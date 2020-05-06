Akşam Postası / 6 Mayıs 2020

1. ‘Corona’ Türkiye’de 64 can daha aldı: 2 bin 253 yeni vaka var, 4 bin 917 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 64 artarak 3 bin 584’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 2 bin 253 artışla 131 bin 744’e çıktı.

2. ABD’de 20 milyondan fazla kişi işten çıkarıldı

ABD’de nisan ayında 20.24 milyon özel sektör çalışanı işten çıkarıldı.

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3. Erdoğan’dan Zarakolu ve iki gazetenin sorumlu müdürü hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Evrensel gazetesi ve artigercek.com’da yayınlanan yazısı nedeniyle yazar Ragıp Zarakolu ile iki gazetenin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

4. Araştırma: Corona virüsü 2019 sonunda dünyada hızla yayılmaya başlamıştı

7 bin 500’ün üzerinde Covid-19 hastasından alınan numunelerin genetik analizi, corona virüsünün 2019 sonunda dünyada hızla yayılmaya başladığını ve insan konağına adaptasyon sürecinde olduğunu gösterdi.

5. Avrupa Komisyonu: AB tarihi resesyona hazırlanıyor; ekonomi yüzde 7.4 daralacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Covid-19 nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7.4 daralacağı öngörüsünde bulundu.

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6. Memur-Sen: Açlık sınırı 2 bin 492 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 986

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan ‘açlık-yoksulluk’ araştırmasına göre, Türkiye’deki dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 492.5 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 986.5 lira.

7. Çavuşoğlu: ABD’yle temel sorunlar halen masada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilim yaratan sorunların henüz çözülmediğini ancak Türkiye’nin bu ülkeye gönderdiği tıbbi ekipman yardımının ardından ikili ilişkilerin onarılmasına müsait bir ortam oluştuğunu söyledi.

8. Metropoll Araştırma: Halkın yarısından fazlası maske uygulamasından şikayetçi

Covid-19 salgın süreci yönetiminde en güvenilir isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olurken, hükümetin maske dağıtımı uygulamasında katılımcıların yarısından fazlası sorun yaşadığını belirtti.