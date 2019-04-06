Akşam Postası / 6 Nisan 2019

1. Öztrak: Şerhsiz tutanakların sayılması hukuksuz, YSK’nın kendi kararı bu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nın daha önceki seçimlerde tutanakta itiraz şerhi yoksa yapılan itirazları kabul etmediğini belirterek “Bu, YSK’nın kendi kararı. Bugüne kadar seçimlerde bu karar uygulandı. Şimdi ne oldu da değişiklik yapılıyor?” dedi.

2. İddia: MHP’li başkan kendisine oy vermeyen pazar esnafına tezgah vermedi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde tekrar belediye başkanı seçilen MHP’li Necati Selçuk’un, ilçede kendisine oy vermeyen yurttaşları tehdit ettiği ve hakarete varan konuşmalar yaptığı öne sürüldü. Sarıgöl’de Cuma pazarında yerleri olan bir grup pazarcı esnafının yerleri iptal edilirken, Selçuk sorunun tezgah tahsis ücretleriyle ilgili olduğunu söyledi.

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3. Sigaraya 2 lira zam!

Philip Morris grubu sigaralara 2 lira zam yapıldı.

4. Hopa’da kazanan CHP belediyesi klasik müzik yayını yaptı

31 Mart yerel seçimlerinde Artvin’in Hopa ilçesinde belediye yönetimini kazanan CHP’li Taner Ekmekçi, ilçede belediyenin ses sisteminden klasik müzik yayını yaptırdı.

5. İmamoğlu’ndan rap’li klip: ‘Güneş doğdu, 16 milyon beraberiz bu yolda’

CHP’li Ekrem İmamoğlu, rap müzik eşliğinde bir klip yayınlayarak “16 milyon İstanbullu kazandı” mesajı verdi.

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6. Kılıçdaroğlu, İstanbul’da ‘FaceTime’la partililere seslendi: Bu başarı tarihe geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il yönetim kurulu üyelerini ‘FaceTime‘ üzerinden arayarak İstanbul seçimleri nedeniyle tebrik etti.

7. Kırklareli’de oylar yeniden sayıldı, bağımsız aday Kesimoğlu yine kazandı

YSK’nın oyların yeniden sayılmasına karar verdiği Kırklareli’de, bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 112 oy farkla seçimi kazandı.

8. AKP’den MHP’nin kazandığı Bartın’da sonuçlara itiraz

Bartın’da, AKP’nin ıslak imzalı tutanaklar ile YSK sistemine giren resmi olmayan sonuçların birbirini tutmadığı gerekçesiyle bütün sandıkların yeniden sayılması için yaptığı itirazı üzerine, il seçim kurulu 154 sandıktan şüpheli görülen beşinin yeniden sayılmasına karar verdi.

9. İki öğrenci Apple’ı dolandırdı: ‘Çakma’ iPhone iadesiyle 900 bin dolar

ABD’nin Oregon kentinde okuyan iki Çinli mühendislik öğrencisi Çin’den aldıkları ‘çakma‘ iPhone’ları iade ederek Apple’ı 900 bin dolar dolandırdı.