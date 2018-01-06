Akşam Postası / 6 Ocak 2018

1- MEB’le müftülük anlaştı, dört yaşındaki çocuklara Kuran dersi verilecek

Malatya’da il milli eğitim müdürlüğü ve müftülüğün imzaladığı protokole göre dört-altı yaş grubu çocuklara Kuran eğitimi verilecek.

2- Hazinedar’dan Erdoğan’a teşekkür: Oğluma ve eşime pasaportları iade edilecek

Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş’ın CHP’li belediye başkanı Murat Hazinedar, oğlunun ve eşinin pasaportlarının iade edilmesi için talimat veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

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3- Çavuşoğlu ve Gabriel ‘olumlu’ baktı: Her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel’le Almanya’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki isim ‘olumlu’ mesajlar verirken, ilişkileri geliştirme konusunda hemfikir olunduğu dile getirildi.

4- Kılıçdaroğlu’ndan ‘Terör örgütlerine destek verdik’ diyen Barlas’a teşekkür: Çok doğru

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Suriye’de ‘muhalif gruplar’ diye ‘terör örgütleri’ne destek verdiğini yazan Sabah yazarı Mehmet Barlas’a teşekkür etti.

5- Hizbullah hükümlüsü taciz sanığı imam hatip öğretmeni, itirafa karşın görevde

Diyarbakır’da cinsel taciz suçlamasıyla dört yılla yargılanırken suçunu kabul eden öğretmen, hakkındaki şikayetin ardından başka bir okula atandı. Halen tutuksuz yargılanan öğretmen Hizbullah üyeliğinden hüküm giymiş.

6- İstifa ettirilen AKP’li belediye başkanının görüntüleri sosyal medyanın dilinde

İstifa ettirilen AKP’li eski Esenyurt belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’nun makam odasında çekildiği belirtilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması tartışma konusu oldu.

7- Sarraf’ın altınını sahte evraktan yakalayan ‘memur Teoman’ Karadeniz Gümrük’e ‘gitti’

17 Aralık operasyonunun ardından internete sızdırılan tapelerde rüşvet almayı ısrarla reddettiği ortaya çıkınca sosyal medyada kahraman ilan edilen ‘memur Teoman’, Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı oldu.

8- MEB müsteşarı, CHP’li vekili yalanladı: İmam hatiplerin yüzde 84’ü dolu

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, imam hatip liselerindeki doluluk oranının yüzde 84 olduğunu ifade etti.

9- Mardin ve Adana’da iş cinayetleri: Can veren işçilerden biri 15, diğeri 20 yaşında

Mardin ve Adana’daki iş cinayetlerinde 15 yaşındaki bir çocuk ve Suriyeli bir mülteci hayatını kaybetti.

10- Evinde dengesini kaybedip düşen açlık grevindeki Gülmen: İyiyim, bir şey çıkmadı

Açlık grevindeki akademisyen Nuriye Gülmen, dengesini kaybedip düştüğünü, ancak durumunun iyi olduğunu söyledi.

11- Trump’ın kitabını kaleme alan yazar: Sonu yakın

ABD Başkanı Donald Trump’ın yerden yere vurulduğu kitabın yazarı, Trump’ın Beyaz Saray günlerinin sonunun geldiğini söyledi.

12- IŞİD, ‘Kudüs’ü savunamıyorsunuz’ deyip Hamas’a savaş ilan etti

Mısır’daki IŞİD yapılanması, Kudüs’ü yeterince koruyamadığı gerekçesiyle Hamas’a savaş ilan etti.