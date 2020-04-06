Akşam Postası / 6 Nisan 2020

1. ‘Merkez’den ‘corona’ nedeniyle rekor tahvil alımı: Büyük bölümü İşsizlik Fonu’ndan

Corona virüsü etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklayan Merkez Bankası (MB) geçen hafta toplam 9.3 milyar lira ile rekor alım yaptı.

2. Baro başkanı: Bağış kampanyalarının yasaklanması kabul edilemez

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerin bağış kampanyalarını yasaklamasının ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

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3. Vakıfbank’ta 25 milyar liradan fazla borç ertelendi

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik” dedi.

4. Rusya meyve ve sebze birliği, Türkiye’den domates ithalatına iki ay yasak istedi

Rusya meyve ve sebze yetiştiricileri birliği, Azerbaycan, Çin, Fas ve Türkiye’den domates ithalatına iki aylık yasak getirilmesini talep etti.

5. Akşener: Tam karantina olmalı; vatandaşın ihtiyacı karşılanmalı

Corona virüsünün Türkiye’ye geç geldiğini ve hükümetin önlem almak için zamanı olduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu fırsatı değerlendiremediler, uyarıları da dinlemediler. İktidarın kriz yönetimdeki acemiliğinin bedelini herkes ödüyor” dedi.

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6. ‘Corona’ nedeniyle otomotiv ihracatı yüzde 29 düştü

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, corona virüsü nedeniyle otomotiv sektörünün mart ayındaki ihracatının yüzde 28.5 düştüğünü açıkladı.

7. CHP’nin anketi: Sokağa çıkma yasağı destekleniyor; ekonomi ‘corona’nın önünde

CHP’nin yaptırdığı ankete katılanların yüzde 54’ü sokağa çıkma yasağını desteklerken, yüzde 30’u desteklediğini ancak bazı çekinceleri olduğunu, yüzde 16’sı ise sokağa çıkma yasağına tamamen karşı olduğunu ifade etti.

8. İstanbul’da pazar günü toplu taşımada yüzde 92’lik düşüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazar günü kentteki toplu taşıma kullanım oranının yüzde 90’dan fazla azaldığını bildirdi.

9. Bilim kuruluna yedi yeni üye eklendi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’na, yedi yeni üye eklendi. Enfeksiyon hastalıkları alanında uzman 31 bilim insanından oluşan kurulun üye sayısı, farklı alanlardan uzmanların katılımıyla 38’e yükseldi.

10. Bilgi kirliliğine karşı öneriler: Bilim insanları teyzenizin komşusundan daha güvenilirdir

Dünya, Covid-19’la mücadele ederken bilgi kirliliği yaşanıyor, özellikle de sanal ortamda. Sosyal medya, e-posta hesapları, Whatsapp grupları aracılığıyla bireylere ulaşan ve yayılan bilgi, öneri, açıklamalar çoğu kez gerçeği yansıtmıyor ya da kısmen yansıtıyor. Twitter ve Facebook’un Brezilya ve Venezüela liderlerinin ‘yanıltıcı’ olduğu için paylaşımlarını sildiği bir dönemde bilim insanları, “Şu ilaç iyi geliyor”, “Şunu yerseniz yakalanmazsanız” benzeri mesaj ve çok daha iddialı başka paylaşımlardan yakınıyor.

11. Öğrencileri ‘uzaktan eğiten’ MEB’in şimdiki hedef kitlesi veliler

Covid-19 salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından başlayan uzaktan eğitim sürecinde TRT EBA TV aracılığıyla çocuklara yayın yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) şimdi de velilere yönelik destek programına başlıyor: ‘Bizden’.

12. Ankara Tabip Odası: Kapısına kilit vurduğunuz hastanelerimizi açın!

Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara’da kapalı durumda olan ve halkın kolay ulaşabileceği hastanelerin yeniden açılmasını istedi.





