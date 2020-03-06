Akşam Postası / 6 Mart 2020

1. Soylu güncelledi: Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısı 142 bin 175

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 12:10 itibariyle Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu duyurdu.

2. Erdoğan: Sınırlarımız ateşkesle daha güvenli; gözlem noktalarımız korunacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib için Rusya’yla varılan ateşkes anlaşmasının ‘ülke sınırlarını terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getirdiğini’ söyledi.

Reklam

3. ‘Corona’da son durum: Ölü sayısı 3 bin 300’ü aştı, Çin’de azalıyor, genelde artıyor

Corona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 300’ü aşarken vaka sayısı 98 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Şimdi harekete geçme zamanı” diyerek ülkeleri virüsle tüm gücüyle mücadele etmeye çağırdı.

4. Odatv’nin yayın yönetmeni Pehlivan’a tutuklama talebi

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, iki kişinin tutuklandığı MİT görevlisinin cenaze haberi soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. Savcı, Pehlivan’ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

5. TÜİK: Kadınlar erkeklerden daha az kazanıp daha uzun ve mutlu yaşıyor

TÜİK’e göre kadınlar erkeklerden daha mutlu.

Reklam

6. Kod N82: Protestan Hristiyanlar Türkiye’ye sokulmuyor

Protestan Kiliseler Derneği’nin hazırladığı hak ihlalleri raporuna göre 2019 yılında yabancı uyruklu din adamlarına ve topluluk üyelerine karşı sınırdışı edilme, Türkiye’ye girişe izin verilmeme ve oturum izni veya vize vermeme vakaları yoğunlaştı.

7. Pistten çıkan uçağın kaptan pilotunun tutukluğuna itiraz reddedildi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Arslan, yönetimindeki uçağın pistten çıkması sonucu üç kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi tutuklanmıştı.

8. Türkiye obezitede 53 ülke arasında birinci: Obezleşme hızı Avrupa’nın iki katı

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Türkiye obezite sıralamasında 53 ülke arasında birinci. Obezleşme hızı ise Avrupa’nın iki katı.

9. SPK Turkcell’e üç bağımsız yönetim kurulu üyesi atadı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Turkcell’e bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Nail Olpak, Afif Demirkıran ve Tahsin Yazar’ın atanmasına karar verdi.

10. ‘İntikam’ için kızını istismar eden anne ve tecavüz hükümlüsü eşine 70 yıl ceza

Nitelikli cinsel saldırıdan hapis cezası alan hükümlü ve eşinin, saldırı mağdurundan intikam almak için kendi kızlarına cinsel istismarda bulunmaktan yargılandığı davada karar çıktı. Çifte toplamda 70 yıl hapis cezası verildi.

11. THY, ‘Boeing’ tazminatının da katkısıyla karını yüzde 12 artırdı

Türk Hava Yolları’nın (THY) beklentilerden güçlü dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından 2019 net karı yüzde 12 artışla 4.54 milyar lira olurken, faaliyet karındaki iyileşmenin yanısıra Boeing’den MAX uçakları ile ilgili alınan telafi ödemesi net kara destek verdi.