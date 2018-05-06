Akşam Postası / 6 Mayıs 2018

1- Erdoğan’dan muhalefet lideri gibi vaatler: Tarafsız yargı, demokrasi, düşük cari açık, iş

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerinde halka “Tarafsız yargı, demokrasi, düşük cari açık, istihdam artışı” vaadinde bulundu.

2- İnce: Kürt meselesini Meclis’te çözeceğiz

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kürt meselesinin çözümünün Meclis’ten geçtiğini söyledi.

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3- Akşener’e göre Erdoğan’ın asabı bozuldu: Şirk koşuyorsun; hain kim, göreceksin

Kurdukları ittifak nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sinirlerinin çok bozulduğunu savunan İYİ Parti Genel Meral Akşener, “Utanmasalar kendilerine oy vermeyen herkesi ‘FETÖ’cü ilan edecekler” dedi. Akşener ayrıca, millet ittifakı için ‘münafıklar çetesi’ nitelemesi yapan Erdoğan’ın şirk koştuğunu da savundu.

4- Adaylık imzalarında son durum: Karamollaoğlu 100 bin barajını geçti

Cumhurbaşkanlığı için aday göstermek üzere imza verme işlemlere pazar günü de devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için verilen imzalar 100 bini aştı.

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5- Bahçeli ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’nda ısrarlı: Hangi sinsi faaliyetler yapılıyor, tezgah mı var?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’na işaret eden sözlerini açtı: “FETÖ’nün seçmen ayağını diri tutmak ve belirlenmiş adaylara yönlendirmek amacıyla hangi çalışmalar, hangi sinsi faaliyetler yapılıyor? Terörle mücadeleyi zaafa uğratmak maksadıyla, 15 Temmuz’un rövanşını sözde demokrasi kanallarından engellemek niyetiyle bir tezgah mı söz konusudur?”

6- Yıldırım’dan ‘milli ittifak’ analizi: Şer odakları bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım ‘şer odakları‘nın kendilerine karşı bir araya geldiğini öne sürerek 24 Haziran seçimleri için, “Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçim” dedi.

7- 15 Temmuz gazisi, Varank’ın konuşmasını duyunca AKP’den adaylığını çekti

AKP’den 2’nci bölge milletvekili aday adayı olan ’15 Temmuz gazisi’ Cumali İbin, AKP’ye tepki göstererek adaylıktan çekildi.

8- Bilal Erdoğan’dan al haberi: Seçimin hep birinci turda biteceğini sanmayalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, “Tayyip Erdoğan hep birinci turda kazanacak diye bu sistemin hep birinci turda biteceğini sanmayalım” dedi.

9- ABD’nin ‘silah ambargosu’ tasarısına misilleme sinyali: Karşılığını alırlar

Türkiye’ye büyük silah satışlarının askıya alınmasına ilişkin ABD Kongresi’ne tasarı sunulmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington’a sert çıktı: “ABD bize ambargo veya bize yönelik bir adım atarsa Türkiye mutlaka buna cevap verir. Karşılığını alırlar.”

10- Çavuşoğlu: Bakarsınız Erdoğan ve Putin ‘Vizeleri kaldıralım’ der

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile vizeleri kaldırmayı görüştüklerini açıklarken, “Bakarsınız Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘Hadi vizeleri karşılıklı kaldıralım’ derler” diye konuştu.

11- ‘Üç fidan’ anıldı: ‘Duvarda adalet yazıyor, ona gülüyorum’

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 46’ncı yıldönümünde mezarlarının başında anıldı.

12- ‘Gaybubet evleri’ operasyonu: 118 adrese baskın, bir apartmandaki herkes gözaltında

İzmir polisi, ‘FETÖ/PDY’ soruşturmaları kapsamında gizlilik için kullanılan ‘gaybubet evi’ (yok oluş) olduğu öne sürülen 118 adrese baskın yaptı, 72 kişi gözaltına alındı. El konulan telefonlarda örgüt üyelerinin ‘Falcon‘ isimli bir haberleşme uygulamasını kullandığı ortaya çıktı.

13- ‘Hızır’ dolandırıcı: Bin lira ver, ‘Ya Muhammed’ deyince geleyim

Erzurum’da kendini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirtilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.