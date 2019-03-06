Akşam Postası / 6 Mart 2019

1. ORC Araştırma: ‘Cumhur ittifakı’ İstanbul, Antalya ve Adana’da önde

ORC Araştırma’nın İstanbul, Adana, Antalya, İzmir ve Eskişehir için yaptığı anketin sonuçlarına göre ‘cumhur ittifakı’ İstanbul, Antalya ve Adana’da seçimi önde görünürken, ‘millet ittifakı‘ ise Eskişehir ve İzmir’de avantajlı durumda.



2. ‘Biji Mansur’a CHP’den suç duyurusu: ‘Yazıyı yazan Gökçek’le çalışmış’

Fotoğraf: DHA

Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş adına yapılan ‘Biji Mansur’ yazılamasına CHP suç duyurusunda bulundu. Yazıyı yazanın AKP’li eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek’le bağlantısı olduğu öne sürüldü.



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3. AKP’nin ilk dışişleri bakanı: Türkiye Suriye politikasında hatalar yaptı, ofsayta düştü

AKP’nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış, Türkiye’nin Suriye krizi sürecince izlediği politikalarda bir dizi hata yaptığını belirterek, “Türkiye silahların ve cihatçıların Suriye’ye geçiş yaptığı transit bir ülkeye dönüştü” dedi.



4. NATO yüksek komutanından ABD senatosuna: F-35’ler Türkiye’ye verilmesin

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Scaparrotti, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye verilmemesi gerektiğini söyledi.



5. ABD Dışişleri: Türkiye ‘ABD düşmanlarına karşı yaptırımlar’a maruz kalabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda Türkiye’ye karşı ‘ABD düşmanlarına yaptırımlar’ı düzenleyen yasa kapsamında önlemler alınabileceğini açıkladı.



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6. 650 bin çocuk, 10 yıllık gözlem: ‘Çocuk’ aşılarıyla otizm arasında ilişki yok!

On yıldan uzun bir süredir 650 binden fazla Danimarka doğumlu çocuğun üzerinde takip edilen araştırma, önceki çalışmalarla aynı sonucu verdi: Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısıları (KKK aşısı) otizme neden olmuyor!



7. Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Merkez Bankası (MB) faizleri değiştirmeyerek, yüzde 24 seviyesinde korudu.



8. OECD: Türkiye ekonomisi tahminizin üzerinde yüzde 1.8 daralacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye için 2019 yılında öngördüğü küçülme oranını yüzde 0.4’ten yüzde 1.8’e revize etti.

