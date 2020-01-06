Akşam Postası / 6 Ocak 2020

1- İran: Hiçbir Amerikan üssü veya askeri güvende olmayacak

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Hüseyin Deghan, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası ABD’ye ‘kesinlikle askeri bir karşılık vereceklerini ve askeri tesisleri hedef alacaklarını’ söyledi.

2- İntihar eden Sibel Ünli’nin ailesi: Siber zorbalık yaşama azmini bitirdi

İstanbul’da intihar eden üniversite öğrencisi Sibel Ünli’nin ailesi, kızlarının ‘siber zorbalığa maruz kalmasının yaşama azmini bitirdiğini’ ifade etti.

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3- İÜ rektörlüğü yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılması kararını iptal etti

İstanbul Üniversitesi (İÜ) rektörlüğü yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına ilişkin kararı iptal ettiğini açıkladı.

4- Bakırköy’de aracıyla yayaları ezmeye çalışan adama tahliye

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde kız arkadaşıyla tartışmasının ardından aracını yayaların üzerine süren 22 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi. Bakırköy başsavcılığı ise tahliye kararına itiraz etti.

5- Sağlıkçılar için ‘edep ve inanca uygun giyinme’ genelgesi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kurumlara gönderdiği yazıda sağlık çalışanlarının ‘edebe, adaba ve inanca uygun’ giyinmesini istedi. TKP’li sağlıkçılardan “Emirleriniz hükümsüzdür” diye yanıt geldi.

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6- Mahkeme yine onayladı: Bekçiler kimlik soramaz

İzmir’in ardından ‘bekçilerin kimlik sorma yetkisi olmadığı’ yönünde bir mahkeme kararı da Mardin’den geldi.

7- İstanbul’da metrekareye 36 kilo yağış: Çarşambaya kadar sürecek

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da geceden itibaren etkili olan sağanakta en çok yağışın Beykoz ilçesine düştüğü açıklandı.

8- İstanbul havasını solumak yılda 16 paket sigaraya eşit

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros’un dört büyük ilde yaptığı hesaplamaya göre İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye eş değer. Bu rakam Ankara’da 17, İzmir’de 23, Bursa’da ise 38.

9- Görevden alınan HDP’li belediye başkanı dahil 14 kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis istemi

Van’ın Saray ilçesinin görevden alınan HDP’li belediye başkanı Caziye Duman ve 14 kişi hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma’ suçlarından 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

10- Ceren Özdemir’in mezarına sosyal medya paylaşımı yazıldı

Ordu’da öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in mezar taşına sosyal medya paylaşımı yazıldı.

11- Şanlıurfa’da kadınlar, ‘çocuk istismarı suçlusuna evlilik affı’nı protesto etti

Şanlıurfa Kadın Platformu üyeleri, çocuk istismarı suçlularına evlilik affı getirilmesine yönelik yasa tasarısı hazırlandığı iddiasına tepki gösterdi.

12- Türk Akımı üzerinden Yunanistan ve Kuzey Makedonya’ya doğalgaz sevkiyatı başladı

Moskova, Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatlarını azaltmaya çalışırken, Bulgaristan’ın kamu doğalgaz dağıtım şirketi Bulgartransgaz, Rusya’nın yeni Türk Akımı hattı üzerinden Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatına başladığını açıkladı.

13- MB: Gıda enflasyonu hem işlenmemiş hem de işlenmiş kalemlerinde yukarı seyir izledi

Merkez Bankası (MB) tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde yüzde 0.74 arttığı, yıllık enflasyonun ise 1.28 puan yükselişle yılı resmi tahminlerin altında yüzde 11.84 seviyesinde tamamladığı aralık ayı enflasyon verilerinin ardından bugün Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı.