Akşam Postası / 6 Mart 2021

1. Sağlık bakanı vaka haritasını paylaştı: Samsun ilk sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

2. İstanbul’da kısıtlamasız ilk cumartesi: Trafik yoğunluğu yüzde 78; İstiklal eski günlerini ‘aratmadı’

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı.

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3. Diyanet işleri başkanı, ‘corona’ya yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Covid-19’a yakalandığını duyurdu.

4. Papa’nın tarihi Irak ziyareti sürüyor: Terör, dini kullanıyor; izin vermemeliyiz

Fotoğraf: AA

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis’in dün başlayan tarihi Irak ziyareti sürüyor.

5. Araştırma: Covid-19 aşısıyla sağlanan antikorlar anne sütüne geçiyor

Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşılarının dahil olduğu küçük çapta bir araştırmayla antikorların anne sütüne geçtiği görüldü.

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6. Covid-19 hastalarının üçte birinde baş ağrısı tespit edildi: Profesör farkını anlattı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş araştırmaları sonucu Covid-19 geçiren hastalarda yüzde 30 oranında baş ağrısı tespit ettiklerini ifade etti.

7. Beşiktaş’ın borcu 3 milyar 570 milyon 822 bin lira

Beşiktaş Kulübü’nün olağan divan kurulu toplantısında, kulübünün borcunun 614 milyon 878 bin, Futbol Yatırımları AŞ’nin borcunun ise 2 milyar 955 milyon 943 bin lira olduğu bildirildi.

8. ABD’de Boeing 737 Max tipi yolcu uçağı motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

Amerikan Hava Yolları’na ait Boeing 737 Max tipi jet yolcu uçağının dün, motor arızası nedeniyle ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Newark şehrine acil iniş yaptığı bildirildi.