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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 6 Mart 2020

1. Soylu güncelledi: Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısı 142 bin 175

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 12:10 itibariyle Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu duyurdu.

Göç bir haftadır devam ediyor: Üç sığınmacı hayatını kaybetti, 164’ü yaralandı

Reuters: Sığınmacılara su sıkan Yunan güçlerine Türk tarafından gaz bombası

AB: Türkiye’nin sığınmacıları siyasi amaç için kullanması kabul edilemez

2. Erdoğan: Sınırlarımız ateşkesle daha güvenli; gözlem noktalarımız korunacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib için Rusya’yla varılan ateşkes anlaşmasının ‘ülke sınırlarını terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getirdiğini’ söyledi.

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Hollanda’dan İdlib’de uçuşa yasak bölge çağrısı

Gözlem Örgütü: İdlib’de hükümetle muhaliflerin çatışmasında 15 ölü

3. ‘Corona’da son durum: Ölü sayısı 3 bin 300’ü aştı, Çin’de azalıyor, genelde artıyor

Corona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 300’ü aşarken vaka sayısı 98 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Şimdi harekete geçme zamanı” diyerek ülkeleri virüsle tüm gücüyle mücadele etmeye çağırdı.

Metrobüs duraklarında ‘corona’ önlemi

4. Odatv’nin yayın yönetmeni Pehlivan’a tutuklama talebi

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, iki kişinin tutuklandığı MİT görevlisinin cenaze haberi soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. Savcı, Pehlivan’ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Odatv’ye erişim engeli

İmamoğlu’ndan Odatv çıkışı: Derdiniz ne sizin? Kimse sizi eleştiremeyecek mi?

5. TÜİK: Kadınlar erkeklerden daha az kazanıp daha uzun ve mutlu yaşıyor

TÜİK’e göre kadınlar erkeklerden daha mutlu.

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6. Kod N82: Protestan Hristiyanlar Türkiye’ye sokulmuyor

Protestan Kiliseler Derneği’nin hazırladığı hak ihlalleri raporuna göre 2019 yılında yabancı uyruklu din adamlarına ve topluluk üyelerine karşı sınırdışı edilme, Türkiye’ye girişe izin verilmeme ve oturum izni veya vize vermeme vakaları yoğunlaştı.

7. Pistten çıkan uçağın kaptan pilotunun tutukluğuna itiraz reddedildi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Arslan, yönetimindeki uçağın pistten çıkması sonucu üç kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi tutuklanmıştı.

8. Türkiye obezitede 53 ülke arasında birinci: Obezleşme hızı Avrupa’nın iki katı

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Türkiye obezite sıralamasında 53 ülke arasında birinci. Obezleşme hızı ise Avrupa’nın iki katı.

9. SPK Turkcell’e üç bağımsız yönetim kurulu üyesi atadı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Turkcell’e bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Nail Olpak, Afif Demirkıran ve Tahsin Yazar’ın atanmasına karar verdi.

10. ‘İntikam’ için kızını istismar eden anne ve tecavüz hükümlüsü eşine 70 yıl ceza

Nitelikli cinsel saldırıdan hapis cezası alan hükümlü ve eşinin, saldırı mağdurundan intikam almak için kendi kızlarına cinsel istismarda bulunmaktan yargılandığı davada karar çıktı. Çifte toplamda 70 yıl hapis cezası verildi.

11. THY, ‘Boeing’ tazminatının da katkısıyla karını yüzde 12 artırdı

Türk Hava Yolları’nın (THY) beklentilerden güçlü dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından 2019 net karı yüzde 12 artışla 4.54 milyar lira olurken, faaliyet karındaki iyileşmenin yanısıra Boeing’den MAX uçakları ile ilgili alınan telafi ödemesi net kara destek verdi.

SON HABERLER

Odatv’nin yayın yönetmeni Pehlivan’a tutuklama talebi

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, iki kişinin tutuklandığı MİT görevlisinin cenaze haberi soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. Savcı, Pehlivan’ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti.

Metrobüs duraklarında ‘corona’ önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) corona virüsü ve diğer salgın hastalıklara karşı önlem almak için metrobüs duraklarına dezenfektan el yıkama cihazları yerleştirdi.

Hollanda’dan İdlib’de uçuşa yasak bölge çağrısı

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Moskova ve Ankara’nın Suriye’nin İdlib bölgesinde vardığı ateşkes anlaşmasına, hastanelerin bombalanmaması için uçuşa yasak bölge maddesinin de eklenmesi gerektiğini söyledi.

EUobserver: Putin ve Erdoğan ateşkeste anlaştı ama Esad ikna oldu mu?

Avrupa Birliği’yle ilgili haberlere ağırlık veren internet gazetesi EUobserver’da yayınlanan analizde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in görüşmesinden ‘İdlib’de ateşkes’ sonucunun çıktığı anımsatılarak ateşkese uyulup uyulmayacağına dair endişe dile getirildi. Geçmişte, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın anlaşmayı ihlal eden taraf olduğunu vurgulanan yazıda, “Mesele Esad’ın anlaşma konusunda eşit ölçüde ikna olup olmadığı” ifadelerini kullanıldı.

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