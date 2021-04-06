Akşam Postası / 6 Nisan 2021

1. Üç profesör diyor ki: Tam kapanma şart

Üç profesör vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek tam kapanmanın şart hale geldiğini söyledi.

2. CHP’li amirallerin listesi ‘Saray’dan mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Hürriyet ve Sabah gibi gazetelerde ‘Montrö Bildirisi’nde imzası bulunan emekli amirallerden CHP üyesi olanlar ve aile bireylerinin isimlerinin yayınlanmasına ilişkin, “Liste ‘Saray’dan gitti” dedi.

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3. Enflasyonda 15 puanlık fark MB’nin de ‘gözünden kaçmadı’: Baskı güçlendi

Merkez Bankası (MB), tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskının güçlenerek devam ettiğini belirtti.

4. İstanbul’da Ramazan pidesi 4 lira; Halk Ekmek’te 1,5 lira

İstanbul’da Ramazan ayında 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. 350 gramlık sade pide geçen yıl 3 liradan satılmıştı. Pide, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bünyesindeki Halk Ekmek’ten ise 1.5 liraya alınabilecek.

5. Forbes, Türkiye’nin en zenginlerini açıkladı

İlk sırada Yıldız Holding’in sahibi Murat Ülker 6.3 milyar dolarla yer aldı. Ülker, dünyadaki milyarderler arasında 421’inci sırada kendine yer buldu. Ülker’in 2020’deki serveti 4.3 milyar dolardı.

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6. Deprem vergisi harcanmış!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kamuoyunda ‘deprem vergisi’ adıyla bilinen Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) ‘Hazine birliği’ kapsamında kullanıldığını belirterek, “Herhangi bir gidere harcanmış olabilir” demeye getirdi.

7. 1.3 milyon ton patates depoda çürüyor

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği verilerine göre depolardaki 1 milyon 300 bin ton patates filizlendi ve çürümeye terk edildi.

8. E-ticaret bir yılda ‘patladı’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı veriler, internetten alışverişin bir yıllık değişimini ortaya koydu.

9. Kartal’da avukatlık bürosunda silahlı saldırı: Üç ölü

İstanbul’un Kartal ilçesinde bir avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda üç kişi öldü.

10. Çin büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, ‘sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle’ Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

11. Gazeteci Melis Alphan’a yedi buçuk yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Melis Alphan’a 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle yedi buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

12. Kaldırılan İstanbul Sözleşmesi dilekçesi çoğaltılarak yeniden asıldı

Fotoğraf: Reuters

Kaldırılan dev İstanbul Sözleşmesi dilekçesini CHP’li belediyeler sahiplendi.

13. İstanbul Sözleşmesi eylemine katılan dört mülteci hakkında sınırdışı kararı

Denizli’de İstanbul Sözleşmesi protestosuna katıldığı gerekçesiyle dört İranlı mülteci hakkında sınırdışı kararı verildi.

14. İlk ‘yerli ve milli’ kenevir tohumlarına tescil

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki yıl önce, “Bakanlıklara gerekenleri söyledim” diyerek duyurduğu yeniden kenevir ekimi sürecinde Türkiye’nin ilk yerli kenevir tohumları ‘Narlı‘ ve ‘Vezir‘ tescillendi.

15. Dubai’de balkonda çıplak fotoğraf çektiren Ukraynalı modeller gözaltında

Fotoğraf: Daily Mail

Dubai’de bir binanın balkonunda çıplak fotoğraf çekimi yapan Ukraynalı modeller ve Rus fotoğrafçı gözaltına alındı.

16. Anlamadan imzaladığı belge hayatını kararttı: Terk edilmiş kargo gemisinde dört yıldır bir başına

Fotoğraf: BBC

Suriyeli Muhammed Ayşa dört yıldır Mısır’da terk edilmiş bir gemide yaşıyor. Ne anlama geldiğini bilmeden imzaladığı bir belge Ayşa’yı kargo gemisinde hapis hayatı yaşamaya mahkum etmiş.

17. Yapay zeka gururla sunar: Kurt Cobain’den Amy Winehouse’a ’27’ler Kulübü’ albümü

Yapay zeka kullanılarak ‘27’ler Kulübü‘ olarak bilinen, 27 yaşında hayata veda eden müzisyenlerin yeni şarkıları yapıldı. Amaç akıl sağlığı meselesine dikkat çekmek.

18. Fabergé yaparsa: 18 milyon liraya Daenerys’in ejderha yumurtası

Yumurta biçimindeki tasarımlarıyla ünlü mücevher markası Fabergé, ‘Game Of Thrones’ dizisindeki ‘Daenerys’ karakterinin ejderha yumurtalarından ilham alarak yarattığı ürün, 1.6 milyon sterlinden (18 milyon lira) satışa çıkarıldı.