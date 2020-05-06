Akşam Postası / 6 Mayıs 2020

1. ‘Corona’ Türkiye’de 64 can daha aldı: 2 bin 253 yeni vaka var, 4 bin 917 kişi iyileşti
Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 64 artarak 3 bin 584’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 2 bin 253 artışla 131 bin 744’e çıktı.
Koca: Virüsle mücadelede ilk dönem bitti, ikincisinin adı kontrollü sosyal hayat
Covid-19 tedavisinde kullanılan da dahil 32 ilaç geri ödeme listesinde
Bilim Kurulu üyesi: Temel kurallarda gevşersek vaka sayısı artar
Araştırma: 10 kişiden dördüne göre hükümetin ‘corona’ politikası başarılı
İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma istisnaları ve ‘berber’ genelgesi
2. ABD’de 20 milyondan fazla kişi işten çıkarıldı
ABD’de nisan ayında 20.24 milyon özel sektör çalışanı işten çıkarıldı.
3. Erdoğan’dan Zarakolu ve iki gazetenin sorumlu müdürü hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Evrensel gazetesi ve artigercek.com’da yayınlanan yazısı nedeniyle yazar Ragıp Zarakolu ile iki gazetenin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
4. Araştırma: Corona virüsü 2019 sonunda dünyada hızla yayılmaya başlamıştı
7 bin 500’ün üzerinde Covid-19 hastasından alınan numunelerin genetik analizi, corona virüsünün 2019 sonunda dünyada hızla yayılmaya başladığını ve insan konağına adaptasyon sürecinde olduğunu gösterdi.
İlaç şirketi Sanofi: İnsanlar üzerinde ‘corona’ aşısı testleri eylülde başlayacak
5. Avrupa Komisyonu: AB tarihi resesyona hazırlanıyor; ekonomi yüzde 7.4 daralacak
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Covid-19 nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7.4 daralacağı öngörüsünde bulundu.
6. Memur-Sen: Açlık sınırı 2 bin 492 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 986
Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan ‘açlık-yoksulluk’ araştırmasına göre, Türkiye’deki dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 492.5 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 986.5 lira.
7. Çavuşoğlu: ABD’yle temel sorunlar halen masada
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilim yaratan sorunların henüz çözülmediğini ancak Türkiye’nin bu ülkeye gönderdiği tıbbi ekipman yardımının ardından ikili ilişkilerin onarılmasına müsait bir ortam oluştuğunu söyledi.
8. Metropoll Araştırma: Halkın yarısından fazlası maske uygulamasından şikayetçi
Covid-19 salgın süreci yönetiminde en güvenilir isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olurken, hükümetin maske dağıtımı uygulamasında katılımcıların yarısından fazlası sorun yaşadığını belirtti.