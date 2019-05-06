Akşam Postası / 6 Mayıs 2019

1. YSK’dan AKP’nin KHK’lılara dair ikinci itirazına da ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin 31 Mart’ta yapılan İstanbul belediye başkanlığı seçiminde kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden çıkarılan seçmenlerin oy kullandığına ilişkin itirazını reddetti.

2. Öcalan: DSG, Türkiye’nin hassasiyetlerine duyarlı olsun

İmralı F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamasında Suriye’nin ‘bütünlüğüne’ vurgu yapan Öcalan, YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ‘Türkiye’nin hassasiyetlerine duyarlı olunması’ çağrısında bulundu.

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3. ABD’yle ‘Doğu Akdeniz’de sondaj’ atışması

ABD’nin, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama faaliyetlerini duyurmasına ilişkin ‘derin kaygı duyulduğu’ yönündeki açıklamasının ardından, Dışişleri Bakanlığı’ndan karşı açıklama geldi: “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması gerçeklerden kopuktur.”

4. AKP’li Esenyurt belediyesi CHP’li yönetime 1 milyar lira borç bırakmış

31 Mart seçimlerinde CHP’ye geçen Esenyurt Belediyesi’nde AKP’li eski belediye yeni yönetime 1 milyar lira borç bıraktı.

5. BM raporu: 1 milyondan fazla bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu’nun yayınladığı rapora göre doğa ciddi anlamda krizde.

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6. Koç’tan İmamoğlu’na üst düzey tebrik ziyareti

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve CEO Levent Çakıroğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı öncesi İstanbul Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu’na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

7. Urlalılar taş ocağının iptalini kazanlarca keşkek ve davul-zurnayla kutladı

İzmir’in Urla ilçesinde kurulmak istenen taş ocağı için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptal edilmesi, kazanlar dolusu keşkek ve davullu zurnalı eğlenceyle kutlandı.



