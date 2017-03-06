Akşam Postası / 6 Mart 2017

1- YPG öncülüğündeki DSG son halkayı tamamladı: IŞİD’in kalesi Rakka kuşatmada

ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka ile Deyr ez Zor arasındaki kritik bir yolu bugün ele geçirdi. Böylece kent tamamen kuşatıldı.

2- VİDEO | Dilek Doğan vurulduktan sonra bir polis: Özel harekat bunu nasıl yapar?

İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın vurulma anının sonrasına ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.

3- Şimdi Avrupa düşünsün: Bahçeli, Erdoğan’a eşlik etmeye hazır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dilerse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Avrupa’ya gidebileceğini söyledi.

4- Erdoğan’ın Nazilere benzettiği Alman hükümetinden yanıt: Rezalet

Almanya, Nazi benzetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Kışkırtmaya çalışıyor. Rezalet, anlaşılması güç.”

5- Almanya’dan bir iptal kararı da AKP’li eski vekil Taner Yıldız’ın katılacağı konferansa

Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da konuşmacı olarak katılacağı toplantının iznini iptal edilmesiyle başlayan süreçte son olarak AKP’li eski vekil Taner Yıldız’ın da etkinliği iptal edildi.

6- Almanya Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ni reddetti: Absürt ve uygunsuz

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sözcüsü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya yaptığı Nazi benzetmesini reddettiklerini belirterek, söz konusu ifadeleri ‘absürt ve uygunsuz’ diye niteledi.

7- Kılıçdaroğlu: ‘Hayır’ çıkarsa Erdoğan’ın istifasını istemeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ çıkması halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istifasını istemeyeceklerini söyledi.

8- Sosyalist Enternasyonal üyeliğine ret: PYD başvurusu CHP’li Oran’ın sözlerine ‘takıldı’

Demokratik Birlik Partisi (PYD)’nin alt kademe üyeliğinin tam yetkili üyeliğe çevrilmesi için Sosyalist Enternasyonal’e yaptığı başvuru, topluluğun başkan yardımcısı CHP’li eski vekil Umut Oran’ın Kolombiya’daki toplantıda yaptığı konuşmanın ardından reddedildi.

9- Ülkü Ocakları’ndan 10 eski genel başkan ‘Hayır’ dedi

Ülkü Ocakları’nda genel başkanlık yapmış 10 isim, anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıkladı.

10- El Bab’da yaralanan dört asker Kilis ve Gaziantep’e getirildi

Suriye’de yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ harekatı kapsamında El Bab kasabasında dört asker yaralandı.

11- Viranşehir’de biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği PKK saldırısına 23 tutuklama

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği PKK saldırısıyla ilgili 23 kişi tutuklandı.

12- ‘Doğa katliamı’nda sıra denizde: Kilyos sahiline inşaat atıkları saçıldı

İstanbul’un Kilyos sahiline inşaat atıkları saçıldı.

13- Rusya’yla ‘anlaşan’ Menbiç Askeri Konseyi’nden yeni çıkış: Kent korumamızda

Türkiye’nin El Bab’ı ele geçirmesinin ardından bir sonraki hedefi olarak duyurduğu Menbiç’in, hem kent merkezi hem de kırsal bölgesinin Menbiç Askeri Konseyi’nde olduğu açıklandı.

14- Son düşman Venedik Komisyonu: Bozdağ’a göre halk ‘Hayır’a teşvik ediliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi’nin anayasa reformlarını incelemekle görevli kurumu Venedik Komisyonu’nun ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa referandumunda ‘Hayır’ı teşvik ettiğini öne sürdü.

15- Adliyede gözaltına alınan HDP’li vekil Alican Önlü ifadesinin ardından serbest

Bir duruşmayı izlemek üzere geldiği Tunceli adliyesinde gözaltına alınan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

16- Cizre’de hayatını kaybetmişti: Gazeteci Rohat Aktaş’ın kendi ölüm haberi ‘suç delili’ sayıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yürütülen operasyonlar sırasında hayatını kaybeden Azadiya Welat gazetesi yazı işleri müdürü Rohat Aktaş’a açılan davada, kendi ölüm haberi suç delili olarak gösterildi.

17 -Ziraatçılar Derneği uyardı: Tarım ilaçları ekmekte kanser riskini artırıyor

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, sıvı gübre ve tarım ilaçlarının fazla kullanılması nedeniyle ekmek tüketiminin kanser riskini artırdığını öne sürdü.

18- Kadına şiddet sualtına ‘yansıtıldı’

Kadına yönelik şiddetin sualtıda çekilen mizansen fotoğraflarının yer aldığı ‘Ayna’ sergisi 8 Mart’ta İstanbul’da açılacak.

19- Tacizci diye çantayla dövdüğü adam ‘tanıdık’ çıktı: Yüzüne bakmadığım için fark etmedim

Niğde’de kendisini taciz ettiğini iddia eden adamı çocuğunun beslenme çantasıyla döven kadın ‘çark etti’: “Takip edildiğimi düşündüm ama tanıdık biri çıktı. Şikayetçi değilim.”

20- ‘Vize yasağı 2.0’: Trump’ın mahkemeye takılan vize yasağı kararnamesi revize edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilki mahkemeye takılan vize yasağı kararnamesinin revize edilmiş halini bugün imzalaması bekleniyor.

21- Trump’ı FBI yalanladı: Dinleme yapılmadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası döneminde selefi Barack Obama’ın talimatıyla ‘dinlendiği’ iddiası FBI tarafından yalanlandı.

22- Kazakistan’ın ‘tek adam’ı Nazarbayev’in yetkileri azaltıldı

26 yıldır ‘başkanlık sistemi’yle yönetilen Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yetkilerini azaltan anayasa değişikliği ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

23- Wilders de başkanlığa karşı: İslamofaşist Türk diktatörü Erdoğan’ı güçlendirir

İslam karşıtlığıyla bilinen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, Türk bakanların ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumuna kadar ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesini isteyerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘İslamofaşist Türk diktatörü’ diye niteledi.

24- Hollande’ın nihai hedefi ‘Le Pen’i durdurmak’: Thatcher’ın hayaleti AB’de dolaşıyor

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘nihai hedef’ini aşırı sağcı Marine Le Pen’in seçilmesini engellemek olarak açıkladı.

25- Dünya çökerken: Çevre kirliliği her yıl beş yaşın altındaki 1.7 milyon çocuğu öldürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çevre kirliliğinin her yıl beş yaşın altındaki 1.7 milyon çocuğun ölümüne yol açtığını açıkladı.