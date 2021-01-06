Akşam Postası / 6 Ocak 2021

1. Yasak aşıldı: Boğaziçili öğrenciler ‘kayyım rektör’ü Kadıköy’de protesto etti
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, valiliğin Beşiktaş ve Sarıyer’de gösteri yasağı getirmesine karşılık ‘kayyım rektör’ü Kadıköy’de protesto etti.
‘Kayyım rektör’ protestosundaki sloganlar, örgüt propagandası sayıldı
Demirtaş’tan Boğaziçili öğrencilere: Ne yaptınız gençler ya…
Boğaziçi Üniversitesi rektör danışmanı Prof. Zafer Yenal istifa etti
Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği: Rektör atama sisteminden vazgeçilmeli
Bahçeli: Boğaziçi’nden Gezi çıkarmaya niyetlenmek başı ezilesi bir komplodur
Boğaziçi’nde rektör protestoları sürüyor: Polis yolları bariyerle kapattı
Boğaziçi önünde toplanma çağrısı sonrası gösteri yasağı geldi: Gerekçe salgın
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestosuna ilişkin gözaltı sayısı 36’ya çıktı
Bulu’dan ‘kayyım rektör’ protestolarına: Yaşları gereği enerjilerini atıyorlar
2. Profesör Ceyhan: Sinovac aşısını 60 yaş üzerine uygulamak tamamen kumar
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Türkiye’nin satın aldığı ve önümüzdeki günlerde uygulamayı planladığı Sinovac aşısıyla ilgili “60 yaşın üzerinde hiçbir verisi yok. Bu gruba aşıyı yapmak açıkçası tamamen bir kumar” dedi.
3. Havai fişek fabrikasındaki patlama: Yedi sanık hakim karşısına çıktı
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen, yedi kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu yedi sanığın yargılanmasına başlandı. Daha büyük bir duruşma salonunun hazır edilmesini isteyen mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Mart’a erteledi.
4. Dava ‘dava’ doğurdu: Yıldız ve Dükel hakkında gizli bilgi temin etme suçlaması
Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in haber kaynağı asker Erdal Baran ile yaptığı telefon görüşmeleri nedeniyle yargılandığı davaya bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
5. Bir yılda 610 bin otomobil satıldı: Renault ve Fiat ilk sıralarda
Türkiye’de geçen yıl satılan sıfır kilometre otomobil sayısı, bir önceki yıla göre yarıdan fazla arttı.
6. İş Bankası genel müdürü: Mart ayında görevimi bırakıyorum
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, mart ayındaki genel kurul tarihinde görevini bırakacağını duyurdu.
7. Koca’dan ‘SMA kampanyası’na: Samimi duyguyla hareket edenlerin çabası masum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocukların tedavisine dair kampanyada ‘samimi duygularla hareket edenlerin çabalarının masum olduğunu’ dile getirdi.
8. Deprem sonrası Covid-19’a yakalanan AFAD il müdürü: İki afeti birden yaşadım
Covid-19’u yenen Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, virüsün kendisindeki en büyük belirtisinin bacaklarındaki yoğun sancı olduğunu söyledi. İzmir’de, deprem bölgesinde görev yaptıktan sonra testi pozitif çıkan Coşkun, iki afeti birden yaşadığını ifade etti.
9. Bakanlık: TSK, anti-demokratik arayışta olanlarla mücadelede kararlıdır
Milli Savunma Bakanlığı, ‘TSK’nın kim olursa olsun anti-demokratik arayışta olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürdüğünü’ bildirdi.
10. Nüfusunu en hızlı aşılayan ülke olan İsrail bunu nasıl başardı?
İsrail iki haftada 9.3 milyon olan nüfusunun yüzde 15’ine corona virüsü aşısı yaparak dünyanın en hızlı aşılama yapan ülkesi haline geldi.