimi duyguyla hareket edenlerin çabası masum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocukların tedavisine dair kampanyada ‘samimi duygularla hareket edenlerin çabalarının masum olduğunu’ dile getirdi.

8. Deprem sonrası Covid-19’a yakalanan AFAD il müdürü: İki afeti birden yaşadım

Covid-19’u yenen Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, virüsün kendisindeki en büyük belirtisinin bacaklarındaki yoğun sancı olduğunu söyledi. İzmir’de, deprem bölgesinde görev yaptıktan sonra testi pozitif çıkan Coşkun, iki afeti birden yaşadığını ifade etti.

9. Bakanlık: TSK, anti-demokratik arayışta olanlarla mücadelede kararlıdır

Milli Savunma Bakanlığı, ‘TSK’nın kim olursa olsun anti-demokratik arayışta olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürdüğünü’ bildirdi.

10. Nüfusunu en hızlı aşılayan ülke olan İsrail bunu nasıl başardı?

İsrail iki haftada 9.3 milyon olan nüfusunun yüzde 15’ine corona virüsü aşısı yaparak dünyanın en hızlı aşılama yapan ülkesi haline geldi.